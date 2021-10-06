Ne sıklıkla banyo yapılmalı?

Banyo alışkanlıklarınızın sağlığınızı etkilediğini biliyor muydunuz?

Ne sıklıkla banyo yapılmalı?
Sağlık
06 Ekim 2021 Çarşamba

Bazı günler sıcak bir banyo yapmak, günün tüm stresini atmak için tam da ihtiyacınız olan şey olabiliyor. Bazen ise dakikalar yetmez, kısa bir duş bile zor gelebiliyor. Aslında, her gün duş almamak cildiniz için pek iyi değil çünkü çok fazla banyo yapmak cildinizde kuruluğa neden olabilir. Elbette, duş alışkanlıklarınız tamamen yaşam tarzınıza ve programınıza bağlıdır, ancak dikkate almanız gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır.


1. Cilt tipinizi tanıyın

Yağlı bir cilde sahipseniz, banyo yapmak ya da sabunlanmak cildinizi daha mat göstermek için mükemmel bir yol gibi görünebilir, aslında tam tersidir. Sabundaki zararlı kimyasallar cildinizi kurutarak yağ bezlerinizin daha fazla sebum üretmesine neden olur ve cildiniz bu sayede daha da yağlı görünür.


Cildiniz hassas ve kuruysa ya da sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz, günde birden fazla duş almak iltihaplanmayı tetikleyerek cildinizin daha fazla kaşınmasına neden olabilir. Bazı dermatologlar, cilt tahrişini önlemek için haftada iki ila üç kez duş almayı öneriyor.


Duş meselesi: Sabah mı yoksa akşam mı?
Duş meselesi: Sabah mı yoksa akşam mı?

2. Saçınıza daha yakından bakın

Sabah ilk iş duşa girmek ve saçınızı en sevdiğiniz şampuanla yıkamak kendinizi temiz hissetmenizi sağlar ve saçınızı kolayca şekillendirmenize yardımcı olur. Ancak her gün saçınızı şampuanlamak, özellikle kıvırcık veya dokulu saçlarınız varsa, saçınızın en iyi şekilde görünmesini engelleyebilir. Kıvırcık saçlı biriyseniz, saçlarınızı haftada bir kez yıkamanız yeterlidir çünkü buklelerinizin nemi içeride tutmak için sebuma ihtiyacı vardır.


Eğer ince telli saçlara sahipseniz, saçlarınızı her gün yıkayabilirsiniz. Çünkü düz ve ince saçlar sebum tarafından kolayca kaplanır ve çok daha hızlı yağlı görünür.


3. Egzersiz programınızı düşünün

Spor salonuna sık gidiyorsanız, daha sık duşa girmek isteyebilirsiniz. Antrenmandan hemen sonra duş almak, kaslarınızın daha kolay iyileşmesine, vücuttaki sivilceleri önlemesine ve hatta bağışıklık sisteminizi güçlendirmesine yardımcı olabilir. Yüzünüzü kurutmak için havlu kullanmayın yazısını okumak için tıklayınız...


4. Duş alma alışkanlıklarınızı mevsimlere göre ayarlayın

Dışarısı sıcak olduğunda, terlediğimiz için her gün, hatta günde iki kez yıkanma ihtiyacı hissetmeniz çok doğaldır. Daha düşük sıcaklıklar ise daha az terlediğiniz anlamına gelir, bu nedenle muhtemelen daha az sıklıkta duş almanız gerekir. Cildiniz kış aylarında ekstra kuru ve hassas hissedebilir. Her gün duş almak cildinizi tahriş edebilir ve daha da fazla kuruluğa neden olabilir.


Duş alırken bunları yapmayın!
Duş alırken bunları yapmayın!

Duş ile cildinizi nasıl dost hale getirirsiniz?

Ne sıklıkta duş aldığınızın yanı sıra, bunu yapma şekliniz de cildinizi ve genel sağlığınızı etkiler.


  • Isıyı azaltın. Çok sıcak su, cildinizi doğal olarak parlak görünmesi için ihtiyaç duyduğu uçucu yağlardan arındırabilir.

  • Kokusuz temizleyicileri tercih edin. Kokulu sabunlar güzel kokmanızı sağlar, ancak bu kimyasallar cildiniz için potansiyel olarak zararlı olabilir.

  • Dermatologlar, duşlarınızı maksimum 10 dakika ile sınırlandırmanızı öneriyor.

  • Eğer her gün duş alıyorsanuz, sabun kullanmanıza gerek yok. Sabunla yıkanması gereken yerler sadece yüzünüz, mahrem yerleriniz ve koltuk altlarınızdır.


Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/how-often-do-you-really-need-to-shower-according-to-science-803619/

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