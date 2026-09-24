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Patlıcanlı bulgur pilavı

Tek başına ana yemek olarak da tercih edilebilecek bu bol sebzeli bulgur pilavı, Müjgan Yurtseven'in pratik ve besleyici tarifleri arasında öne çıkıyor.

Patlıcanlı bulgur pilavı
Giriş: 24 Eylül 2026, Perşembe 10:13
Güncelleme: 24 Eylül 2026, Perşembe 10:13

Tarif defterimden;

Tek başına gayet doyurucu olan bol domatesli, biberli leziz patlıcanlı bulgur pilavı.

Servis: 4 - 5 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 15 + 40 dakika

Malzemeler:

  • 2 orta boy patlıcan + su + 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 2 sivri biber, minik doğranmış
  • 1 kapya biber, minik doğranmış
  • 3 domates, kabukları soyulup küp küp doğranmış
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı iri pilavlık bulgur
  • 2 su bardağı sıcak su

Üzerine;

  • Fesleğen yaprakları

Yapılışı:

*Patlıcanları alacalı doğrayıp orta boy bir kaba alın, üzerlerini aşana kadar su ve tuzu ekleyin. Patlıcanların acı suyu çıkana kadar yaklaşık 20 dakika bekletin.

*Patlıcanları tuzlu suda bekletirken bu arada zeytinyağı ve kuru soğanı pilav tenceresine alın, kısık ateşte soğanlar yumuşayınca biberleri ekleyip soteleyin. Patlıcanları bol sudan geçirerek domates ile birlikte sotelenmiş soğan ve biberlere ilave edin. Salçaları da ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin.

*Bulgur, karabiber, pul biber, tuz, tereyağı ve sıcak suyu sebzelere ilave edip karıştırın.

*Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

*Pilavı servis tabaklarına geçirip üzerlerine fesleğen yaprakları serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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