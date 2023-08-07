Paradise filmi (2023) konusu nedir?

Yeni Netflix filmi Paradise, olası karanlık geleceğimize dair bilim kurgu öykülerini sevenler için birebir.

Paradise filmi (2023) konusu nedir?
Yaşam
Giriş: 07 Ağustos 2023 10:41
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Netflix’in 2023 yapımı yeni filmi Paradise (Cennete Yakın) Alman menşeili, distopik bir hikaye içeriyor. Film, insanlığın sürekli bir ilerleme ve yenilik peşinde koşarken karşılaştığı ahlaki, etik ve toplumsal sorunları ele alıyor. Ancak daha önce Black Mirror izlediyseniz ve çok sevdiyseniz, buradaki distopya ürkütücülüğü dozu sizi pek tatmin etmeyebilir.


İnsanlığın önce doğayı, sonra da Tanrı’yı yenme çabalarının ardından geldiği nokta olarak, ölümsüzlük fikrinin üzerine kurulu bir hikaye Paradise. Nihayet ölümsüzlüğün formülü bulunmuştur. Bu başkalarının hayatından çalmak, ya da satın almak anlamına da gelse, elbette dünya tarihinin gidişatını kökünden değiştiriyor.


Paradise filmi (2023) konusu

Filmde AEON adında bir şirket, DNA uyumu olan insanlar arasında yaş transferini mümkün kılar. Bu teknoloji, zenginlerin daha uzun yaşamalarına olanak tanırken, fakirler ve göçmenler bu sistemin yakıtı haline gelir. Öyle ki, genç yaşlarda onlarca yılını satarak birkaç gün içinde yaşlananlar ve bu yılları satın alıp gençleşen zenginler arasındaki tezat, filmde çarpıcı bir şekilde sunulurken, hikayenin akışında “ben olsaydım ne yapardım?” diye sorduğumuz anların sayısı oldukça fazla.


Distopik filmler evreninde çıtayı arşa çıkaran Black Mirror, ister istemez benzer konulara rastladığımızda kıyas konusu oluyor. Bu açıdan bakıldığında Paradise, teknolojinin ahlaki ve etik sınırlarını sorgulama amacı güderken, bazı noktalarda kendi potansiyelini tam olarak kullanamamış bir film olarak kalıyor. Senaryonun bazı kısımları göze batacak ölçüde vasat, kurgu ile ilgili eleştiriler de çok. Ancak bu eksikliklere rağmen, filmi izlerken sıkılmıyor, hatta bazen derin düşünmelere dalmış buluyoruz kendimizi.


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Teknolojinin karanlık yüzü

Yapay zeka dünyayı ele geçirecek mi, Elon Musk bizi uzaylılara satacak mı diye dertlenirken bu film, aslında teknolojik gelişimle birlikte insanlığın kendisini nereye sürüklediğine dair bir hikaye daha izlemek isteyenlere hitap ediyor. İnsanın sürekli büyümeye, gelişmeye olan takıntısı üzerine kurulu hikayelerden biri olarak öne çıkan Paradise, insanlığın kendi değerlerinden, ahlaki yargılarından ve hatta insanlığından uzaklaşmasını sorgulayan bir yapım. Kendi “sürümümüzü” yükseltirken, teknolojik olarak kendimizi, bedenimizi geliştirirken ahlakımızı korumamız mümkün mü?


Sonuç olarak, Netflix'in bu yeni yapımı, modern dünyanın ve teknolojik gelişmelerin getirdiği ahlaki ve etik sorunlara dikkat çekiyor. Belki mükemmel bir senaryo veya kurgu beklenmemeli, IMDB puanı da şimdiden 6,3 gözüküyor, ancak film, konusuyla ve ele aldığı kavramlarla düşündürmeyi başarıyor. Ölüm, yaşam, teknoloji ve insanoğlunun bu üçlü arasındaki yerini sorgulamak isteyen herkes için bir akşam seyirliği olarak önerilir.



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