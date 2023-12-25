Milföyden çelenk börek

Yeni yıl sofralarına atıştırmalık olarak çok yakışan yapılışı pratik milföy börek... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden!

Milföyden çelenk börek
Yaşam
Giriş: 25 Aralık 2023 10:20
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Servis: 24 adet

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika


Malzemeler:

  • 3 adet dikdörtgen milföy hamuru

  • 100 gr taze kaşar

  • 2 paket ince dilimli hindi salam, 120 gr

  • Yarım su bardağı ketçap

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı kuru kekik

Üzerlerine;

  • 1 yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı haşhaş tohumu

Süslemek için;

  • Biberiye dalları




Yapılışı:

*Milföy hamurlarını dondurucudan çıkartıp oda ısısına gelene kadar kenarda bekletin.


*Fırın tepsine pişirme kağıdı serin, büyük bir tabak yardımıya tepsinin eni genişliğinde daire çizin.


*Taze kaşarı ince uzun çubuklar halinde doğrayın. Hindi salamları ortadan ikiye bölün. Ketçap, karabiber ve kekiği karıştırın.


*Milföylerin her birini 8 adet üçgen parça olacak gibi kesin, üzerlerine ketçap karışımını sürün, geniş bölümüne ikiye katlanmış salam ve peynir çubuklarını yerleştirip rulo yapın. Rulo yapılmış milföyleri çelenk olacak gibi tepsiye sıralayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp haşhaş tohumlarını serpiştirin.


*180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin. Pişen milföyleri pişirme kağıdından kaydırarak düz bir servis tabağına alın ve biberiye dallarıyla süsleyin, ortasına kalan ketçap karışımını yerleştirin.


Kısa bir not;

*Hindi salam yerine hindi füme veya ince dilimlenmiş sucuk kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



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