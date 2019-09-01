Hamilelikte mide yanması

Hamilelik sürecinde yaşanan en yaygın sıkıntılardan biri de, özellikle son aylarda artan mide yanmaları…

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Hamilelikte mide yanması neden olur?

Hamilelikte mide yanması neden olur?

Hamilelikte yaşanan mide yanması (reflü) şikayetlerinin temel sebebi, hamilelik sürecindeki hormon değişimleridir. Hamilelikte artan ve asıl işlevi rahimdeki düz kasları gevşetmek olan progesteron hormonu, aynı zamanda mide ile yemek borusu arasında bulunan kapakçığın da gevşemesine neden olur ve bu sayede mide asidinin yukarı kaçarak göğüs kemiğinden genize kadar olan bölgede hissedilen yanmaya sebebiyet verir.

 

MİDE YANMASINI ÖNLEMENİN YOLLARI NELERDİR?

 

Hamilelikte mide yanması ne zaman olur?

Hamileliğin ilk dönemlerinde yükselmeye başlayan progesteron hormonu ile reflü şikayetlerine hamileliğin ilk aylarında rastlamak mümkündür. Ancak bebeğin rahimle birlikte büyüyerek iç organlara baskı yapmaya başladığı son aylarda (20. Haftadan sonra) mide de sıkıştığından dolayı, mide yanması sorunu ile daha sık karşılaşılabilir.

 

Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?

Hamilelikte mide yanması şikayeti sık olmaya başladıysa, öncelikle beslenme düzeni gözden geçirilmelidir. Günde 2-3 öğün yemektense, sık aralarla ve küçük porsiyonlarla yemek hem mide yanması riskini önler, hem de hamileliğe bağlı diğer şikayetleri azaltır. Ayrıca yemek yerken de yavaşça ve iyi çiğneyerek yemeye özen göstermelisiniz.

 

MİDEYE İYİ GELEN YİYECEKLER

 

Hamilelikte mide yanmasına neden olan yiyecekler:

  • Kahve
  • Çikolata
  • Asitli içecekler
  • Limon, sirke, hardal gibi asitli gıdalar ve çok asitli meyveler
  • Sosis ve sucuk gibi işlenmiş etler
  • Çok baharatlı yiyecekler
  • Çok yağlı yemekler ve kızartmalar

 

Ayrıca dar kıyafetler giymekten kaçınarak midenizin sıkışmasını engelleyebilir ve mide yanması şikayetinizi bir nebze azaltabilirsiniz. Uyurken yüksek bir yastık kullanmak da midenizdeki sıvının yukarı çıkmasını engelleyerek yatarken daha rahat etmenizi sağlayacaktır.

  

Hamilelikte mide yanması için ilaç kullanılabilir mi?

Eğer yediklerinize dikkat etmenize rağmen mide yanması şikayetiniz geçmiyorsa, mide yanmasıyla beraber öksürük, göğüs ağrısı gibi belirtiler de görüyorsanız muhakkak doktorunuza danışmalısınız. Antiasit ilaçları kullanmak gebelik döneminde genellikle güvenlidir ancak eğer demir takviyesi kullanıyorsanız, demir ilacınızı antiasit içtikten iki saat önce ya da sonra almalısınız.

 

BEBEĞİ REFLÜ OLAN AİLELERE UYARILAR VE ÖNERİLER

 

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    02 Ocak 2018 Salı 13:29

    Ben 31 yaşındayım.ilk çocuğuma oğluma 21 yaşımda hamile kalmıştım.kızıma 23 yaşımda hamile kaldım.ikisindede ilk hafta yoğun göğüs ağrısı ve kaşık ağrısı vardı.adet olacağımı düşünmüştüm.ama bebeğin ilk oluşumu yerleşme sancısıymış.şu anda sanırım 1 haftalık hamileyim . ama kesin olarak 4 hafdada testteÇıkıyor

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