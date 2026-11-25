Yolda yürürken adımlarınızı hızlandırmak, arkanızdan gelen ayak seslerini takip etmek, telefonunuzu elinizde hazır tutmak, hangi sokaktan gidileceğini planlamak, eve girene kadar çevreyi kontrol etmek, taksiye bindiğinizde plakayı arkadaşınızla paylaşmak… Kadınların büyük çoğunluğu için bunlar artık üzerinde düşünmeden gerçekleştirdikleri gündelik davranışlar. Eve sağ salim ulaşabilmek için yapılan küçük hesaplar, zamanla hayatın olağan bir parçasına dönüşüyor. Peki, sürekli çevreyi kontrol etme, olası bir tehlikeyi önceden sezme ve kendini güvende hissetmek için tetikte kalma hali psikolojimizi nasıl etkiliyor?

Psikolojide hipervijilans olarak adlandırılan aşırı tetikte olma hali, yalnızca tehlike anında ortaya çıkan geçici bir tepki değil; kişinin kendisini güvende hissetmekte zorlandığı, sürekli bir tehdit beklentisi içinde yaşadığı bir duruma da dönüşebiliyor. Üstelik mesele yalnızca sokakta kendimizi güvende hissedememekle sınırlı değil. İlişkilerde sevgi adı altında normalleştirilen kontrol davranışlarından, şiddete maruz kalan kadın ile doğru iletişime kadar birçok konuyu Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Atlas Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Klinik Psikolog Yaren Öner ile konuştuk.

Kadınlar günlük hayatın koşturmacasında hep bir “tetikte” yaşama halindeler… Hayatımızın bir yanında hep bir güvenlik hesabı yapıyoruz. Sürekli tetikte yaşamak kadınların ruh sağlığı üzerinde nasıl bir yük oluşturuyor?

Günlük yaşamın içinde akşam saatlerinde eve dönerken rotayı değiştirmekten toplu taşımada oturulacak yeri seçmeye kadar yapılan bu sürekli güvenlik hesapları, ruh sağlığı açısından "kronik stres" ve "bilişsel aşırı yüklenme" anlamına gelir. İnsan sinir sistemi, tehdit anında devreye giren "savaş ya da kaç" tepkisini kısa süreli krizler için geliştirmiştir; ancak güvenlik kaygısı yaşamın olağan bir rutinine dönüştüğünde sinir sistemi hiç dinlenemez. Bu durum zamanla zihinsel yorgunluğa, dikkat ve odaklanma güçlüklerine, uyku bozukluklarına, tahammülsüzlüğe ve kaygı bozukluklarına zemin hazırlar. Kişinin yaşam enerjisinin önemli bir kısmı üretmeye, dinlenmeye ya da hayattan keyif almaya değil, yalnızca "güvende kalmaya" harcanır; bu da uzun vadede derin bir tükenmişlik hissi yaratır.

GÜNCEL Kadına yönelik bitmeyen şiddetin kökenleri...

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Bazen ne normal ne değil anlayamayız ya… Aşırı tetikte olmak ve en basit haliyle “dikkatli” olmak arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz?

Sağlıklı bir dikkat hali; duruma özgüdür, işlevseldir ve tehlike ihtimali ortadan kalktığında yerini rahatlamaya bırakır. Örneğin karanlık bir sokaktan geçerken çevreyi kontrol etmek dikkatli olmaktır; eve girdiğinizde ise bedeniniz gevşer ve günlük hayatınıza devam edersiniz. Aşırı tetikte olma (hipervijilans) halinde ise tehdit algısı ortada somut bir tehlike yokken bile devam eder. Kişi güvenli bir ortamda olmasına rağmen gevşeyemez, en ufak bir seste veya bakışta bedeni alarm verir, sürekli en kötü senaryoyu kurgular ve bu kaygı kişinin sosyal ilişkilerini, işlevselliğini ya da yaşam alanını kısıtlamaya başlar. Kısacası; dikkat bizi korurken, aşırı tetikte olma hali yaşam alanımızı daraltır ve bizi yorar.

Kadına yönelik şiddet denildiğinde çoğunlukla fiziksel şiddet akla geliyor. Oysa psikolojik şiddet, dijital takip, kıskançlık ve kontrol gibi davranışlar da söz konusu. Bu davranışlar hangi noktada sevgi veya ilgi olmaktan çıkıp şiddete dönüşüyor?

