Tatil dönüşü 6 adımda detoks

1. Vücudunuza su kazandırın

Tatil boyunca pek çok aktivite gerçekleştirdiğiniz için muhtemelen farkında olmadan çok fazla sıvı kaybetmişsinizdir. Susuz kaldığınızda vücudunuz kendini yorgun hisseder ve besinleri de sindiremez. Vücudunuzun o tatilin verdiği zararı onarmasına yardımcı olmak için bol miktarda sıvı, özellikle su ile rehidre ettiğinizden emin olun.

Tek başına su içmekte zorlanıyorsanız suyunuzu daha çekici hale getirmek için limon dilimleri ve diğer meyve parçalarıyla tatlandırın. Bu gibi seçenekler yerine hazır meyve sularını tercih etmeyin. Şekerleri yüksektir ve çok içerseniz kilo almanıza neden olabilirler. Çok fazla meyve suyu içmek de vücudunuzun diğer kaynaklardan ihtiyaç duyduğu temel mikro besinlerden yoksun kalmasına neden olabilir.

2. Ter atın

Ter, vücudunuzda detoks etkisi yaratmanın en iyi yollarından biri. Vücudunuzun toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Terlediğinizde, toksinler gözeneklerinizden ter olarak salınır. Vücudunuzu hareket ettirmenin ve ter atmanın en iyi yollarından biri kuvvet antrenmanları. Bu antrenmanlar, kalori yakmanıza ve kaslarınızı güçlendirmenize yardımcı olan ağırlık kaldırmayı içerirler. Ayrıca vücudunuzdaki kan akışını artıran iyi bir kardiyo egzersizinin keyfini çıkarmak için de spor salonuna gidebilirsiniz. Deneyebileceğiniz diğer egzersiz türleri olan yoga ve pilates de birçok fayda sağlayıp esnekliğinizi ve dengenizi geliştirirler.

3. Uykunuza dikkat edin

Uykunun sağlığınız için oldukça önemli olduğu artık bir sır değil. Yeterince ya da kaliteli uyku alamadığınızda stres seviyeniz ve hormonlarınız etkilenir, bu da yemek yeme ve egzersiz yapma şeklinizi etkiler. Her gece yeterince uyumanın fiziksel ve zihinsel sağlığınız için birçok faydası vardır. İstekleri kontrol altında tutmak için iştahla ilgili hormonları düzenlediği için kilonuzu kontrol etmenize yardımcı olabilir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de destekler. İdeal olarak, hepimiz her gece yedi ila dokuz saat uyumalıyız.

4. Mental sağlığınıza odaklanın

Bu dönemlerde kaygıyı tetikleyen bir şey fark ettiğinizde, beşten bire doğru olabildiğince yavaş sayarak ilerleyin. Güven verici veya rahatlatıcı bir şey düşünün. Güvende, sakin ve rahat olduğunuzu unutmayın.

5. Daha fazla meyve ve sebze yemeye çalışın

Bitki bazlı yemekler konusunda acemi iseniz araştırıp buna uygun tarifler bulabilirsiniz. Midenize ve bünyenize iyi gelecek bitki bazlı beslenme vücudunuzun rahatlamasına yardımcı olabilir. Bunun yanında zararlı besinlerden uzak durup sağlıklı besinleri artırmaya çalışmak faydanıza olur.

6. Dışarıda yemek yemeye bir süre ara verin

Çoğu restoran, size yağ ve kalorisi yüksek yiyecekler sunar. Ancak, tüm malzemeler üzerinde tam kontrole sahip olduğunuz için evden yemek pişirmek daha iyi bir tercih olabilir. Mevsimlik tarifleri tercih ederek sağlıklı ürünleri kullanabilirsiniz. Yağ ve tuz tüketiminize dikkat etmeniz böylece daha kolay olur.