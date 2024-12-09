Fırında parmesanlı tatlı patates

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan tatlı patates A & C vitamini ve yüksek lif içeriyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya yardımcı oluyor... Kek & kurabiye gibi hamur işleri, püre, salata, çorba ve fırın yemeği olarak bir çok çeşiti yapılabilir... Et & tavuk ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan yapılışı pratik parmesanlı, taze kekikli tatlı patatese sofralarınızda yer verin derim...
Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 40 - 45 dakika
Malzemeler:
- 2 adet tatlı patates, 600 gr
- 2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 5 - 6 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
- 1 çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tütsülenmiş toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 7 -8 dal taze kekik
Piştikten sonra üzerine;
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
- 2 - 3 dal taze kekik
Yapılışı:
*Orta boy fırın kabına az miktarda zeytinyağı sürün.
*Patateslerin kabuklarını soyarak incecik dilimleyin ve geniş bir kaba aktarın. Yağlar, baharatlar, parmesan ve taze kekiği ilave ederek dilimlenmiş patateslere iyice bulayın.
*Patates dilimlerini birbirlerinin üzerine gelecek gibi fırın kabına sıralayın (görseldeki gibi).
*Kabın üzerini önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile kaplayın. 200 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Folyo ve pişirme kağıdını çıkartarak yaklaşık 15 dakika daha pişirin.
*Fırından çıkardıktan sonra üzerlerine parmesan ve taze kekik yaprakları serpiştirin.
Kısa bir not;
*Tatlı patates genelde kullandığımız patatese göre daha çabuk piştiğinden yukarıda verdiğim süre yeterli oluyor.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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