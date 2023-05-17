Baba olmak erkekleri nasıl etkiler?

Hamilelik sırasında kadınların fiziksel, sosyal ve duygusal değişiklikler yaşadıkları iyi bilinmektedir. Pek çok insanı şaşırtabilecek olan, biyolojik değişikliklerin sadece annelerde yaşanmaması; Baba adayları da doğumdan önceki ve doğumdan sonraki aylarda önemli hormonal ve nöral değişikliklere uğrarlar. Babalığın biyolojik etkileri, büyük ölçüde, son birkaç on yılda önemli ölçüde değişen, babaların bakım verme sürecine dahil olma derecesine bağlıdır.

Çeşitli sosyo-kültürel değişimler, babaların çocuklarına daha fazla zaman ayırmasına katkıda bulundu. Araştırmacılar, özellikle erken bebeklik döneminde çocuk bakımıyla daha fazla ilgilenen babaların, daha az ilgili olanlara göre daha belirgin biyolojik değişikliklere maruz kaldıkları ve bebeklerinin ihtiyaçlarına daha fazla uyum sağladıkları sonucuna vardılar.

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Hamilelik döneminde erkek hormonları nasıl değişir?

Daha az testosteron

Partnerinin hamileliği sırasında, bir erkeğin vücudu tipik olarak daha az testosteron üretir. Testosterondaki bu düşüş hamilelik sırasında ve doğumdan sonra daha fazla bakım verme davranışına yol açar. Hamilelik sırasında azalan testosteron, baba adaylarının, örneğin fiziksel olarak nazik davranarak veya eşlerinin dinlenmesi için rahat yerler yaratarak, hamile meslektaşlarına daha iyi bakmalarına yol açabilir. Bunun gibi besleyici davranışlar, hamilelik tamamlanana kadar anne ve fetüsün sağlığını ve güvenliğini korur. Benzer bir etki doğumdan sonra da ortaya çıkar: Hamilelik sırasında ve doğumdan hemen sonra testosteron seviyelerinde daha şiddetli bir düşüş yaşayan babalar, aylar sonra bebek bakımıyla daha fazla ilgileniyorlar.

Daha fazla oksitosin

Doğumdan sonraki ilk altı ay boyunca, erkeklerde oksitosin seviyeleri yükselir. Daha da önemlisi, babaların vücutları bebekleriyle oyun oynarken daha fazla oksitosin üretir. Bu, bebekleriyle daha sık ilişki kuran babaların, onlarla daha güçlü duygusal bağlar oluşturabileceğini ve daha sonra biyolojik olarak onlarla ilişki kurmaya daha yatkın olabileceğini düşündürmektedir.

Kortizolde değişiklikler

Babalar bir bebeğin ağladığını duyduğunda vücutları stresli durumlarda üretilen bir hormon olan kortizol üretir. Kortizoldeki bu geçici zirveler, babaların bebek sıkıntısını hızla algılamasına ve buna yanıt vermesine yardımcı olur. Bebekleriyle daha sık fiziksel yakınlık arayan babalar, gelecekte, özellikle bebeklerinin ağlamasını duyduktan sonra, fiziksel yakınlık aramaya daha yatkın olurlar.

Hamilelik döneminde erkek beyni nasıl değişir?

Araştırmacılar, çocuklarının doğumuna kadar olan süreçte erkeklerin karar vermede daha esnek hale geldiğini savunuyor. Yeni anne ve babalar bir bebeğin ağladığını duyduğunda beynin dört önemli alanında ebeveyn olmayanlara göre önemli ölçüde daha fazla beyin aktivitesi gösteriyor. Bu dört beyin bölgesi, duyusal bilgileri işlemek ve hareketi başlatmak için birlikte çalışır. Ebeveynlerin beyinlerindeki bu işlevsel değişiklikler, bebeklerinin sıkıntısını etkili bir şekilde algılamalarını ve buna tepki vermelerini sağlar.

Referanslar:

Jutta Joormann. “How Becoming a Dad Changes Men”. Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/au/blog/thoughts-and-feelings/202304/being-more-involved-affects-new-fathers-biologically (09.04.2023).