2-Dünyaya Düşen Adam 1976 (The Man Who Fell to Earth) Yönetmen: Nicolas Roeg

Gezegenindeki kuraklık nedeniyle dünyaya gelen uzaylı (David Bowie) kurduğu şirkette ileri teknoloji ürünler satar. Hedefi para kazanmak, gezegenini kurtaracak bir yol bulmaktır ama iş dünyasının çarkları arasında ezilip gider. Walter Tevis’in romanından uyarlanan filmde, Roeg farklı zamanlarda yaşananları senkronize eden kurgunun yanı sıra özgün bir öykü anlatımı yakalıyor. Amacı biraz da uzaylının zihninde olup bitenleri, onun zamanı ve dünyayı algılayışını anlatmak.