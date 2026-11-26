Bazen etkileyici bir manzaraya bakarken, dinlediğimiz bir müzikten derinden etkilenirken ya da hiç beklemediğimiz bir iyilikle karşılaştığımızda zaman sanki kısa bir süreliğine durur. Kendimizi gündelik kaygılarımızdan uzaklaşmış, daha büyük bir bütünün parçası gibi hissederiz. Psikolojide bu deneyim awe (huşu) olarak tanımlanıyor. Türkçe'ye hayranlık, huşu veya derin etkilenme olarak çevrilebilen bu duygu, son yıllarda zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki olası etkileriyle bilimsel araştırmaların konusu oluyor. Peki, bir doğa manzarası karşısında büyülenmek veya bir müzik eserinden derinden etkilenmek bedenimizde gerçekten bir değişim yaratabilir mi?

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“Huşu” ne anlama geliyor?

İngilizce’de awe moment olarak adlandırılan huşu; insanın kendisinden çok daha büyük, etkileyici veya alışılmış düşünce kalıplarının ötesinde bir şeyle karşılaştığında hissettiği yoğun duyguyu ifade ediyor. Yalnızca güzel bir şey görmekten veya mutlu olmaktan farklı olarak, kişinin dünyayı algılama biçiminde kısa süreli bir değişim yaratabiliyor.

Örneğin yıldızlarla dolu bir gökyüzünü izlemek, okyanusun büyüklüğü karşısında hayranlık duymak, etkileyici bir müzik dinlemek, olağanüstü bir sanat eserini görmek veya bir insanın cesaretine tanıklık etmek huşu duygusunu tetikleyebiliyor.

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Psikologlar Dacher Keltner ve Jonathan Haidt, 2003 yılında yayımladıkları çalışmalarında huşu duygusunun iki temel özelliğini tanımlıyor: Karşılaşılan şeyin büyüklüğü ve kişinin bu deneyimi anlamlandırmak için mevcut düşünce kalıplarını yeniden düzenleme ihtiyacı duyması.

Bu deneyim sırasında zaman algısının değişmesi, kişinin kendisine daha az odaklanması, çevresiyle daha güçlü bir bağlantı hissetmesi ve tüylerinin diken diken olması gibi tepkiler de yaşanabiliyor.

Huşu duygusu beynimizi ve bedenimizi nasıl etkiliyor?

Maria Monroy ve Dacher Keltner'in yaptığı bir araştırma, huşu duyma deneyiminin zihinsel ve fiziksel sağlıkla ilişkisini beş farklı mekanizma üzerinden değerlendiriyor. Araştırmacılara göre sinir sistemindeki değişimler, kişinin kendisine aşırı odaklanmasının azalması, sosyal ilişkilerin güçlenmesi, toplumsal aidiyet hissi ve yaşamın anlamına ilişkin algının gelişmesi üzerinden iyilik haline katkıda bulunabiliyor.

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Huşu duyma deneyiminin fizyolojik etkileri arasında vagus siniri aktivitesindeki artış, sempatik sinir sistemi etkinliğindeki azalma ve bazı durumlarda oksitosin salınımıyla ilişkili değişimler de bulunuyor. Özellikle inflamasyon konusu dikkat çekiyor. 2015 yılında Emotion dergisinde yayımlanan iki araştırmada, olumlu duygular ile inflamasyon belirteçlerinden interlökin-6 (IL-6) arasındaki ilişki inceleniyor. Araştırmacılar, değerlendirilen olumlu duygular arasında bu deneyimin daha düşük IL-6 düzeylerini en güçlü biçimde öngören duygulardan biri olduğunu bildiriyor.

IL-6, bağışıklık sisteminin işleyişinde ve inflamasyon süreçlerinde rol oynayan bir sinyal proteinidir. Bu bulgu, huşu ve hayranlık duygusunun biyolojik süreçlerle ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Ancak inflamasyon belirtecindeki farklılık, hücrelerin onarıldığı veya bir hastalığın iyileştiği anlamına gelmiyor.

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Günlük yaşamda huşu duyma deneyimi nasıl artırılabilir?

Huşu anı, hayranlık ve derin etkilenme; yalnızca olağanüstü veya nadir karşılaşmalarda yaşanmıyor. Günlük yaşamda da bu deneyimi tetikleyebilecek pek çok fırsat bulunuyor.

Doğada zaman geçirin. Dağları, denizi, ormanları veya yıldızlı gökyüzünü izlemek awe duygusunu tetikleyebilen deneyimler arasında.

Müzik dinleyin. Sizi derinden etkileyen bir müzik eserine dikkatinizi verin.

Sanatla buluşun. Bir tabloyu, heykeli veya mimari eseri acele etmeden inceleyin.

İnsanların iyiliklerine ve cesaretine tanıklık edin. Başkalarının olağanüstü davranışları da hayranlık ve derin etkilenme yaratabiliyor.

Yeni deneyimlere açık olun. Daha önce görmediğiniz bir yeri keşfetmek veya alışılmışın dışında bir deneyim yaşamak dünyaya farklı bir gözle bakmanızı sağlayabilir.

Burada amaç, sürekli mutlu olmaya çalışmak değil; insanın kendisinden daha büyük bir şeyle bağlantı kurabildiği deneyimlere alan açmak.

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Huşu duymak hastalıkları iyileştirebilir mi?

Huşu duyma deneyiminin stres, psikolojik iyilik hali ve bazı fizyolojik süreçlerle ilişkisi bilimsel araştırmalarla inceleniyor. 2023 yılında yayımlanan bir günlük değerlendirme araştırmasında da hayranlık deneyimi ile stres, bedensel yakınmalar ve iyilik hali arasındaki ilişkiler ele alınıyor. Bulgular, huşu ve hayranlık duygusunun kronik hastalıkları tedavi ettiğini veya hücresel onarım sağladığını göstermiyor.

Örneğin fibromiyalji hastalarında huşu duygusunun sıklığını inceleyen 2025 tarihli bir araştırmada, fibromiyaljili kadınlarla diğer kronik ağrı hastaları arasında bu duyguyu yaşama sıklığı bakımından anlamlı bir fark bulunmuyor. Çalışma, derinden etkilenme ve hayranlık hissetme uygulamasının fibromiyalji belirtilerini iyileştirip iyileştirmediğini ise araştırmıyor. Dolayısıyla hayranlık ve huşu duymak, günlük yaşamda psikolojik ve sosyal iyilik halini destekleyebilecek ilgi çekici bir duygu deneyimi olarak değerlendirilebilir. Fibromiyalji ve stres ilişkisi hakkında daha fazla bilgi için bu içeriğe göz atabilirsiniz.

Kaynaklar:

Keltner D, Haidt J. (2003). "Approaching awe, a moral, spiritual, and aesthetic emotion.". https://doi.org/10.1080/02699930302297

Stellar JE et al. (2015). "Positive Affect and Markers of Inflammation: Discrete Positive Emotions Predict Lower Levels of Inflammatory Cytokines." https://doi.org/10.1037/emo0000033

Monroy M, Keltner D. (2023). "Awe as a Pathway to Mental and Physical Health. Perspectives on Psychological Science." https://doi.org/10.1177/17456916221094

Monroy M et al. (2023). "The influences of daily experiences of awe on stress, somatic health, and well-being: a longitudinal study during COVID-19. https://doi.org/10.1038/s41598-023-35200-w

Passarelli M et al. (2025). Pain in the brain: Psychological correlates of chronic pain and fibromyalgia." https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0324457.