Neowise kuyruklu yıldızı nedir? Neowise kuyruklu yıldızı nasıl görülür?

27 Mart 2020’de NASA tarafından keşfedilen ve C/2020 F3, ya da kısaca Neowise olarak adlandırılan kuyruklu yıldıza, keşfedildiğinde kullanılan uzay teleskopunun adı verilmiş. Neowise, 21. yüzyılda keşfedilen ilk kuyruklu yıldız olma özelliğini de taşıyor. Aynı zamanda 25 yıl içinde Kuzey Yarıküre’de görülen en parlak kuyruklu yıldız. Daha önce en son, 1997 yılında Hale-Bopp kuyruklu yıldızı keşfedilmişti.

Neowise kuyruklu yıldızı saniyede 72.500 km hızla hareket ediyor. 23 Temmuz’da Dünya’ya en yakın konumunda, 103 milyon kilometre ötemizden geçecek, batıya doğru ilerleyip gözden kaybolacak ve 6.766 yıl sonra gezegenimize tekrar yaklaşacak. Mart ayında keşfedilen kuyruklu yıldız, haziran ayından beri çıplak gözle görülebilecek kadar yakınımıza ulaşmış oldu.

Neowise kuyruklu yıldızı ne zaman görülebilir?

Neowise, sabaha karşı 04.30 sıralarında kuzeydoğu ufkuna doğru bakıldığında görülebiliyor. Temmuz ayının sonlarına doğru akşam saatlerinde, güneş battıktan sonra da görülebileceği tahmin ediliyor. Ufuk çizgisine yakın konumda görülebilen Neowise, çıplak gözle de gözlemlenebiliyor. Ancak bir dürbün veya teleskop yardımıyla bakıldığında elbette daha fazla detayını görmek mümkün. Kuyruklu yıldızın ardında bıraktığı gaz ve tozlardan oluşan ve iki parçaya ayrılan kuyruğu, bu şekilde net bir şekilde gözüküyor. NASA’nın ölçümlerine göre Neowise’ın 5 km çapında olduğu tahmin ediliyor.

Kuyruklu yıldızlar, su ve donmuş gazlardan oluşan büyük bir buz parçası gibi tanımlanıyorlar. Neowise’ın ardında görülen kuyruk ise güneşin bünyesindeki buzları eritmesiyle dökülen gazlar ve tozlardan oluşuyor. Neowise, Güneş’in yörüngesinde dönmeye devam edecek ve gezegenimizden bir daha ancak 6766 sene sonra görülebilecek.