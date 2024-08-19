Meyveli crumble nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden yaz aylarında sizi iyi gelecek lezzetli bir tarif: Meyveli crumble...

Meyveli crumble nasıl yapılır?
Yaşam
Giriş: 19 Ağustos 2024 10:19
ABONE OL

Tarif defterimden;

Altındaki elma ve çeşitli orman meyveleri, üzerindeki esmer şekerli ve tereyağlı hamuruyla çok lezzetli olan crumble'ı vanilyalı dondurma veya krema ile servis edebilirsiniz...


Servis: 20*25 cm lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika


Malzemeler:

  • 4 adet elma

  • 250 gr orman meyvesi

  • 150 gr un

  • 140 gr esmer şeker

  • 140 gr soğuk tereyağı, küp küp kesilmiş

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü




Yapılışı:

*Tereyağının bir çay kaşığını fırın kabına sürün.


*Elmaların kabuklarını soyup küp küp doğrayarak fırın kabına aktarın, orman meyvelerini elmaların üzerine serpiştirin.


*Crumble için un, esmer şeker, tereyağı ve vanilya özütünü rondoya alın, pirinç tanesi gibi olana kadar rondodan geçirin ve bekletmeden meyvelerin üzerine serpiştirin. 180 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin.

Kısa bir not:

*Bu tarifte orman meyvelerinden 150 gr yaban mersini + 100 gr frenk üzümü kullandım. Elmayı temel meyve olarak kullanıp vişne ve frambuaz gibi dilediğiniz kırmızı meyvelerden ekleyerek hazırlayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.