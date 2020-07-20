Neowise kuyruklu yıldızı nedir? Neowise kuyruklu yıldızı nasıl görülür?

NASA’nın yeni keşfettiği kuyruklu yıldız, Türkiye’den de görülebiliyor.

Neowise kuyruklu yıldızı nedir? Neowise kuyruklu yıldızı nasıl görülür?
Yaşam
20 Temmuz 2020 Pazartesi

27 Mart 2020’de NASA tarafından keşfedilen ve C/2020 F3, ya da kısaca Neowise olarak adlandırılan kuyruklu yıldıza, keşfedildiğinde kullanılan uzay teleskopunun adı verilmiş. Neowise, 21. yüzyılda keşfedilen ilk kuyruklu yıldız olma özelliğini de taşıyor. Aynı zamanda 25 yıl içinde Kuzey Yarıküre’de görülen en parlak kuyruklu yıldız. Daha önce en son, 1997 yılında Hale-Bopp kuyruklu yıldızı keşfedilmişti.


Neowise kuyruklu yıldızı saniyede 72.500 km hızla hareket ediyor. 23 Temmuz’da Dünya’ya en yakın konumunda, 103 milyon kilometre ötemizden geçecek, batıya doğru ilerleyip gözden kaybolacak ve 6.766 yıl sonra gezegenimize tekrar yaklaşacak. Mart ayında keşfedilen kuyruklu yıldız, haziran ayından beri çıplak gözle görülebilecek kadar yakınımıza ulaşmış oldu.


Neowise kuyruklu yıldızı ne zaman görülebilir?

Neowise, sabaha karşı 04.30 sıralarında kuzeydoğu ufkuna doğru bakıldığında görülebiliyor. Temmuz ayının sonlarına doğru akşam saatlerinde, güneş battıktan sonra da görülebileceği tahmin ediliyor. Ufuk çizgisine yakın konumda görülebilen Neowise, çıplak gözle de gözlemlenebiliyor. Ancak bir dürbün veya teleskop yardımıyla bakıldığında elbette daha fazla detayını görmek mümkün. Kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı gaz ve tozlardan oluşan ve iki parçaya ayrılan kuyruğu, bu şekilde net bir şekilde gözüküyor. NASA’nın ölçümlerine göre Neowise’ın 5 km çapında olduğu tahmin ediliyor.


Kuyruklu yıldızlar, su ve donmuş gazlardan oluşan büyük bir buz parçası gibi tanımlanıyorlar. Neowise’ın ardında görülen kuyruk ise güneşin bünyesindeki buzları eritmesiyle dökülen gazlar ve tozlardan oluşuyor. Neowise, Güneş’in yörüngesinde dönmeye devam edecek ve gezegenimizden bir daha ancak 6766 sene sonra görülebilecek.


Kuyrukluyıldızda 500 şişe şarap!
Kuyrukluyıldızda 500 şişe şarap! Lovejoy kuyrukluyıldızında 500 ş...
Kuyruklu yıldızdan bir ricam olacak

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.