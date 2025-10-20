Köz patlıcan çorbası 

Közlenmiş patlıcanın isli aromasıyla zenginleşen bu çorba, sofralara sıcak bir lezzet getiriyor. Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Köz patlıcan çorbası 
Yaşam
Giriş: 20 Ekim 2025 09:11
Tarif defterimden;

Közlenmiş patlıcanın tadının damakta bıraktığı aroma ile çok lezzetli olan yapılışı pratik çorba. Bu arada taze reyhanın yaprak ve çiçeklerinin çorbaya çok yakıştığını belirtmeliyim.


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Patlıcanları közleme süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 2 adet bostan patlıcan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 bardak süt
  • 5 bardak su
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzerlerine;

  • Taze reyhan, opsiyonel




Yapılışı:

*Patlıcanları köz tavasında veya önceden ısıtılmış fırında közleyin ve bir kaba aktarıp üzerini kapatın (kabuklarının kolay soyulması için), yaklaşık 20 dakika bu şekilde beklettikten sonra kabuklarını soyarak kabaca doğrayın.


*Zeytinyağı ve tereyağını derin bir tencereye alıp ocağı kısık ateşe ayarlayın, sarımsağı ekleyip yağlara aromasını bırakınca unu ilave edin ve hafifçe kavurun. Közlenmiş patlıcanları ekleyip karıştırın. Su ve sütü yavaş yavaş ilave ederken topaklanma olmaması için bir yandan sürekli karıştırın.


*Ocağı açık ateşe ayarlayarak çorba kaynayana kadar sürekli karıştırın, kaynamaya başladıktan yaklaşık 5 dakika sonra karabiber ve tuzu ekleyerek ocağı kapatın. Çorbayı pürüzsüz olana kadar blenderden geçirin. Dilerseniz üzerlerine taze reyhan yaprakları serpiştirin...


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




