Lohusa anneye nasıl davranılmalı? Lohusaya nasıl bakılır?

Bu içerik Psikolog Pelin Gömleksiz, tarafından kaleme alınmıştır.

Lohusalık döneminde annenin psikolojik sağlığına dikkat etmek çok önemli. Her annenin farklı olduğunun ve her birinin değişik ihtiyaçları olabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle de anneye anlayışla yaklaşmak ve neler hissedip düşündüğünü anlamaya çalışmak faydalı olacaktır. Bu dönemde özellikle anneye kendini güvende hissedebileceği bir ortam yaratmak ve “mükemmel” anne baskısı oluşturmaktan mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyor.

Özellikle ilk defa anne olan kişiler için anneliğe, bedenindeki değişikliklere, hayata yeni gelmiş bir bebeğin ihtiyaçlarını karşılamaya alışmak güç olabilir. Anneyi dinlemek ve kendi duygu ve düşünceleri ne olursa olsun ifade etmesine izin vermek, annenin bu süreci daha sağlıklı bir şekilde atlatması adına önemli. Bu nedenle anneyle iletişim kurarken eleştirilerden, olumsuz ve yargılayıcı ifadelerden kaçınmak, anneye becerilerini ve kendi değerini anlatmak ve mümkün olduğunca kendine zaman ayırabileceği şartları oluşturmak annenin psikolojisi için son derece değerlidir.

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Lohusalık döneminde eş desteği nasıl olmalı?

Lohusalık dönemi genellikle 4-6 hafta arasında sürüyor ve doğumdan hemen sonra başlıyor. Doğum sonrası değişikliklere uğrayan bedenine uyum sağlamaya ve iyileşmeye çalışan anne, bu dönem boyunca birçok fiziksel, duygusal ve hormonal değişiklik yaşıyor. Annelerin hem kendilerine hem de bedenlerine iyi bakmaları, yeterli dinlenmeleri ve beslenmeleri, gerekli durumlarda düzenli doktor kontrolüne gitmeleri ve bir destek sistemine sahip olmaları çok önemli. Bu destek sisteminin başrolünde ise genellikle baba bulunuyor. Bu dönemde babalar, her şeyden önce fiziksel olarak yapabilecekleri işlerde sorumluluk almalı, ev işleri ve bebek bakımı gibi konularda anneye “yardımcı” olmaktan öteye geçerek iş bölümünü benimsemeli. Öte yandan eşine duygularını ifade etmesi için alan tanımak, annenin duygusal iniş çıkışlarına anlayışla yaklaşmak, onu dinlemek, sabırlı olmak ve paylaşımda bulunması için cesaretlendirmek, babanın duygusal destek sağlamak için yapabilecekleri arasında yer alır.

Kayınvalide-anne desteği nasıl olmalı?

Tıpkı baba gibi kayınvalide ve anneler de ev temizliği ve düzeni, yemek pişirme ve bebek bakımı gibi günlük işlerde pratik yardım sağlayarak annelere destek olabilirler. Kayınvalide ve anneler, bebekle veya ev işleriyle ilgilenirken, anne de dinlenmek için kendine zaman ayırabilir. Büyük anneler kendi anneliklerinden edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaşarak da anneye destek olabilir. Ancak bunu yaparken annenin üstünde baskı oluşturmamaları ve onun kendi ebeveynlik sürecine müdahale etmemeleri önemli.

Desteği olmayan anneler ne yapmalı?

Yakınlarından duygusal ve sosyal destek alamayan anneler için süreç daha zorlayıcı olabilir. Anne destek programları, ebeveynlik sınıfları, yerel merkezler gibi kaynaklar annelere bilgi, rehberlik ve destek sağlayabilir. Anneler profesyonel yardım almak için bir doktor, doğum uzmanı veya bir psikologla görüşebilir, aynı zamanda destek gruplarına katılarak diğer annelerle bağlantı kurabilir ve deneyimlerini paylaşabilirler.

Öte yandan online topluluklar, forumlar, bloglar ve sosyal medya platformları da annelerin deneyimlerini paylaşmaları ve birbirlerine destek olmaları için iyi bir aracı olabilir. Anneler, online destek gruplarına katılarak destekleyici bir topluluk bulabilir veya online terapi hizmetiyle vakit buldukları anda konum değiştirmeleri gerektirmeden psikolojik desteğe erişebilirler. Anneler ek olarak, kendilerine zaman ayırarak dinlenmeli, rahatlama ve gevşeme aktiviteleri yapmalı ve iyilik hallerine odaklanmalılar.

Annenin etrafındaki en yakın insanlar anneye nasıl destek olmalı?

Yeni anne olmuş bir bireyin çevresinde bulunan en yakın kişilerin, ona empatiyle yaklaşması, duygu ve düşüncelerini dinlemesi, ona destek olduklarını göstermesi, sabırlı ve anlayışlı olmaları oldukça önem taşıyor. Annenin ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşım sergilenerek onun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Lohusa dönemindeki bir anne, kendisini zaman zaman depresif ve kaygılı hissedebilir. Bu nedenle annenin çevresinde bulunan bireylerin moral ve motivasyon sağlamak amacıyla onu takdir etmeli ve onunla gurur duyduklarını dile getirmeleri çok faydalı olacaktır.

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