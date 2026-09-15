Kişiliğimizi şekillendiren 1.260 genetik varyant bulundu!

Doğuştan kaygılı biri misiniz? Macerayı seviyor musunuz? İtiraf etmek istediğinizden daha mı tartışmacısınız? Bu eğilimler, psikologların “Büyük Beşli” (Big Five) olarak adlandırdığı kişilik boyutlarıyla sıklıkla ölçülüyor: Dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, nevrotiklik ve deneyime açıklık. Her bir özellik bir süreklilik üzerinde yer alıyor ve yetişkinlik boyunca genellikle oldukça istikrarlı kalıyor.

Peki, bu özelliklerin her birinde nerede yer alacağımızı ne belirliyor? Bilim insanları kişiliğin DNA da dahil olmak üzere çok sayıda faktörden etkilendiğini uzun zamandır biliyor. Ancak asıl zorluk, genetik yapının bir insanın yaşamını hangi spesifik yollarla yönlendirdiğini ortaya çıkarmakta yatıyor.

Bu karmaşık yapıyı haritalandırmak amacıyla bir grup uzman araştırma konsorsiyumu oluşturdu ve kişilikle bağlantılı genetik varyantları belirlemek için bir milyondan fazla genomu analiz etti. Araştırmacılar ayrıca devreye girebilecek diğer faktörleri elemek için binlerce kardeşin yanı sıra ebeveyn-çocuk çiftlerinin genlerini de karşılaştırdı. 46 farklı araştırma grubundan elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, kişilikle bağlantılı 1.260 genetik belirteç tespit etti. Bu belirteçlerin yaklaşık üçte ikisi daha önce bilinmiyordu.

Yayımlanan bulgular, mizacın ve karakter eğilimlerinin birkaç belirli gen tarafından değil, farklı koşullarda etkisini gösterebilen binlerce küçük genetik varyantın ortak etkisiyle şekillendiğine ilişkin bilimsel görüşü güçlendirdi. Araştırmanın ulaştığı büyük ölçek, kişilik genetiği çalışmalarına da yeni bir istatistiksel güç kazandırdı. Böylece araştırmacılar, insanların nasıl düşündüğünün, hissettiğinin ve davrandığının ardındaki biyolojik mekanizmaları incelemek için yeni bir araç setine kavuştu.

Araştırmanın liderlerinden, psikoloji profesörü Elliot Tucker-Drob: "1.260 varyantın, daha önce yanıtlayamadığımız tüm bu diğer sorulara artık yanıt verebilecek güce ulaştığımızın bir kanıtı olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Bu çalışmada tespit edilen yaygın genetik farklılıklar, insanlar arasındaki kişilik farklılıklarının yalnızca yüzde 5 ila 10’unu açıklıyor. Ancak uzmanlar, kişiliği şekillendiren faktörleri genler ve çevre arasında kesin yüzdelere bölünmüş bir pasta grafiği gibi düşünmenin doğru olmadığı konusunda uyarıyor.

Gerçekte, DNA ve içinde bulunulan koşullar sürekli olarak etkileşim halinde. Yaşanan deneyimler ise genetik yatkınlıkların kişinin zaman içinde nasıl bir bireye dönüşeceğini şekillendirmesinde kullandığı en önemli araçlardan biri.

Kaynak: Emily Baumgaertner Nunn. "Scientists Find More Than 1,000 Genetic Variants Linked to Personality". Şuradan alındı: https://www.nytimes.com/2026/09/03/science/genes-personality-traits.html?searchResultPosition=5

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