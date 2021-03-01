Pankolu tatlı&ekşi soslu karnabahar

Tam buğday unlu bulamaç ve panko ile kaplayarak fırınladığım karnabaharlara sıcakken ilave ettiğim tatlı & ekşi sos çok yakışıyor. Tam buğday unu yerine karabuğday, çavdar veya yulaf unu alternatif olabilir. Leziz atıştırmalıkları günün dilediğiniz öğününde tüketebilirsiniz...
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;
- 1 orta boy karnabahar, 1 kg
- 3/4 bardak tam buğday unu
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz biber
- 1/2 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı garam masala
- 1 bardak su
- 1 bardak panko
Sosu için;
- 1/2 bardak su
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 1 yemek kaşığı bal
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı beyaz üzüm sirkesi
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 çay kaşığı pul biber
Üzerine;
- 1 yemek kaşığı susam
- 3 - 4 dal taze soğanın yeşil bölümleri, ince doğranmış
Yapılışı:
*Karnabaharı çiçeklerine ayırıp yıkayarak sularının süzülmesi için süzgeçe alın (mümkün olduğunca eşit parçalara ayırın).
*Tam buğday unu, sarımsak tozu, karabiber, toz biber, kimyon ve garam masalayı derin bir kaseye alın, üzerine bir bardak suyu ekleyerek bulamaç kıvamında bir karışım elde edin. *Yayvan bir tabağa pankoyu aktarın. Tepsiye fırın kâğıdı serin.
*Karnabaharları önce bulamaça, sonra pankoya bulayarak tepsiye tek sıra halinde yerleştirin. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.
*Sos malzemelerini sos tenceresine alın, el çırpıcısı ile karıştırarak orta ateşte koyulaşana kadar 2 - 3 dakika pişirin (muhallebi kıvamında oluyor, çok koyu olursa kontrollü olarak az miktarda sıcak su ekleyin).
*Pişen karnabaharları servis tabağına yerleştirin, sosu sıcakken kaşık yardımıyla her birinin üzerini kaplayacak gibi dökün. Üzerlerine susam ve doğranmış taze soğanları serpiştirin.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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