Meyveli crumble nasıl yapılır?

Tarif defterimden;
Altındaki elma ve çeşitli orman meyveleri, üzerindeki esmer şekerli ve tereyağlı hamuruyla çok lezzetli olan crumble'ı vanilyalı dondurma veya krema ile servis edebilirsiniz...
Servis: 20*25 cm lik fırın kabında
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 35 - 40 dakika
Malzemeler:
- 4 adet elma
- 250 gr orman meyvesi
- 150 gr un
- 140 gr esmer şeker
- 140 gr soğuk tereyağı, küp küp kesilmiş
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
Yapılışı:
*Tereyağının bir çay kaşığını fırın kabına sürün.
*Elmaların kabuklarını soyup küp küp doğrayarak fırın kabına aktarın, orman meyvelerini elmaların üzerine serpiştirin.
*Crumble için un, esmer şeker, tereyağı ve vanilya özütünü rondoya alın, pirinç tanesi gibi olana kadar rondodan geçirin ve bekletmeden meyvelerin üzerine serpiştirin. 180 derece fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin.
Kısa bir not:
*Bu tarifte orman meyvelerinden 150 gr yaban mersini + 100 gr frenk üzümü kullandım. Elmayı temel meyve olarak kullanıp vişne ve frambuaz gibi dilediğiniz kırmızı meyvelerden ekleyerek hazırlayabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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