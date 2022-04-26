Madlen kek (Madeleines) nasıl yapılır?

Müjgan Yurtseven, Fransız mutfağından oldukça lezzetli bir tarifi paylaştı. İşte Madlen kek tarifi...

Madlen kek (Madeleines) nasıl yapılır?
Yaşam
26 Nisan 2022 Salı

Fransız mutfağına ait nefis lezzetlerden biri olan süngerimsi yumuşacık minik kekler 1700 li yıllarda keşfedilerek romanlara konu olmuş ve bu sayede ünlenmiş... Madlen hamuru hazırlandıktan sonra 12 - 24 saat arası buzdolabında bekletiliyor, sonrasında soğuk hamur kalıplara hızlıca pay edilerek yüksek ısıdaki fırında pişiriliyor. Sıcak & soğuk şok etkisiyle hamurlar çok çabuk kabararak kısa sürede pişiyor.


Paris'te pastanesi olan Fransız arkadaşımın babasının yıllar önce verdiği tarif ile önceleri muffin kalıplarında pişiriyordum, bu defa geçen ay Fransa seyahatimde aldığım orijinal madlen kalıplarını kullandım. Elinizde madlen kalıbınız yoksa muffin kalıplarını kullanabilirsiniz.


Servis: 20 adet

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika


Madlen kek için malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 150 gr toz şeker

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 150 gr tereyağı, eritilmiş

  • 1/2 portakal kabuğu, rendelenmiş

  • 2 yemek kaşığı portakal suyu

  • 150 gr un

  • 1/2 paket kabartma tozu, 5 gr

  • 1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı un, kalıplar için

Madlen kek yapılışı:

*Yumurtalar, toz şeker ve vanilya özütünü derin bir kaba alarak mikser ile 3 - 4 dakika çırpın. Eritilmiş tereyağı, rendelenmiş portakal kabuğu ve portakal suyunu ekleyip mikseri bir iki tur çalıştırın. Un ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyin, yumurtalı karışıma ilave ederken bir yandan mikserin düşük deviri ile homojen kıvam alana kadar çırpın.


*Karışımı sıkma torbasına alarak buzdolabında en az 12 saat bekletin (tercihen 24 saat bekletmek gerekiyor).


*Fırın ısısını 10 dakika önceden 220 dereceye ayarlayın.


*Kalıplara tereyağı sürüp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyin.


*Kek hamurunu kalıpların 3/4 ünü dolduracak gibi pay edin. Bekletmeden 220 derecede ısınmış fırında 5 dakika pişirdikten sonra fırının kapağını açmadan ısıyı 160 dereceye düşürüp 7 dakika daha pişirin. Fırından aldıktan sonra sıcakken dikkatlice kalıplardan çıkartıp ters çevirin.


Kısa notlar:

*Portakal kabuğu yerine limon kabuğu, kahve aroması seviyorsanız portakal suyu yerine aynı miktarda içmeye hazır espresso veya 1 tatlı kaşığı granül kahveyi 2 yemek kaşığı sıcak suda eritip ekleyebilirsiniz.


*Yukarıdaki ölçüyü 12'li muffin kalıplarında pişirecekseniz, pişme süresi yaklaşık 22 dakika oluyor (ilk 10 dakikası 220 derecede, sonraki 12 dakika 160 derecede).


*Pişirilen madlenler soğuduktan sonra kapalı kapta buzlukta 1 ay kadar saklanabilir.


*Dilerseniz uçlarını çikolata sosuna batırabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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