Narenciyeli ballı şifa içeceği

Serin havalarda sıcak bir şeyler içmeye daha çok ihtiyacımız oluyor. Tam da bu havalara uygun olan şifa içeceği bizim evde buzdolabımızdan eksik olmaz... Bekletme süresi sonunda bir fincan sıcak suya içindeki birkaç narenciye dilimi, bir çubuk tarçın ve 1- 2 tatlı kaşığı suyundan ekleyerek sıcacık tüketiyoruz... Sizler de narenciyelere zerdeçal, zencefil, çeşitli baharatlar ve bal ekleyerek kolaylıklıkla hazırlayabilirsiniz.

Servis: 1 litrelik kavanozda

Hazırlama süresi: 15 dakika

Bekletme süresi: 2- 3 gün

Malzemeler:

2 portakal

2 mandalina

2 limon

7-8 ince dilim zencefil

2 parça zerdeçal

5-6 kakule

7-8 karanfil

6-7 tane karabiber

200 gr bal

Çubuk tarçın

Yapılışı:

*Meyveleri yıkayıp mutfak havlusuyla kurulayın, seramik bıçak ile ince dilimlere ayırarak cam kavanoza alın. Aralara dilimlenmiş zencefil, zerdeçal, kakule, karanfil ve tane karabiberi yerleştirin. Üzerine balı akıtarak kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

*Buzdolabında 2 -3 gün bekletin (bu süre sonunda meyveler suyunu bırakıyor). Sonrasında bir fincan sıcak suya içindeki birkaç narenciye dilimi, bir çubuk tarçın ve 1- 2 tatlı kaşığı suyundan ekleyin.

*Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…