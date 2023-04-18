Nerede oy kullanacağım?

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurt içinde oy kullanacak vatandaşların hangi sandıkta oy kullacağı YSK tarafından açıklandı.

Nerede oy kullanacağım?
Yaşam
Giriş: 18 Nisan 2023 12:02 Güncelleme: 18 Nisan 2023 12:02
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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere kısa bir süre kala Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy kullanacak vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacağına ilişkin bilgileri açıkladı.


Nerede oy kullanacağım? Hangi sandıkta oy kullanacağım?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten açıkladı. YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.


Sandık sorgulama ekranı

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.


Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.


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