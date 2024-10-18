Menopoz: Bilgelik ve liderliğe atılan adım

Kadın-doğum uzmanı Dr. Aviva Romm, kendi deneyimlerini sıkça paylaştığı hesabında, herkesi premenopoz ve menopozun etkilerini ve toplumdaki yerini daha fazla konuşmaya davet ediyor. Dr. Romm, menopozun sadece fiziksel bir geçiş dönemi değil, kadınların yaşlandıkça toplumda gelişen önemli rollerini de öne çıkaran parlak bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. Kadınların bu dönemde yaşadıklarının daha fazla konuşulması gerektiğini söyleyen Romm, bu uzun dönemle ilgili deneyimleri ve tavsiyelerini şöyle özetliyor:

“Menopozun ruh halimizde değişikliklere neden olabileceğini uzun zamandır biliyordum ama geçen yıl, gecede 3-4 saat uyumanın, panik atak geçirmenin veya gerçekten moralsiz hissetmenin nasıl bir his olduğunu ilk elden öğrendim. Ve ayrıca öfkenin! Eşim ve kızımla birlikte hala yemek yemek adeta bir mucizeydi! Çiğneme seslerine dayanamıyordum! Deli olmadığımı ve yalnız olmadığımı, bunların menopozda gerçekten yaygın olduğunu ve bana yardımcı olabilecek araçlarım olduğunu anlamak benim için gerçekten önemliydi.”

Menopoz dönemini rahat geçirmek için küçük ama etkili tavsiyeler

Dr. Aviva Romm, menopoz sıkıntılarını bazı önlemlerle aşmış. Romm, bu önlemleri şöyle açıklıyor: "Artık tekrar uzun uzun uyuyabiliyorum. Endişelerim büyük ölçüde çözüldü. Moralim yeniden canlandı. Tüm bunlar için şükran doluyum ancak bazı kadınlar kaygı, depresyon ve uyku sorunlarını gerçekten yoğun şekilde yaşayabilir. Premenopozda ve özellikle de menopozda bu sorunlar sağlığınızı ciddi şekilde etkileyebilir ve dahası…”

"Menopoz OKB, DHEB, bipolar bozukluk gibi bazı zihinsel sağlık sorunlarının yeniden başlamasına veya kötüleşmesine yol açabilir. Ancak bu, deli olduğunuz veya yaşadığınız değişikliklerin “sadece kafanızda olduğu” anlamına gelmiyor! Menopoz belirtilerine karşı size yardımcı olabilecek bazı şeyler bulunuyor. Bunlar, basit görünen ama oldukça etkili olan öneriler…”

"Acı çekmeye gerek yok"

"Utanılacak bir şey yok, acı çekmeye gerek yok." diyen Dr. Romm, kendi uyguladığı ve yarar gördüğü şu önlemleri öneriyor:

Düzenli egzersiz yapın; özellikle açık havada yürüyüşler hayatınızın bir parçası olsun.

Yatmadan önce cihazlarla vedalaşın ve rahatlatıcı bir aktivite olarak kitap okuyun.

Arkadaşlarınızla sık sık vakit geçirin.

Podcast dinlerken örgü örmek gibi aktiviteleriniz olsun.

İmkanınız varsa terapiye gidin. Uygun fiyatlı online uygulamaları veya belediyelerin kadın sağlığı merkezlerindeki ücretsiz olanakları araştırın.

Temiz beslenin.

Menopoz bilgelik ve liderlik döneminin başlangıcıdır

"Menopoz 'biyolojik saatin ilerlemesi' veya bir devrin sonu olmaktan çok daha fazlasıdır! Aslında bu, insan ilerleyişinde, yaşlandıkça kadınların toplumda gelişen benzersiz rolünü ön plana çıkaran parlak bir dönüm noktasıdır. Menopoz sadece doğurganlığın sona ermesiyle ilgili değil, aynı zamanda kadınların tarihsel olarak bilgelik ve liderlikle dolu rollere adım attıkları bir aşamaya işaret eder. Yaşamda yolculuk yapan kadınların kolektif içgörüsünün, toplulukları için yol gösterici bir güç haline geldiği bir zaman hayal edin. Bu, gelecek nesilleri şekillendirmede deneyim ve bilginin paha biçilemez hale geldiği bir süper güç kazanmak gibidir.

Yaşlı kadınlar, kenara itilmek şöyle dursun, toplumsal büyümenin ve uyumun temeli olarak ortaya çıkmaktadır. Biz menopoz dönemindeki kadınlar, etrafımızdakileri eğitmek ve eğitmek için gerekli olan akıl hocaları, hikâye anlatıcıları ve kültürel bilgeliğin koruyucularıyız. Menopoza giden yolculuk sadece kişisel bir geçiş değil, aynı zamanda toplumdaki etkisi ve önemi nedeniyle kutlanmayı hak eden bir role geçiş yolculuğudur. Öyleyse, bu evrimsel dönüm noktasında ilerlerken kadınların topluma olan inanılmaz katkılarını ve etkilerini kutlayarak menopozu yeniden ele alalım."