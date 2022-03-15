Leblebi kilo yapar mı?

Diyet listelerinde de sıklıkla karşımıza çıkan leblebi hakkında aklımıza hemen kilo aldırıp aldırmadığı sorusu gelir. 100 gram leblebi ortalama 180 kaloridir. İçerdiği karbonhidrat, vitamin ve mineraller ile sağlık için de oldukça faydalı olan leblebi, aynı zamanda tokluk hissini artırdığından ve diğer kuruyemişlere kıyasla daha az kalorili olduğundan diyetlerde de sıklıkla tercih edilir.

Beyaz leblebi mi? Sarı leblebi mi?

Sarı leblebi, beyaz leblebiye kıyasla daha çok tercih edilse de aslında beyaz leblebinin daha faydalı olduğu görülmektedir. İçerdiği yağ oranının daha az olması sebebiyle beyaz leblebinin kalorisi de daha azıdır. Ayrıca daha az işlem gören beyaz leblebi, protein ve lif konusunda da daha zengindir. Mide ekşimesi ya da yanmasından şikâyetçi olan kişilerin beyaz leblebi tüketmesi önerilir. Çünkü beyaz leblebi midedeki asit oranını düzenlenmesini sağlar. Özellikle hazır gıda ile beslenen kişilerin ara öğünlerde beyaz leblebi tüketmesi protein ve posa alımına yardımcı olması açısından önerilir. Diğer taraftan, sarı leblebinin ise böbrek taşı oluşumunu engellemeye katkı sağladığı düşünülmektedir.

Leblebi kilo aldırır mı?

A,C ve E vitaminlerince zengin olan leblebi, kan şekerinin düşmesini de engellemeye yardımcı olur. Bu sayede, aşırı tatlı tüketiminden kaçınmanızı sağlar. Sindirilmesi daha uzun sürdüğü için leblebi, özellikle su ile birlikte tüketildiğinde uzun süre tok hissettirir. Diyetlerde genelde ara öğünlerde tercih edilen leblebinin aşırı tüketimi kilo alımına neden olabileceğinden günlük olarak bir avuçtan fazla tüketmemekte fayda olacaktır.