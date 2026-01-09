Güneş bugün erken saatlerde Jüpiter'e karşıt açı yapıyor ve Mars da bu sabah aynı açıyı kuruyor. Terazi burcundaki Ay, bu üç gezegenle ve Venüs'le kare açı yaparak bu gerilime dahil oluyor (Venüs dün Jüpiter'e karşıttı). Son dönemdeki aşırılıkların ortaya çıkabileceği, değişim ya da önceliklerde bir kayma gerektiren bir zaman. Şu anda sorun, yapmamız gerektiğini düşündüklerimiz ile yapmak istediklerimiz arasındaki çelişkili dürtüler. Hayatta parlamak, büyümek ve gelişmek istediğimiz iki alan var; bunlar Oğlak'taki Güneş ve Mars ile Yengeç'teki Jüpiter tarafından temsil ediliyor, ancak şu anda bunlar birbirleriyle doğrudan çatışıyormuş gibi görünebilir. Genişleme, büyüme, daha fazlasını yapma ve öğrenme konusunda güçlü bir arzu duyabiliriz. Kendimizi sınırlanmış ya da kısıtlanmış hissedersek ya da nereden başlayacağımızı bilemezsek bu durum bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Sabırsızlık görülebilir. Yapmak istediklerimiz, mümkün olanlarla çatışabilir. Karşıt görüşler yüzünden kolayca alevlenebiliriz ve eylem planımızı ayarlamamız gerekebilir. Büyük oynamak isteği bizimle, ancak abartma eğilimi de öyle. Bununla birlikte, rekabet duyguları kendimizi biraz daha zorlamamız için motive edebilir; işin püf noktası bunu ölçülü yapmak olacak. Şu anda yapılan muhakeme hataları büyük olasılıkla dürtüsellikten ve kritik ayrıntıların gözden kaçırılmasından kaynaklanır. Mars–Jüpiter, bir projede ya da hatta bir tutumda dönüm noktası getirebilir. Hedeflerimiz ve inançlarımız konusunda tutkulu hissedebiliriz, ancak bunun kendini beğenmişliğe dönüşmemesine dikkat etmeliyiz. Bunun yerine, fikirlerimizi geliştirmek ve bilgileri ortaya çıkarmak için çok çalışabiliriz. Şu anda çok fazla yaratıcı enerji üretiliyor, ancak belki biraz fazla; bu da öfke patlamalarına yol açabilir. Kibre dikkat etmek en iyisidir. İdeal olarak, bu gücü değişiklikler ve iyileştirmeler yapmak için kullanırız. Şu anda yapılan hataların her zamankinden daha akılda kalıcı olabileceğini unutmayın. Ay, burç değiştirmeden önceki son açısı olan Venüs karesi Pazar günü, Akrep burcuna girene kadar boşlukta olacak.