Pankolu tatlı&ekşi soslu karnabahar

Tam buğday unlu bulamaç ve panko ile kaplayarak fırınladığım karnabaharlara sıcakken ilave ettiğim tatlı & ekşi sos çok yakışıyor. Tam buğday unu yerine karabuğday, çavdar veya yulaf unu alternatif olabilir. Leziz atıştırmalıkları günün dilediğiniz öğününde tüketebilirsiniz...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

1 orta boy karnabahar, 1 kg

3/4 bardak tam buğday unu

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz biber

1/2 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı garam masala

1 bardak su

1 bardak panko

Sosu için;

1/2 bardak su

1 yemek kaşığı susam yağı

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 yemek kaşığı mısır nişastası

1 çay kaşığı pul biber

Üzerine;

1 yemek kaşığı susam

3 - 4 dal taze soğanın yeşil bölümleri, ince doğranmış

Yapılışı:

*Karnabaharı çiçeklerine ayırıp yıkayarak sularının süzülmesi için süzgeçe alın (mümkün olduğunca eşit parçalara ayırın).

*Tam buğday unu, sarımsak tozu, karabiber, toz biber, kimyon ve garam masalayı derin bir kaseye alın, üzerine bir bardak suyu ekleyerek bulamaç kıvamında bir karışım elde edin. *Yayvan bir tabağa pankoyu aktarın. Tepsiye fırın kâğıdı serin.

*Karnabaharları önce bulamaça, sonra pankoya bulayarak tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

*Sos malzemelerini sos tenceresine alın, el çırpıcısı ile karıştırarak orta ateşte koyulaşana kadar 2 - 3 dakika pişirin (muhallebi kıvamında oluyor, çok koyu olursa kontrollü olarak az miktarda sıcak su ekleyin).

*Pişen karnabaharları servis tabağına yerleştirin, sosu sıcakken kaşık yardımıyla her birinin üzerini kaplayacak gibi dökün. Üzerlerine susam ve doğranmış taze soğanları serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...