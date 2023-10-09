Fırınlanmış havuç çorbası

Şifa deposu leziz bir çorba, Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Fırınlanmış havuç çorbası
Yaşam
Giriş: 09 Ekim 2023 11:36
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Fırında karamelize ettiğim havuçlara baharat ekleyerek hazırladığım şifa deposu leziz çorba...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 30 + 10 dakika


Malzemeler:

  • 4 - 5 adet havuç, 800 gr
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 3 diş sarımsak ezilmiş
  • 1 tatlı kaşığı garam masala
  • 5 - 6 bardak sıcak su veya sebze suyu, 1 litre
  • 2 yemek kaşığı tereyağı





Yapılışı:

* Havuçların kabuklarını kazıyın, birer cm kalınlığında olacak gibi dilimlere keserek tepsiye sıralayın, üzerlerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin, karabiber ve tuz serpiştirip 200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.


* Doğranmış soğan ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını çorba tenceresine alın, orta ateşte soğan yumuşayıncaya kadar kavurun, ezilmiş sarımsak, garam masala, fırınlanmış havuçlar ve tereyağını ekleyip karıştırın. En son sıcak su veya sebze suyunu ilave edin, orta ateşte havuçlar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 10 dakika pişirip ocağı kapatın.


* Pişen çorbayı pürüzsüz hale gelene kadar blenderden geçirin.


Notlar;

* Bir çeşit Hint baharatı olan garam masala elinizde yoksa yerine kimyon & kişniş gibi dilediğiniz baharatlar ekleyebilirsiniz.


* Epey koyu kıvamlı bir çorba oluyor, blenderden geçirdikten sonra damak tadınıza göre su miktarını artırabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



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