Lohusalıkta doula desteği almanın faydaları

Yeni anne babalar bazen hamilelik süreci boyunca doğuma hazırlandıklarını, ancak sonrasını pek de düşünmemiş olduklarını fark edebilirler. Hayatlarına yeni katılan minicik bir bebekle ilk günler, çoğu zaman - özellikle annenin yeterince destek alamadığı durumlarda, zorlayıcı olabilir. Aniden değişen yaşamına ve bedenine uyumlanmaya çalışırken, bebeğiyle ilgili endişeleri de onu yorabilir.

Bu süreçte eğitimli bir lohusa doulasından profesyonel destek almak, hem annenin hem de tüm ailenin bu değişikliklere daha hızlı ve kolay adapte olmasına yardımcı olabilir.

Lohusa doulası nedir?

Doula, "hizmet eden kadın" anlamına gelir ve genellikle hamilelikte, doğumda ve sonrasında destek veren, annelere eşlik eden profesyonel yardımcıları ifade eder. Lohusa doulası ise, hamilelik veya doğumda eşlik etmiş olsun olmasın, lohusalık süreci için özel bir destek sunan uzman kişileri tanımlar.

Yapılan araştırmalar ve deneyimler, lohusa doulasının verdiği desteğin pek çok olumlu etkisi olduğunu ortaya koyuyor:

1. Emzirme deneyiminin iyileşmesini destekler

Doğumdan sonra anneler, fiziksel ya da psikolojik nedenlerle stres deneyimleyebilirler veya strese karşı normalden daha hassas hissedebilirler. Bu da hormonları etkileyerek süt üretimini ve emzirme deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Lohusa doulası, emzirmeyle ilgili anneyi cesaretlendirir ve tıbbi olmayan sorularını yanıtlayarak, ya da tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunda onu bir ebeye veya emzirme danışmanına yönlendirerek annelerin stresini azaltabilir. Bu da süt üretiminin artmasını destekleyeceği gibi, annenin emzirme konusunda daha özgüvenli hissetmesini de kolaylaştırır.

2. Ebeveynlerde özgüveni destekler

Doulalar, yeni annelerin bebeğin bakımına ilişkin seçimlerine ve içgüdülerine güvenmelerine yardımcı olur.

Lohusa doulası bir psikolog ya da danışman değildir. Eğer annenin böyle bir danışmana ihtiyacı olursa, onu yönlendirebilir. Aynı zamanda aileye ufak tefek işlerde yardımcı olup onların yükünü azaltırken, stres seviyelerinin azalmasında etkili olur. Böylece ebeveynlerin bebekleriyle daha keyifli vakit geçirmeleri kolaylaşır.

3. Babaların sürece dahil olmasını destekler

Doulalar, babaların bebeğin bakımında daha etkin bir rol almasına yardımcı olur ve bu sürecin hızlanmasını sağlar.

​​Doulaların sağladığı tarafsız ve uzman yardım, babaların bebeğin bakımını öğrenmesini hızlandırır ve bu süreçte daha güvende hissetmelerini sağlar. Doulalar, babalara bebeğin temel bakımı, beslenme gereksinimleri, uyku düzeni ve hatta bebeğin ağlama sebeplerini yorumlama gibi konularda fikir verebilirler. Bu da babaların kendilerini daha yetenekli ve hazır hissetmelerini sağlar. Özellikle yeni babalar için, bu tür bir rehberlik, yeni doğan bakımı konusundaki belirsizlikleri ve endişeleri hafifletebilir. Doulalar sayesinde babalar, annelerin dinlenme ve toparlanma sürecinde bile bebeği daha rahat ve emin bir şekilde bakabilirler. Bu sayede aile dinamiği daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde şekillenebilir. Baba olmak erkekleri nasıl etkiler? yazısını okumak için tıklayınız...

4. Geniş aileyi destekler

Doulanız, ailenin diğer üyelerinin, özellikle de anneanne ve babaannelerin de yeni doğum yapmış anne ve bebeği nasıl destekleyecekleri konusunda yardımcı olabilir. Anne ve bebek öncelikli olmak üzere, ortamda bulunan herkesin ihtiyaçlarını gözeten doula, herkesin rahat ve konforlu hissetmesi için sürekli tetiktedir ve hatta bazen, anne ve babalar kalabalıktan bunaldıklarında ortalığı tenhalaştırmakta da iyidirler!

5. Tasarruf etmenizi destekler

Bir doula ile çalışmak çok ucuz olmayabilir, ancak kesinlikle tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Sınırsız gelişen ve çeşit çeşit ürün sunan anne-bebek sektörüne karşı dirençli olan tecrübeli doulanız, size hangi bebek ürünlerinin gerçekten gerekli olduğu ve hangilerinin gerekli olmadığı konusunda da destek olabilir.

6. Bebeklerin huzurunu destekler

Doulalar, ailelerin bebeklerinin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur ve böylece bebeklerinin ihtiyaçlarının da daha iyi olmasını desteklemiş olurlar. Doula bir bebek uzmanı değildir ama özellikle eğitimini tamamlamak için staj tamamlamış ve lohusa doulası hizmetleri konusunda tecrübeli bir doula ile çalışıyorsanız, doulanız bebeğinizin açısından da her şeyin yolunda gittiğinden emin olabilmeniz için sizi yönlendirebilir.