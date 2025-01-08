Sosyal medyada mutlu görünen çiftler aslında mutsuz mu?

Yapılan bir anket, çok paylaşım yapan çiftlerin "o kadar da mutlu olmayabileceğini" işaret etti.

Sosyal medyada mutlu görünen çiftler aslında mutsuz mu?
İlişki
Giriş: 08 Ocak 2025 15:52 Güncelleme: 08 Ocak 2025 16:01
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Sosyal medyada çok paylaşım yapan çiftler hakkındaki şüpheler, yeni bir çalışma ile doğruladı. Aşk dolu selfielerini sosyal medyada paylaşan çiftler, gösterdikleri kadar mutlu olmayabilir.


Sosyal medyada mutlu görünen çiftler aslında mutsuz mu?

18 ila 50 yaşları arasındaki 2.000 çiftle yapılan anket, paylaşım yapan çiftlerin mutluluk düzeylerine ve sosyal medya alışkanlıklarına baktı. Sonuçlar, mutlu çiftlerin partnerlerini sosyal medyada paylaşma olasılıklarının daha düşük olduğunu işaret etti. Haftada üç veya daha fazla çift selfiesi paylaşanlar, daha tedbirli olanlara göre yüzde 128 oranında daha mutsuz.


Shotkit’in yaptığı ankete katılan çiftlerden ilişkilerini samimiyet, iletişim ve güvene göre sıralamaları istendi ve çevrimiçi olarak ne kadar "çift içeriği" paylaştıkları da soruldu.


Sadece özel günlerde...

İnsanların yarısından fazlası (%52) düzenli olarak (haftada 3+ kez) ilişkilerinin fotoğraflarını internette paylaşırken, çiftlerin %24'ü ise ara sıra, yıldönümü gibi özel günlerde paylaşım yapıyor. Yüzde 8 oranında çift ise hiç paylaşım yapmıyor.


Ankete katılan selfie çılgını çiftlerin yalnızca yüzde 10'u kendilerini "çok mutlu" olarak derecelendirdi. Buna karşın, sosyal medyada çok az paylaşım yapan çiftlerin neredeyse yarısı (yüzde 46) ilişkilerini “çok mutlu” olarak nitelendirdi. mutlu olduklarını söyledi.


Katılımcılar arasında, sosyal medyada hiç çift içeriği yayınlamayan veya nadiren paylaşım yapan kişiler, “gizlilik”, “utanç” ve “düzenli sosyal medya kullanıcısı olmamak” gibi nedenler öne sürdü.


TikTok şu anda en popüler sosyal medya platformu gibi görünse de, çiftlerin yaptığı paylaşımlar açısından öyle değil! Çift içeriklerinin en çok paylaşıldığı platform Facebook (%73) olurken onu Instagram (%65) ve TikTok (%44) takip ediyor.


Paylaşılmayan partner "alınıyor"

Yaşı daha büyük olan Y kuşağı genç Z kuşağından çok daha fazla paylaşım yapıyor. Z kuşağının %40'ı düzenli olarak paylaşım yaparken Y kuşağının %64'ü çift yaşamlarıyla ilgili düzenli paylaşım yapıyor. Anket düzenleyenler tarafından “Y kuşağı ve Z kuşağı arasındaki sağlıklı ilişkiler arasında bir mutluluk farkı olduğunu öne sürmek mümkün” yorumu yapıldı.


Çalışma, "güven sorunlarının" bu mutsuz çiftlerin sosyal medyada daha sık paylaşım yapmasına neden olabileceğini öne sürüyor. Çiftlerin ilişkilerini çevrimiçi olarak paylaşmalarının bir numaralı nedeni kendilerinin veya partnerlerinin "alındığını" ifade etmekti.


Referans: "Time to think twice about posting that selfie online?" https://shotkit.com/couples-survey-result/


Mutlu çiftler ilişkilerini sosyal medyada paylaşmıyor
Mutlu çiftler ilişkilerini sosyal medyada paylaşmıyor


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