Mesajlaşma tarzınız kişiliğinizi ele veriyor!

Mesajlaşmak resmi bir mail yazmaktan ya da telefon görüşmelerinden tamamen farklıdır ve kendi gerçek kişiliğimizi ifade etmemiz için bize şans tanır. Nasıl mesaj yazılması gerektiği konusundaysa kesin kurallar yoktur. Bu sebeple mesaj yazma şekliniz nasıl bir insan olduğunuz hakkında fikir verebilir.

İşte mesaj yazma şekilleri ve ne anlama geldikleri…

Uzun mesajlar yazıyorsanız

Sizin için uzun paragraflar halinde mesaj yazmak, duygularınızı ve düşüncelerinizi yansıtabildiğiniz için çok önemlidir. Hassas ve düşünceli bir insan olduğunuz gibi kelimeleri anlamlı ve güçlü birer araç olarak görürsünüz. Arkadaşlarınız nazik ve tutkulu olduğunuzu ve tavsiye alınması gerektiğinde ya da dinlenmek istediklerinde onlar için orada olacağınızı bilirler.

Kısa cümleler tercih ediyorsanız

Arkadaşlarınız sizi “tamam”, “hayır” ve “evet” gibi kısa mesajlar atmanızla bilirler. İnsanlar bu tür cevapları duygusuz olarak görse de siz yazdıklarınızın arkasında durursunuz. Mesajlarınız da tıpkı sizin gibi açık ve nettir. Olayları daha iyi görünmesi için çevirmezsiniz, size eşsiz bir kalite katan açıklığa ve dürüstlüğe sahipsinizdir. Kelimelerle oynamazsınız, tavsiyenizi ya da fikrinizi soran herkese karşı her zaman doğruyu söylersiniz.

Emoji kullanmayı seviyorsanız

Açıkça söylemek gerekirse emoji kullanma konusunda takıntılısınız ve hatta yapabilseydiniz kelimeleri hiç kullanmadan sadece emoji atardınız! Bunun sebebi ise emojilerin daha açıklayıcı olmalarıdır. Tıpkı bu sevimli semboller gibi siz de emojilerle beraber duygularınızı taşırmaktasınız. İnsanlara nasıl hissettiğinizden bahsederken ikinci kez düşünmüyorsunuz. Stresli, heyecanlı, sinir ya da üzgünseniz etrafınızdaki herkes bunu görebiliyor.

Mesaj yazarken çok dikkatliyseniz

Mesajlarınızın sonuna “hahaha” gibi ifadeler koymadan duramıyor gibisiniz. Bunu, karşınızdaki kişinin attığınız mesajı nasıl okuyacağından ve algılayacağından emin olmadığınız için yapıyorsunuz. Çatışmalardan hoşlanmıyor ve kaba görünmek istemiyorsunuz, bu nedenle de bu gibi ifadeler sizin için gerekli görünüyor. İnsanları memnun etmeyi seviyorsunuz ve çevrenizdeki herkesin mutlu olmasını istiyorsunuz. Bu aslında harika bir özellik fakat sınırlarınızı bilmeniz gerek. Bazı zamanlarda daha dürüst ve açık olmalı, gerçek düşüncelerinizi “hahaha” kelimesinin arkasına saklamamalısınız.

Mesajlara cevap veremeyecek kadar meşgulseniz

Telefonunuza gelen mesajlara cevap veremeyecek kadar meşgulsünüz, cevap verebilseniz bile çok geç kalıyorsunuz ve arkadaşlarınız bu konuyla ilgili çoktan söylenmeye başlamış oluyor. Bu da meşgul bir insan olduğunuzu ve yapmanız gereken çok fazla iş olduğunu gösteriyor. Mesajlaşma tarzınız yavaşlamanız ve aynı anda sadece tek bir işe odaklanmanız gerektiğini gösteren başka bir işaret. Yine de mesajları olabildiğince hızlı bir şekilde cevaplamak için zaman ayırmaya çalışabilirsiniz.

Tekrar tekrar mesaj atıyorsanız

Saatlerce cevap alamasanız bile peş peşe ve hatta defalarca kez mesaj atmayı seviyorsunuz. Bu da cesur olduğunuzu ve istediğiniz şeyin her zaman peşinden gittiğinizi gösteriyor. İddialı olmanız ise sizi özel kılan şey ve hayatınızın kontrolünü elinize almaktan da hiçbir zaman korkmuyorsunuz. Ancak bu kişilik özellikleri bazen sabırsız olmakla karıştırılabilir. Bu yüzden mesaj atmaya başlamadan önce bunu kendinize hatırlatmalısınız.

Peki siz nasıl mesajlaşıyorsunuz? Emoji kullanmayı seviyor musunuz? Ya da kitap gibi uzun mesajlar mı atıyorsunuz?

Referans: The Way You Text Can Reveal A Lot About Your Personality. (05.09.2020). Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-psychology/the-way-you-text-can-reveal-a-lot-about-your-personality-798540/