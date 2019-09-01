Hamilelikte mide yanması

Hamilelik sürecinde yaşanan en yaygın sıkıntılardan biri de, özellikle son aylarda artan mide yanmaları…

Hamilelikte mide yanması neden olur?

Hamilelikte yaşanan mide yanması (reflü) şikayetlerinin temel sebebi, hamilelik sürecindeki hormon değişimleridir. Hamilelikte artan ve asıl işlevi rahimdeki düz kasları gevşetmek olan progesteron hormonu, aynı zamanda mide ile yemek borusu arasında bulunan kapakçığın da gevşemesine neden olur ve bu sayede mide asidinin yukarı kaçarak göğüs kemiğinden genize kadar olan bölgede hissedilen yanmaya sebebiyet verir.

Hamilelikte mide yanması ne zaman olur?

Hamileliğin ilk dönemlerinde yükselmeye başlayan progesteron hormonu ile reflü şikayetlerine hamileliğin ilk aylarında rastlamak mümkündür. Ancak bebeğin rahimle birlikte büyüyerek iç organlara baskı yapmaya başladığı son aylarda (20. Haftadan sonra) mide de sıkıştığından dolayı, mide yanması sorunu ile daha sık karşılaşılabilir.

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Hamilelikte mide yanması şikayeti sık olmaya başladıysa, öncelikle beslenme düzeni gözden geçirilmelidir. Günde 2-3 öğün yemektense, sık aralarla ve küçük porsiyonlarla yemek hem mide yanması riskini önler, hem de hamileliğe bağlı diğer şikayetleri azaltır. Ayrıca yemek yerken de yavaşça ve iyi çiğneyerek yemeye özen göstermelisiniz.

Hamilelikte mide yanmasına neden olan yiyecekler:

Kahve

Çikolata

Asitli içecekler

Limon, sirke, hardal gibi asitli gıdalar ve çok asitli meyveler

Sosis ve sucuk gibi işlenmiş etler

Çok baharatlı yiyecekler

Çok yağlı yemekler ve kızartmalar

Ayrıca dar kıyafetler giymekten kaçınarak midenizin sıkışmasını engelleyebilir ve mide yanması şikayetinizi bir nebze azaltabilirsiniz. Uyurken yüksek bir yastık kullanmak da midenizdeki sıvının yukarı çıkmasını engelleyerek yatarken daha rahat etmenizi sağlayacaktır.

Hamilelikte mide yanması için ilaç kullanılabilir mi?

Eğer yediklerinize dikkat etmenize rağmen mide yanması şikayetiniz geçmiyorsa, mide yanmasıyla beraber öksürük, göğüs ağrısı gibi belirtiler de görüyorsanız muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Antiasit ilaçları kullanmak gebelik döneminde genellikle güvenlidir ancak eğer demir takviyesi kullanıyorsanız, demir ilacınızı antiasit içtikten iki saat önce ya da sonra almalısınız.