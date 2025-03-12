Limonlu revani tatlısı 

Tarif defterimden;

Yapılışı en pratik şerbetli tatlılarımızdan biri olan revaniye rendelenmiş limon kabuğu çok yakışıyor. Üstelik yağsız olan revaniyi bayram sofralarınız için kolaylıkla yapabilirsiniz.

Servis: 28 cm'lik fırın kabında

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

Şerbeti için;

4,5 bardak toz şeker

5,5 bardak su

1 ince dilim limon

Keki için;

Orta boy Türk kahvesi fincanı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

4 fincan un

2 fincan irmik

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilya

5 adet M yumurta

2 fincan toz şeker

1 büyük limonun rendelenmiş kabuğu

Üzeri için;

Hindistan cevizi rendesi

Antep fıstığı

Yapılışı:

*Şerbeti için su, toz şeker ve limon dilimini orta boy tencereye alın, açık ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca 15 dakika pişirip ocağı kapatın ve tamamen soğuması için kenara alın.

*Fırın kabına tereyağı sürün.

*Keki için elenmiş una irmik, kabartma tozu, vanilya ve karbonatı ilave edip harmanlayın.

*Yumurta, toz şeker ve rendelenmiş limon kabuğunu derin bir kaseye alın, mikserin yüksek deviri ile kremamsı hale gelene kadar 5 - 6 dakika çırpın. Unlu karışımı yumurtalı karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan spatula ile iyice karıştırın. Hamuru yağlanmış fırın kabına aktarıp üzerini spatula ile düzeltin.

*170 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 dakika pişirin. Kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan 5 dakika sonra şerbetten bir bardağını daha sonra kullanmak üzere ayırıp kalanını kepçe yardımıyla kekin üzerine dökün.

*Revaninin şerbetini çekmesi için en az 2 saat serin yerde bekletin, servis öncesi dilediğiniz gibi dilimleyerek ayırdığınız bir bardak şerbeti üzerine gezdirin, hindistan cevizi rendesi ve Antep fıstığı ile süsleyin. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa notlar;

*Bir fincan irmik 60 grama denk geliyor, ölçüyü buna göre ayarlayabilirsiniz.

*Revani tatlısının üzeri streç film ile kaplayıp buzdolabında 2 - 3 gün bekletilebilir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...