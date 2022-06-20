Mercimekli bulgur salatası

Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 30 dakika
Malzemeler:
1 su bardağı başak başı bulgur
1 su bardağı yeşil mercimek, haşlanmış ölçü
1 kapya biber
1 kuru soğan
6 - 7 sap taze reyhan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
2 diş sarımsak, ezilmiş
1 tatlı kaşığı sumak
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
100 ml zeytinyağı
Yarım limon suyu
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Yapılışı:
- Bulguru orta boy tencereye alın, üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip yenilecek kıvama gelene kadar haşlayın ve tel süzgeçe aktarın.
- Kapya biber ve kuru soğanı minik küpler halinde doğrayın. Yeşillikleri yıkayıp incecik doğrayın. Tüm malzemeleri geniş bir kapta karıştırın. Tüketene kadar kapalı kapta buzdolabında saklayın.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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