Sevgi ve ilgi; karşı tarafın özgürlüğünü, bireyselliğini ve ruhsal bütünlüğünü destekleyen duygulardır. Kıskançlık, dijital takip, şifre isteme, konum kontrolü ya da sosyal çevreyi kısıtlama gibi davranışlar ise merkeze sevgiyi değil, "sahiplenme ve kontrol etme" arzusunu koyar. Bu davranışların şiddete dönüştüğü sınır çok nettir: Bir tutum karşı tarafın özerkliğini elinden alıyorsa, kararlarını korku veya suçluluk duygusuyla şekillendirmesine yol açıyorsa, "Onu kızdırmayayım" düşüncesiyle kendi isteklerinden vazgeçmesine neden oluyorsa ve süreklilik gösteriyorsa orada artık ilgiden değil, psikolojik ve dijital şiddetten söz ediyoruz demektir. Gerçek ilgi güven inşa ederken, kontrol davranışı korku ve bağımlılık üretir.

Bir kadın şiddete maruz kaldığında neden her zaman ilişkisinden uzaklaşamıyor veya yaşadıklarını paylaşamıyor?

Dışarıdan bakıldığında "Neden ayrılmıyor?" sorusu kolayca sorulabilse de şiddet döngüsünün içindeki dinamikler oldukça karmaşıktır. Öncelikle sistematik psikolojik baskı ve şiddet, kadının özgüvenini ve karar verme kapasitesini zedeleyerek "Tek başıma yapamam" veya "Belki de suç bende" düşüncesini pekiştirir. Şiddetin ardından gelen yoğun pişmanlık, özür ve sevgi gösterileri, kadında durumun düzeleceğine dair bir umut yaratarak duygusal bir bağımlılık döngüsü oluşturur. Bunun yanı sıra ekonomik bağımsızlığın olmaması, çocukların geleceğine dair kaygılar, ayrılık sonrası fiziksel güvenliğin sağlanamayacağı korkusu ve toplumun "yuvayı kurtarma" baskısı ile damgalanma endişesi kadınların sessiz kalmasında ve uzaklaşamamasında belirleyici rol oynar.

Kişinin kendisine bile itiraf etmekte zorlandığı gerçeklerle bir başkası aracılığı ile yüzleşmesi mümkün mü? Şiddete maruz kaldığını düşündüğümüz kişiyi nasıl doğru yönlendirebiliriz? Doğru iletişim nasıl kurarız?

İnsan zihni, taşıması ağır olan gerçekleri korumacı bir refleksle inkâr edebilir ya da normalleştirebilir ancak yargılamayan ve güvenli bir ayna tutulduğunda kişinin bu gerçekle temas etmesi mümkündür. Burada en kritik nokta iletişim dilidir. Şiddete maruz kaldığını düşündüğümüz bir yakınımıza "Sen şiddet görüyorsun, hemen ayrıl" gibi buyurgan veya onu pasifleştiren cümleler kurmak, kişide savunma mekanizmalarını tetikler ve suçluluk duygusunu artırır. Bunun yerine; "Son zamanlarda çok yorgun ve kaygılı görünüyorsun, yaşadıkların senin için çok zor olmalı", "Her ne olursa olsun yanındayım ve seni dinlemeye hazırım" gibi empatik ve alan açan ifadeler kullanmak gerekir. Kişinin kendi kararını verebilecek güçte olduğunu hissettirmek, hazır olduğunda başvurabileceği hukuki ve psikolojik destek kanallarını baskı yapmadan paylaşmak en sağlıklı yaklaşımdır.

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Şiddeti önlemek için çocukluk döneminden itibaren dikkat etmemiz gereken en temel unsurlar nelerdir? Saygı ve sınırı nasıl öğretebiliriz?"

Şiddetsiz bir toplumun temeli, çocuğun kendi bedenine ve duygularına saygı duyulduğunu deneyimlemesiyle atılır. Çocuklara sınırı ve saygıyı öğretmenin ilk adımı, onların "hayır" deme hakkına saygı göstermektir. Örneğin; istemediği birine sarılmaya veya öpmeye zorlanmayan bir çocuk, kendi bedeni üzerinde söz sahibi olduğunu ve başkalarının sınırlarına da aynı özeni göstermesi gerektiğini erken yaşta öğrenir. Bunun yanı sıra; çocuklara öfke, kıskançlık veya hayal kırıklığı gibi zorlayıcı duyguları bastırmayı ya da saldırganlıkla dışa vurmayı değil, bu duyguları konuşarak ifade etmeyi öğretmek gerekir. Çocukların çevresindeki büyüklerinin davranışlarını gözlemleyerek ve taklit ederek öğrendiklerini biliyoruz. Toplumsal cinsiyet kalıplarından uzak, eşitlikçi bir aile ortamında büyüyen ve sorunların şiddetle değil iletişimle çözüldüğüne tanıklık eden çocuklar, yetişkinlikte de sağlıklı sınırlar çizebilen bireyler haline gelirler.