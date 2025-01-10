Bozabileceğiniz moda kuralları

Dergiler ve moda uzmanları bize neleri giyip, giyemeyeceğimizi söyleyip duruyor. Bazı kurallar mantıklıyken, bazıları çok uçuk olabiliyor. İşte rahatlıkla bozabileceğiniz moda kurallarından bazıları...

Mükemmel oje

Oje kullanıyorsanız, her zaman mükemmel bir şekilde sürülmüş olması gerekiyor. Eğer bir ofiste çalışıyorsanız ya da işiniz sürekli insanlarla ilişkide olmanızı ve mükemmel bir imaj sergilemenizi gerektiriyorsa bu kural yerinde olabilir. Bunun dışında, az miktarda soyulmuş ojenin kimseye zararı olmaz. Eğer ojeden çok tırnaklarınız görünmeye başladıysa, silip yeniden sürmenizin zamanı gelmiş demektir. Ancak protez tırnakla dolaşmadığınız için kendinizi suçlu hissetmek zorunda değilsiniz. Unutmayın, jel tırnak gibi trendler herkesin sürekli uygulayabileceği şeyler değil. Gerçek hayatta ojeler eskiyebilir!

35 yaşından sonra kısa giyilmez

Ne kadar saçma bir kural! 35 yaşınızda hala gençsiniz. Bacaklarınız düzgünse ve mini etek veya şort giymeyi seviyorsanız, bu kurala hiç aldırmayın. Bu eski anlayış artık çok gerilerde kaldı. Selülitlerinizi dert ediyorsanız bilin ki herkesin bir miktar selüliti var. Bunu artık kabul edelim. Selülit tedavilerini araştırmaya elbette devam edin ama hiçbir giysi içinizde ukde kalmasın.

Uzun saçlar genç kızlara yakışır 40 yaş üzerindeki kadınların saçlarını uzatması, modacılar tarafından pek onaylanmıyor. Eğer saçınızın kesimi düzgünse ve saçınız uzunken güzel görünüyorsa, kimseye aldırmadan istediğiniz kadar uzatın. Demi Moore'a bakın. 60'lı yaşlarında ve uzun saçlarıyla 20 yaş önceki halinden bile daha alımlı. Kırmızı ruj sadece geceleri sürülmeli Kırmızı rujun sadece geceleri kullanılması gerektiği konusunda pek çok modacı fikir birliği etmiş durumda. Kırmızı ruj teninize yakışıyorsa, bu kurala hiç aldırmayın. İstediğiniz tonu, günün istediğiniz saatinde sürün. Kırmızı ruju doğru uygulamanın yollarına da elbette göz atın. Aksesuarlar birbirine uymalı Artık 1950lerde yaşamıyoruz. Çantanızla ayakkabı renginizin birebir tutması artık o kadar da önemli değil. Aksine, farklı renkte aksesuarlar kullanmak size daha güzel ve doğal bir hava verecek.

Kızıl saçlılar kırmızı giyemez Uzun yıllar boyunca bu kural uygulandı ve kızıl saçlı kadınlar kırmızıdan uzak durdu. Şimdilerde ise bu kural bozulmaya başlandı. Tabii ki doğru tonu seçmek kaydıyla, istediğiniz kadar kırmızı giysiye sahip olabilirsiniz. Kızıl saçlarınızdan sıkıldıysanız elbette bir şey diyemeyiz. Kızıl saçlar nasıl kapatılır? sorusuna burada yanıt bulabilirsiniz. Bugünlerde moda çok daha esnek. Giydikleriniz güzel ve bir şekilde uyumlu göründüğü sürece, kesin kurallar takip etmenize gerek yok. Trendleri takip etmek güzel olsa da kendinizi rahat hissetmediğiniz hiçbir görünüm sizi iyi hissettirmez. Bunu unutmayın.