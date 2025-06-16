Hoynat adası nerede?

"Sakin \u015eehir" \u00fcnvanl\u0131 Per\u015fembe il\u00e7esindeki Hoynat Adas\u0131, turizme kazand\u0131r\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan do\u011faseverlerin ilgisini \u00e7ekiyor.. Tepeli karabatak ku\u015flar\u0131n\u0131n nadiren yuva yapt\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fcm\u00fc\u015f renkli mart\u0131lar\u0131n ya\u015fam alan\u0131 haline gelen Ada, ku\u015f g\u00f6zlemcilerinden de ilgi g\u00f6r\u00fcyor.. Hoynat Adas\u0131 nerede?\nHoynat Adas\u0131, Karadeniz'in k\u0131y\u0131s\u0131nda, Ordu ilinin Per\u015fembe il\u00e7esi s\u0131n\u0131rlar\u0131nda yer alan k\u00fc\u00e7\u00fck bir adac\u0131k olarak dikkat \u00e7eker. \n . Ramazan K\u00f6y\u00fc a\u00e7\u0131klar\u0131nda, karaya yakla\u015f\u0131k 100 metre mesafede bulunan bu adan\u0131n y\u00fcz\u00f6l\u00e7\u00fcm\u00fc yakla\u015f\u0131k 700 metrekaredir.. Tarihte denizciler taraf\u0131ndan s\u0131\u011f\u0131nak veya depo olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bilinen Hoynat Adas\u0131, bug\u00fcn \u00f6zellikle ku\u015f g\u00f6zlemcileri i\u00e7in b\u00fcy\u00fck \u00f6neme sahiptir. . T\u00fcrkiye'de tepeli karabataklar\u0131n yuvaland\u0131\u011f\u0131 nadir alanlardan biri olan ada, ayn\u0131 zamanda g\u00fcm\u00fc\u015f mart\u0131lar ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok ku\u015f t\u00fcr\u00fcne ev sahipli\u011fi yapar.. Do\u011fal yap\u0131s\u0131 nedeniyle koruma alt\u0131na al\u0131nan adaya giri\u015f yasakt\u0131r; ancak k\u0131y\u0131ya yap\u0131lan seyir teraslar\u0131ndan ve d\u00fcrb\u00fcnl\u00fc g\u00f6zlem alanlar\u0131ndan izlenebilir.. Ordu merkezine ve Per\u015fembe sahil yoluna yak\u0131n konumuyla ula\u015f\u0131m\u0131 kolay olan Hoynat Adas\u0131, hem do\u011fal g\u00fczelli\u011fi hem de biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fiyle Karadeniz'in sakl\u0131 cennetlerinden biridir.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
YORUMLAR