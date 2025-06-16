Hoynat adası nerede?

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentteki ilk uğrak noktası oluyor.

Yaşam
Giriş: 16 Haziran 2025 13:00
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  • "Sakin Şehir" ünvanlı Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, turizme kazandırılmasına yönelik çalışmaların ardından doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

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  • Tepeli karabatak kuşlarının nadiren yuva yaptığı ve gümüş renkli martıların yaşam alanı haline gelen Ada, kuş gözlemcilerinden de ilgi görüyor.

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  • Hoynat Adası nerede?

    Hoynat Adası, Karadeniz'in kıyısında, Ordu ilinin Perşembe ilçesi sınırlarında yer alan küçük bir adacık olarak dikkat çeker.

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  • Ramazan Köyü açıklarında, karaya yaklaşık 100 metre mesafede bulunan bu adanın yüzölçümü yaklaşık 700 metrekaredir.

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  • Tarihte denizciler tarafından sığınak veya depo olarak kullanıldığı bilinen Hoynat Adası, bugün özellikle kuş gözlemcileri için büyük öneme sahiptir.

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  • Türkiye'de tepeli karabatakların yuvalandığı nadir alanlardan biri olan ada, aynı zamanda gümüş martılar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapar.

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  • Doğal yapısı nedeniyle koruma altına alınan adaya giriş yasaktır; ancak kıyıya yapılan seyir teraslarından ve dürbünlü gözlem alanlarından izlenebilir.

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  • Ordu merkezine ve Perşembe sahil yoluna yakın konumuyla ulaşımı kolay olan Hoynat Adası, hem doğal güzelliği hem de biyolojik çeşitliliğiyle Karadeniz'in saklı cennetlerinden biridir.

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  • * Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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