Tatil dönüşü 6 adımda detoks

Tatil dönüşü yenilenmek isteyenler için 6 adımlık bir detoks önerimiz var...

Tatil dönüşü 6 adımda detoks
Yaşam
Giriş: 10 Ağustos 2023 10:54
ABONE OL

1. Vücudunuza su kazandırın

Tatil boyunca pek çok aktivite gerçekleştirdiğiniz için muhtemelen farkında olmadan çok fazla sıvı kaybetmişsinizdir. Susuz kaldığınızda vücudunuz kendini yorgun hisseder ve besinleri de sindiremez. Vücudunuzun o tatilin verdiği zararı onarmasına yardımcı olmak için bol miktarda sıvı, özellikle su ile rehidre ettiğinizden emin olun.


Tek başına su içmekte zorlanıyorsanız suyunuzu daha çekici hale getirmek için limon dilimleri ve diğer meyve parçalarıyla tatlandırın. Bu gibi seçenekler yerine hazır meyve sularını tercih etmeyin. Şekerleri yüksektir ve çok içerseniz kilo almanıza neden olabilirler. Çok fazla meyve suyu içmek de vücudunuzun diğer kaynaklardan ihtiyaç duyduğu temel mikro besinlerden yoksun kalmasına neden olabilir.


2. Ter atın

Ter, vücudunuzda detoks etkisi yaratmanın en iyi yollarından biri. Vücudunuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Terlediğinizde, toksinler gözeneklerinizden ter olarak salınır. Vücudunuzu hareket ettirmenin ve ter atmanın en iyi yollarından biri kuvvet antrenmanları. Bu antrenmanlar, kalori yakmanıza ve kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olan ağırlık kaldırmayı içerirler. Ayrıca vücudunuzdaki kan akışını artıran iyi bir kardiyo egzersizinin keyfini çıkarmak için de spor salonuna gidebilirsiniz. Deneyebileceğiniz diğer egzersiz türleri olan yoga ve pilates de birçok fayda sağlayıp esnekliğinizi ve dengenizi geliştirirler.


3. Uykunuza dikkat edin

Uykunun sağlığınız için oldukça önemli olduğu artık bir sır değil. Yeterince ya da kaliteli uyku alamadığınızda stres seviyeniz ve hormonlarınız etkilenir, bu da yemek yeme ve egzersiz yapma şeklinizi etkiler. Her gece yeterince uyumanın fiziksel ve zihinsel sağlığınız için birçok faydası vardır. İstekleri kontrol altında tutmak için iştahla ilgili hormonları düzenlediği için kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de destekler. İdeal olarak, hepimiz her gece yedi ila dokuz saat uyumalıyız.


Bugünlerde neden uyuyamıyoruz?
Bugünlerde neden uyuyamıyoruz? Sadece sıcaklar değil, ritmimizi...
1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntem İşte kısa zamanda kalorilerinize...

4. Mental sağlığınıza odaklanın

Bu dönemlerde kaygıyı tetikleyen bir şey fark ettiğinizde, beşten bire doğru olabildiğince yavaş sayarak ilerleyin. Güven verici veya rahatlatıcı bir şey düşünün. Güvende, sakin ve rahat olduğunuzu unutmayın.


5. Daha fazla meyve ve sebze yemeye çalışın

Bitki bazlı yemekler konusunda acemi iseniz araştırıp buna uygun tarifler bulabilirsiniz. Midenize ve bünyenize iyi gelecek bitki bazlı beslenme vücudunuzun rahatlamasına yardımcı olabilir. Bunun yanında zararlı besinlerden uzak durup sağlıklı besinleri artırmaya çalışmak faydanıza olur.


6. Dışarıda yemek yemeye bir süre ara verin

Çoğu restoran, size yağ ve kalorisi yüksek yiyecekler sunar. Ancak, tüm malzemeler üzerinde tam kontrole sahip olduğunuz için evden yemek pişirmek daha iyi bir tercih olabilir. Mevsimlik tarifleri tercih ederek sağlıklı ürünleri kullanabilirsiniz. Yağ ve tuz tüketiminize dikkat etmeniz böylece daha kolay olur.


İsrafı önlemenin 10 yolu
İsrafı önlemenin 10 yolu Türkiye'nin kişi başı 93 kilo yı...
Yeterince su içmediğinize dair 13 işaret Çoğu insan tüketmesi gerektiği k...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.