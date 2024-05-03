Lohusalıkta şefkatle desteklenmek mümkün

Bu içerik Uzm. Psk. Semiha Afyonlu Kaya tarafından kaleme alınmıştır.

Lohusalık bir kadının hayatındaki en özel dönemlerden biri. Kadının birey kimliğinden anne kimliğine geçişi, adeta yeniden doğuşu gibidir. Ve her doğum gibi bu yeniden doğuşun da sancıları vardır. İyi yönetilirse ve gerekli destek verilirse, lohusalık son derece konforlu şekilde atlatılabilir. Hamilelik döneminde yükselen Beta HCG hormonu bebeğin doğumunda kordonun kesilmesi sonrası çok hızlı bir düşüş yaşar. Bu hormonel düşüş kadın psikolojisini ciddi manada etkiler. Doğumdan sonraki ilk 15 gün yeni anne için “bebek hüznü” dönemidir.

Doğumdan sonraki ilk 15 gün hemen hemen annelerin tümü “bebek hüznü” dönemine girer. Bu dönemde değişen hormonel denge, yorgunluk, uykusuzluk ve artan sorumlulukla anne özellikle akşam saatlerine doğru sebepsiz ağlama halinde ve hüzünlü olabilir. Genel olarak alınganlık düzeyinde artış olup, kendini yetersiz hissedebilir. Ancak, bu durum gün içerisinde değişkenlik gösterir, annenin kendini iyi hissettiği zamanlar da olur ve anne, bebek bakımı konusunda motive ve fonksiyoneldir.

İlginizi çekebilir: Doğum sonrası depresyonunun belirtileri neler?

Bu dönemin iyi yönetilmesi anne psikolojisi için çok önemlidir. Peki, neler yapılabilir?

1- Sosyal destek

Bu dönemde anne desteksiz bırakılmamalıdır. Mutlaka yanında güvendiği, ona eleştirel değil, destekleyici bir dil kullanan, yardım eden biri olmalıdır. Yeni annenin ihtiyaçları doğrultusunda sevdikleriyle bir arada olması sağlanmalıdır. Tüm bu kalıcı ve geçici destek organizasyonlarında annenin konforu, dinlenme saatleri, uykusu, bebek bakım süreçleri önceliklidir.

İlginizi çekebilir: Yeni doğum yapmışlara bunları asla söylemeyin!

2- Eş desteği

Anne ve baba bebeğin ortak ebeveynleridir. Bu dönemde baba, bebek bakımı konusunda anne gibi eş konumda yer almalıdır. Bunun yanı sıra bebeğin, anne ve babanın birlikteliğinin meyvesi olduğu unutulmamalıdır. Sevgili olma hali ve romantik destek kadının anneliğe geçiş sürecinde oldukça destekleyici olacaktır.

3- Beslenme

Yeni annenin süt üretme motivasyonuyla sürekli şekerli besin ve içeceklerle beslenmesi, karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler tercih etmesi yerine protein ağırlıklı yiyeceklerle beslenmesi, bu dönemde sinir sisteminin desteklenmesi açısından çok önemlidir.

İlginizi çekebilir: Lohusalık döneminde nasıl beslenmeli?

4- Molalar

Yeni anne bebek bakımında zorlandığı anlarda mola vermelidir. İşte sırf bu nedenle bile yanında o an bebeği emanet edebileceği birinin olması gerekir. Anne uyutma ya da herhangi bir başka bakım esnasında sıkıldığını, bunaldığını, yaptığı işe devam edemeyeceğini hissettiği anda biraz uzaklaşmalı, belki evin başka bir odasında ya da ufak bir yürüyüşle regüle olmayı bekleyip, sonra tekrar bebeğinin yanına geri dönmelidir. Molalar annenin ruh hali için çok kıymetlidir.

5- Kişisel bakım

Yeni annenin kişisel bakımına özen göstermesi, her gün mutlaka banyo yapması gerekir. Banyo esnasında sıcak su ile hem süt kanalları açılır, beden rahatlar hem de yeni anne bebeksiz vücuduyla tekrar bütünleşir, kadın kimliğini hatırlar.

Özellikle ilk doğumda lohusalık anne için eşsiz bir deneyimdir. Ancak, yeni anne kutsal biri değil, insandır. Bu unutulmamalıdır. Tüm duygularıyla, yapıp yapamadığı her şeyle, yetersizlik duygularıyla, kaygılarıyla birlikte şefkatle kucaklanmalıdır.

Sevgili yeni anneler! Bu eşsiz deneyiminizi kucaklayın. Bu bebek sizin ve en önemli besini de sevgi… Öpün, kucaklayın, elinizden geldiği kadar kaygılardan arınıp tadını çıkarmaya bakın. Kucaklamanız gereken biri daha var, o da yeni tanıştığınız annelik kimliğiniz… Korkuları var belki evet, ama kendinize vereceğiniz sevgi ve destekle o da çiçek açacaktır.