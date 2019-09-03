Patlıcan dolması turşusu

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden patlıcan dolması turşusu yapılışı...

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Patlıcan dolması turşusu
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Kış hazırlıkları;

Adana’dan arkadaşımın gönderdiği minik patlıcanlarla hazırladığım turşu kış boyunca lezzeti ve iştah açıcı görüntüsüyle soframızda favori lezzetlerimizden biri olacak. Bugünlerde pazar tezgahlarında da yer alan minik patlıcanlarla hazırlayabileceğiniz turşuyu deneyin derim.

 

 Malzemeler:

  • 40 adet minik patlıcan
  • 1 çorba kaşığı tuz
  • Su, patlıcanları haşlamak için

 

İç malzemeleri:

  • 250 gr beyaz lahana
  • 1 orta boy havuç
  • 1 kapya biber
  • 1 demet kereviz sapı
  • Yarım demet kereviz yaprağı
  • 1 baş sarımsak

 

Turşu suyu için:

  • 1 litre içme suyu
  • 1 çorba kaşığı dolusu turşuluk iri tuz
  • 1 su bardağı üzüm sirkesi, 200 ml
  • 3 litrelik cam kavanoz
  • 1 çay bardağı nohut

 

 

Yapılışı:

Patlıcanların tepesindeki yapraklı bölümü ayıklayın (fotoğraftaki gibi), karnıyarık yapar gibi uzunlamasına çizik atın. Büyük bir tencerenin yarısına kadar su doldurun, 1 çorba kaşığı tuz ekleyerek  açık ateşte kaynamaya bırakın. Kaynayan suya patlıcanları alın, yaklaşık 4-5 dakika patlıcanlar hafifçe yumuşayıncaya kadar haşlayın (ezilmemeleri için fazla haşlamamaya dikkat edilmeli). Haşlanan patlıcanları soğuk suya alın, tamamen soğuyana kadar bir kaç defa suyunu değiştirin ve hafifçe sıkarak süzgeçe alın. Lahana, havuç ve kapya biberi yıkayıp tavla zarı gibi doğrayın, sarımsakları da ayıklayıp incecik doğrayın. Kerevizi yıkayıp yapraklarından bir avuç kadarını iç malzemeye eklemek için incecik doğrayın (Saplarını patlıcanları bağlamak, kalan yaprakları da turşunun üzerini kaplamak için kullanacağız). Kereviz saplarını kaynayan suda 3 dakika kadar haşlayıp soğuk suya aktarın. İç malzemeyi harmanlayıp patlıcanların içlerini doldurun. Haşlanan kereviz saplarının kalın olanlarını uzunlamasına ikiye bölerek doldurduğunuz patlıcanları bağlayın. Açık tarafları üste gelecek gibi kavanoza yerleştirin. Üzerine nohutları serpiştirip kereviz yapraklarıyla kaplayın. Turşu suyu için suyu kaynatıp sıcakken turşuluk iri tuzu ekleyerek eriyene kadar karıştırın. Sirkeyi de ilave ederek soğuyana kadar kenarda bekletin. Tamamen soğuyan turşu suyunu kavanoza aktarın, kapağını sıkıca kapatıp kapalı bir dolaba alın. Yaklaşık 10 gün sonra hazır olan turşuyu afiyetle tüketmeniz dileğiyle sevgiyle kalın…

 

Kısa bir not:

Turşuyu hazırlarken kavanoza sığmayan 3 patlıcanın her birini 4’e bölerek iç malzemeden artan az miktar iç harçla birlikte küçük kavanoza doldurarak değerlendirdim.

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