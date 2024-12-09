Fırında parmesanlı tatlı patates

Müjgan Yurtseven, tatlı patates ile yapabileceğiniz oldukça lezzetli ve besin değeri yüksek bir tarif hazırladı!

Fırında parmesanlı tatlı patates
Yaşam
Giriş: 09 Aralık 2024 09:35 Güncelleme: 09 Aralık 2024 09:45
ABONE OL

Güçlü bir antioksidan kaynağı olan tatlı patates A & C vitamini ve yüksek lif içeriyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya yardımcı oluyor... Kek & kurabiye gibi hamur işleri, püre, salata, çorba ve fırın yemeği olarak bir çok çeşiti yapılabilir... Et & tavuk ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan yapılışı pratik parmesanlı, taze kekikli tatlı patatese sofralarınızda yer verin derim...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika


Malzemeler:

  • 2 adet tatlı patates, 600 gr
  • 2 - 3 diş sarımsak, ezilmiş
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 5 - 6 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
  • 1 çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 7 -8 dal taze kekik

Piştikten sonra üzerine;

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri
  • 2 - 3 dal taze kekik




Yapılışı:

*Orta boy fırın kabına az miktarda zeytinyağı sürün.


*Patateslerin kabuklarını soyarak incecik dilimleyin ve geniş bir kaba aktarın. Yağlar, baharatlar, parmesan ve taze kekiği ilave ederek dilimlenmiş patateslere iyice bulayın.


*Patates dilimlerini birbirlerinin üzerine gelecek gibi fırın kabına sıralayın (görseldeki gibi).


*Kabın üzerini önce pişirme kağıdı, sonra folyo ile kaplayın. 200 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Folyo ve pişirme kağıdını çıkartarak yaklaşık 15 dakika daha pişirin.


*Fırından çıkardıktan sonra üzerlerine parmesan ve taze kekik yaprakları serpiştirin.


Kısa bir not;

*Tatlı patates genelde kullandığımız patatese göre daha çabuk piştiğinden yukarıda verdiğim süre yeterli oluyor.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.