Fırınlanmış cevizli lahana dilimleri

Kavrulmuş cevizli, sarımsaklı ve limonlu sosun çok yakıştığı fırınlanmış lahana dilimlerini tek başına hafifi bir öğün veya ana yemek öncesi iştah açıcı olarak yapabilirsiniz.

Güçlü antioksidan özelliğe sahip lahananın C vitamininden bağışıklığı güçlendirmeye, göz sağlığından zayıflamaya yardımcı olmasının yanı sıra kalbi koruma, kan basıncını düzenleme ve kemikleri güçlendirme gibi birçok yararlı özelliği var.

Bu kadar çok faydası olan lahananın genelde bilinen klasik yemeklerinden sarması, turşusu ve bol acılı kapuskası haricinde fırınlanmış haline de şans verin derim. Üstelik hazırlama & pişirme süresi sadece 30 dakika...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

1 küçük lahananın yarısı, 700 gr

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı maldon tuz

8 - 9 adet yarım ceviz içi

Sosu için malzemeler:

2 - 3 sap taze kekik

2 diş ezilmiş sarımsak

1 küçük limonun suyu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzerlerine:

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

Yapılışı:

Lahanayı iri dilimler halinde doğrayın (görseldeki gibi). Fırını 220 derecede ısıtmaya başlayın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serin, zeytinyağının yarım yemek kaşığı kadarını fırça yardımıyla pişirme kağıdının üzerine sürüp dilimlenmiş lahanaları yerleştirin. Üzerlerine baharatlar ve tuzu serpiştirin, kalan zeytinyağını lahanaların her tarafına sürüp tepsiyi fırına verin. Bu arada fırın ısısını 200 dereceye düşürüp lahanaların kenarları kızarmaya başlayana kadar 10 - 12 dakika pişirin, ceviz içlerini lahanaların kenarlarına yerleştirip 5 dakika daha pişirin (cevizleri ekledikten sonra pişirme süresini aşmayın ki cevizler yanmasın!).

Sos malzemelerini bir kase alıp karıştırın, fırınlanan cevizleri iri parçalar halinde doğrayarak sosa ekleyin.

Kızaran lahana dilimlerini geniş bir tabağa geçirin, üzerlerine sosu gezdirip rendelenmiş parmesan serpiştirin. Sıcak veya ılık olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...