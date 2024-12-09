Fırında parmesanlı tatlı patates

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan tatlı patates A & C vitamini ve yüksek lif içeriyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya yardımcı oluyor... Kek & kurabiye gibi hamur işleri, püre, salata, çorba ve fırın yemeği olarak bir çok çeşiti yapılabilir... Et & tavuk ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan yapılışı pratik parmesanlı, taze kekikli tatlı patatese sofralarınızda yer verin derim...

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika

Malzemeler:

2 adet tatlı patates, 600 gr

2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

5 - 6 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tütsülenmiş toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

7 -8 dal taze kekik

Piştikten sonra üzerine;

1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

2 - 3 dal taze kekik

Yapılışı:

*Orta boy fırın kabına az miktarda zeytinyağı sürün.

*Patateslerin kabuklarını soyarak incecik dilimleyin ve geniş bir kaba aktarın. Yağlar, baharatlar, parmesan ve taze kekiği ilave ederek dilimlenmiş patateslere iyice bulayın.

*Patates dilimlerini birbirlerinin üzerine gelecek gibi fırın kabına sıralayın (görseldeki gibi).

*Kabın üzerini önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile kaplayın. 200 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Folyo ve pişirme kağıdını çıkartarak yaklaşık 15 dakika daha pişirin.

*Fırından çıkardıktan sonra üzerlerine parmesan ve taze kekik yaprakları serpiştirin.

Kısa bir not;

*Tatlı patates genelde kullandığımız patatese göre daha çabuk piştiğinden yukarıda verdiğim süre yeterli oluyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...