Dopaminin mutluluk hissiyle ilişkili olduğu biliniyor. Üstelik her gün yaptığınız bazı sıradan aktiviteler, beyninizde bu kimyasalın salgılanmasını sağlayarak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabiliyor. Dopamin, beyinde üretilen ve kendimizi iyi hissetmemizde rol oynayan bir nörotransmitter. Temel olarak ödül, motivasyon ve haz mekanizmalarında görev alıyor. Beynimiz, birçoğunu her gün yaptığımız belirli aktiviteler ve davranışlar sırasında dopamin salgılıyor.

Doç. Dr. Kiran F. Rajneesh: "Vücudumuz açısından temel kabul edilen aktivitelere katıldığımızda beynimiz yüksek miktarda dopamin salgılar. Bunun amacı, bizi aynı aktiviteyi daha sık yapmaya teşvik etmektir" açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Hitoshi Morikawa’ya göre dopaminin evrimsel süreçteki görevi, “ödülü algılamak, ödüle ulaşmayı sağlayan yeri ve aktiviteyi öğrenmek ve bizi bu ödülü elde etmek için söz konusu yerlere yönlendirmekti.” Bu işlev günümüzde de devam ediyor. Morikawa, dopamini özünde bir “ödül algılayıcısı” olarak tanımlıyor. Bu ödül mekanizması insanın hayatta kalması açısından geçmişte olduğu gibi bugün de büyük önem taşıyor. Ancak uzmanlara göre evrimsel süreçte, sağlıksız davranışlar da insan beyninde dopamin salınımını tetikleyebilir hale geldi.

Sinirbilimciler dopaminden söz ettiğinde genellikle bağımlılığı düşünürüz. Çünkü dopamin, bağımlılığın gelişmesinde önemli bir rol oynar. Dopamin, sağlıklı olsun ya da olmasın, belirli davranışları tekrarlama isteği uyandırarak bunların alışkanlığa dönüşmesini sağlayabiliyor. Madde kullanımı ve sigara içmek buna örnek gösterilebilir. Ancak dopaminin işlevi yalnızca bundan ibaret değil. Bu nörotransmitterin salgılanması, vücudun günlük işleyişinin de doğal bir parçası. Elbette aşağıda sıralanan aktiviteler herhangi bir hastalığın veya sağlık sorununun tedavisi değil. Bununla birlikte dopaminin hangi durumlarda salgılandığını bilmek, kendinizi ne zaman biraz daha iyi hissedebileceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir. İşte beyninizde dopamin salınımını tetikleyebilen bazı günlük aktiviteler:

1. Yemek yemek

Tarih öncesi atalarımız, beslenmenin hayatta kalmak için gerekli olduğunu biliyordu. Bunda, dopaminin harekete geçirdiği ödül mekanizmasının da payı vardı. Bu durum günümüzde de geçerliliğini koruyor. Evrimsel açıdan koruyucu olan, sağlığımız ve hayatta kalmamız için önem taşıyan her türlü aktivite dopamin salınımını tetikliyor. Yiyecek bulmak ve yemek yemek de elbette bu aktiviteler arasında yer alıyor. Hatta bazı araştırmalar, yemek yemenin beyinde iki aşamada dopamin salınımına yol açtığını ortaya koyuyor. İlk salınım yemek yenildiğinde, ikincisi ise besinler mideye ulaştığında gerçekleşiyor.

2. Su içmek

Susuz kaldığınızda bir bardak suyun ne kadar iyi hissettirdiğini düşünün. Bu nedenle su içmenin beyinde dopamin salınımını tetiklemesi şaşırtıcı değil. Ancak uzmanlara göre içilen her yudum su dopamin salınımını artırmıyor. Bunun gerçekleşmesi için vücudun gerçekten suya ihtiyaç duyması gerekiyor. Örneğin; yoğun bir egzersizin ardından ya da sıcak bir günde su içmek bu açıdan daha etkili olabiliyor. Yazın ortasında olduğunuzu ve gerçekten susadığınızı düşünün. Böyle bir durumda su içmek beyindeki dopamin seviyelerini artırabilir. Dopamin salınımını tetiklemenin en etkili yollarından biri bu olabilir.

3. Takdir edilmek ve övgü almak

Dopamin salınımının yaygın yollarından biri, çocukları olumlu davranışları nedeniyle takdir etmek. Övgü, çocukların beyninde dopamin salınımını tetikliyor. Aynı durum evcil hayvanlar için de geçerli. Bu tür durumlarda dopaminin yarattığı olumlu his, çocukların ve hayvanların iyi davranışlarını pekiştirmeye yardımcı oluyor.

Uzmanlar, aynı mekanizmanın yetişkinler için de geçerli olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla bir iş arkadaşınıza tebrik e-postası göndermek veya bir arkadaşınızı başarısı nedeniyle kutlayan bir mesaj yazmak, düşündüğünüzden çok daha olumlu bir etki yaratabilir. Bu durum, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi dopamin düzeyleriyle ilişkili bazı durumlara sahip kişiler açısından da özellikle önem taşıyor.

4. Video oyunları oynamak

Çok sayıda araştırmanın video oyunları oynamanın bazı kişilerde beyindeki dopamin salınımını artırdığını ortaya koyduğunu belirtiyor. Bu durum tek başına olumsuz değil. Ancak oyun oynamak kişiye aşırı derecede keyif vermeye başladığında sorunlara yol açabiliyor. Dopamin seviyeleri yükseldiğinde bazen belirli aktivitelere fazlasıyla bağlanabilirsiniz. Bu durumda söz konusu aktivite video oyunları olabiliyor. Profesyonel oyuncu olmayan kişiler için bu durum zamanla çeşitli sorunlara neden olabilir. Örneğin; ders çalışması gereken bir öğrencinin zamanını oyun oynayarak geçirmesi buna örnek gösterilebilir.

5. Partner ile vakit geçirmek

Sevdiğiniz kişiyle vakit geçirmek, sarılmak veya birlikte keyif aldığınız aktiviteler yapmak da beyninizde dopamin salınımını tetikleyebilir. Yakınlık ve duygusal bağ kurma, beyindeki ödül mekanizmasını harekete geçirerek mutluluk ve haz duygusunu destekleyebilir. Özellikle partnerinizle paylaştığınız keyifli anlar, kendinizi daha iyi hissetmenize ve ilişkinizdeki olumlu duyguların güçlenmesine katkıda bulunabilir. Dopamin sisteminin evrimsel süreçte 'türümüzün devamlılığını ve hayatta kalmasını desteklemek' üzere geliştiğini belirtiyor.

6. İyi oluş halini destekleyen aktiviteler

Meditasyon ve benzeri aktiviteler de beyinde dopamin salınımını tetikleyebiliyor. Yoga, egzersiz, hobiler ve oyunlar gibi iyi oluş halinizi destekleyen aktivitelere katılmak, beyinde dopamin salınımına yardımcı olabilir. Bu da doğanın öngördüğü şekilde kendinizi daha iyi hissetmenizi ve genel sağlığınızı destekleyebilir.

Kaynak: Jillian Wilson. "6 Everyday Activities That Naturally Release Dopamine In Your Brain". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/activities-release-dopamine-in-brain.

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