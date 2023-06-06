Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcunda: "İçindeki çocuk"

Kuzey Ay Düğümü'nün Yengeç burcunda olması ne demek? Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcunda olan kişinin özellikleri nelerdir? İnci Gücen yazdı!

Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcunda: "İçindeki çocuk"
Astroloji
Giriş: 06 Haziran 2023 10:53
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Kuzey Ay Düğümü Yengeç Burcunda iken Yengeç Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekâmül eder ve Oğlak Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.


Kuzey Ay Düğümünüz Yengeç ise; yaşamda aile ve köklere dair önemli karmik öğretiler saklıdır. Ata karmalarınız, ruh aileleriniz her şeyden sorumlu oldukları, otoriter olmak zorunda kaldıkları, ruhsal ve manevi ihtiyaçlarına zaman ayıramadıkları yaşamlardan geçmiş olabilirler. Ruhunuz bu alanı bildiği için çocukluğunuz da sert ve katı ortamlarda geçmiş olabilir. Çocukluğunuzda şimdikinden daha yetişkin davranmak ve yaşamak zorunda kalmış olabilirsiniz.


Kendini duygusal olarak güvende hissetmeyen ruhunuz bu boşluğu doldurmak için hayatı hep ciddiye alacaktır. Çalışkan, disiplinli, kuralcı, saygın, otoriter ve sorumluluk sahibi ruhunuzla sürekli topluma uymaya ve onaylanmaya önem verebilirsiniz. Ancak artık duygularınızı fark etmenin ve yaşamanın güçsüzlük olmadığını anlamanız gereklidir. İpleri bıraktığınızda her şey bir karmaşaya dönüşmeyecek, aksine o zaman kaderinizi ve potansiyellerinizi yaşamaya başlayacaksınız.


Duygusal ve ruhsal ihtiyaçlarınızı görmek, içinizdeki çocuğun sesini duymak, ona ebeveynlik edebilmek en büyük deneyim alanınızdır. Sevgiyi, şefkati, akışa bırakmayı, ev ve aile yaşamını, aidiyeti tatmalı, köklenmek ve huzuru sağlamak için sizi besleyen yerlerde olmalısınız. Onay almak uğruna iç huzurunuza iyi gelmeyen yerlerde ve ilişkilerde bulunmamalısınız.


Duygusal ve ruhsal konulardan uzak durdukça, iş ve başarıya odaklandıkça, kaygı enerjisi bolluk bereket alanınızda blokajlar yaratabilir. Mutluluğun, başarının anahtarı olduğunu unutmamalısınız. İhmal ettiğiniz bu alanı deneyimlemeniz için yaşam karşınıza sizden destek bekleyen insanları çıkartabilir, aileniz size daha fazla ihtiyaç duyabilir.


Yaşamda hiçbir şeyin kurallı ve net olmadığını fark ettiğinizde içinizdeki çocuk serbest kalacak ve hayattan keyif almaya başlayacaktır. Büyüdükçe çocuklaşacak, çocukluğunuzu kendi aileniz ve çocuklarınızla yeniden yaşayacaksınız.


Mutlulukla beslediğiniz kalpler, hayatınızın en güzel rehberi olacaktır.


Sevgilerimle,


İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi



Ay düğümleri tablosu
Ay düğümleri tablosu


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