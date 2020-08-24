Sabah mı yoksa akşam mı duş alınmalı?

Herkesin en az bir kez kafası karışmıştır: Acaba yatmadan önce mi duş almalıyım, yoksa sabah erkenden mi? Artılarıyla eksileriyle meseleyi değerlendirdik.

Sabah mı yoksa akşam mı duş alınmalı?
Sağlık
24 Ağustos 2020 Pazartesi

Kimileri uzun uzun banyo yapmayı sever, kimileriyse hızlıca bir duş almayı yeterli bulur. Ama bazen temizlenme rutinimizin zamanlamasıyla ilgili kafamız karışabilir. Sabah duşunun mu yoksa akşam duşunun mu sizin için daha iyi olacağına karar vermek için her iki seçeneğin de olumlu ve olumsuz taraflarına göz atın.


Sabah duşunun artıları/eksileri

+ Sabah duşu, geceden kalma teri ve bakterileri vücudunuzdan atmanıza yardımcı olur. Özellikle yağlı bir cildiniz varsa, güne temizlenmiş ve tazelenmiş bir ciltle başlamak size daha iyi hissettirebilir. Tabii ki çok sıcak geçen yaz gecelerinin ardından da vücudunuzda biriken istenmeyen kalıntıları atmak iyi bir fikirdir!


+ Sabah duşunun artılarından bir diğeri de, güne taze bir başlangıç yapmaya yardımcı olmasıdır. Özellikle uyanmakta zorluk çekiyorsanız, suyun altında biraz zaman geçirmek ayılmanıza ve canlanmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle soğuk suyla alınan sabah duşunun gün içinde üretkenliği bile artırabileceğine dair kanıtlar mevcut.


- Vücudumuzda her gün biriken ve hatta üretilen kiri, tozu düşündüğümüzde günün sonunda bu kalıntılarla yatağa gitmek de iyi olmayabilir. Özellikle makyaj yapıyor veya çeşitli cilt ürünleri kullanıyorsanız, yatmadan önce güzelce temizlenmek her zaman daha iyidir.


Duş alırken bunları yapmayın!
Duş alırken bunları yapmayın!

Akşam duşunun artıları/eksileri

+ Sabah duşunun canlandırıcı etkisinden bahsettik, ancak aynı şekilde gece alınan bir duşun da yatıştırıcı etkisinden bahsedebiliriz. Şaşırtıcı mı? Soğuk su sizi ayıltır, akşam alacağınız ılık bir duş ise bedeninizi uykuya hazırlamanıza yardımcı olur. Özellikle günün yorgunluğunu atmak, kaslarınızı gevşetmek ve vücut sıcaklığınızı dengeleyerek uykuya hazır hale gelmek için akşamları duş almak daha iyi bir seçenek olabilir.


+ Vücudunuzda biriken kiri, tozu ve bakterileri tamamen temizledikten sonra yatağa girmek daha iyi hissettirebilir. Evden hiç çıkmamış olsanız bile cildinizde üretilen yağ ve diğer kalıntılar, geceleri veya ertesi gün uyandığınızda rahatsızlık verici olabilir. Bu bakımdan gece duşu yine daha avantajlıdır.


- Akşam duşunun dezavantajı ise, biraz daha yağlı bir ciltle uyanmanıza sebep olabilecek olmasıdır. Uykudayken cildimiz fazladan yağ üretir ve bu yağ tabakası cildimizin üzerinde birikir. Akşam güzelce temizlenmiş olsak bile, sabah uyandığımızda cildimiz, özellikle yüzümüzün daha yağlı olduğunu fark edebiliriz.


- Akşam duşunun diğer bir dezavantajı da, eğer iyice kurulanmazsanız karşılaşabileceğiniz sorunlardır. Özellikle ıslak saçlarla uyumak, saçların kırılmasına ve eğer soğuk kış günlerindeyseniz biraz üşütmenize bile neden olabilir.


Sonuç:

Artılara ve eksilere bakıp gündelik alışkanlıklarınızı da tabloya dahil ettikten sonra yine kararı veren siz olmalısınız, çünkü birinin diğerinden daha sağlıklı olduğunu gösteren herhangi bir kanıt bulunmuyor. Hatta size daha iyi gelecekse hem sabah hem de akşam bile duş alabilirsiniz. Ya da belki de en doğrusu, bununla ilgili kalıcı bir rutin belirlemek yerine ihtiyaçlarınıza, mevsime ve donemsel değişimlerinize de bakarak bir karar vermek olacaktır.


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Referanslar: Jamie Schneider ''Is It Better To Shower In The Morning Or At Night? Pros & Cons, From A Dermatologist'' (12 Ağustos 2020) Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/is-it-better-to-shower-in-morning-or-night-pros-cons-and-verdict

Alison Feller ''Does It Really Matter What Time of Day You Shower?'' (22 Temmuz 2019) Şuradan alındı: https://www.glamour.com/story/better-to-shower-in-the-morning-or-at-night

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