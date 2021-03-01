Pankolu tatlı&ekşi soslu karnabahar

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden pankolu tatlı&ekşi soslu karnabahar tarifi...

Pankolu tatlı&ekşi soslu karnabahar
Yaşam
01 Mart 2021 Pazartesi

Tam buğday unlu bulamaç ve panko ile kaplayarak fırınladığım karnabaharlara sıcakken ilave ettiğim tatlı & ekşi sos çok yakışıyor. Tam buğday unu yerine karabuğday, çavdar veya yulaf unu alternatif olabilir. Leziz atıştırmalıkları günün dilediğiniz öğününde tüketebilirsiniz...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 orta boy karnabahar, 1 kg

  • 3/4 bardak tam buğday unu

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı garam masala

  • 1 bardak su

  • 1 bardak panko

Sosu için;

  • 1/2 bardak su

  • 1 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 çay kaşığı pul biber

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı susam

  • 3 - 4 dal taze soğanın yeşil bölümleri, ince doğranmış





Yapılışı:

*Karnabaharı çiçeklerine ayırıp yıkayarak sularının süzülmesi için süzgeçe alın (mümkün olduğunca eşit parçalara ayırın).


*Tam buğday unu, sarımsak tozu, karabiber, toz biber, kimyon ve garam masalayı derin bir kaseye alın, üzerine bir bardak suyu ekleyerek bulamaç kıvamında bir karışım elde edin. *Yayvan bir tabağa pankoyu aktarın. Tepsiye fırın kâğıdı serin.


*Karnabaharları önce bulamaça, sonra pankoya bulayarak tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.


*Sos malzemelerini sos tenceresine alın, el çırpıcısı ile karıştırarak orta ateşte koyulaşana kadar 2 - 3 dakika pişirin (muhallebi kıvamında oluyor, çok koyu olursa kontrollü olarak az miktarda sıcak su ekleyin).


*Pişen karnabaharları servis tabağına yerleştirin, sosu sıcakken kaşık yardımıyla her birinin üzerini kaplayacak gibi dökün. Üzerlerine susam ve doğranmış taze soğanları serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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