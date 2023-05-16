Kuzey Ay Düğümü'nüz hangi evde ve bu ne demek?

Ay düğümleri, bu hayata geliş amacımızı açıklayan bir enerjiyi anlatır. Güney Ay Düğümü’ndeki bildiğimiz alanın doğal yeteneklerini alarak, Kuzey Ay Düğümü’müzü deneyimlememiz gerekir. Kuzey Ay Düğümü’nü burcumuzun bize anlatmak istediklerini hangi alanda deneyimleyeceğimizi bulunduğu evden anlayabiliriz.

Kuzey Ay Düğümü Birinci Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda başkalarının onayını almak için sürekli çaba harcadığını anlatır. Kişiler, evlilik yaşamları veya iş ortaklıklarında denge kurmak için çok uğraşmışlardır. Ancak sürekli alttan alarak, verici olarak dengeyi daha fazla bozmuşlardır. Vurguyu sürekli diğerlerinin üstüne yapmış, kendileri olamamışlardır. Hayatlarını başka insanların yaşam planı üzerine şekillendirerek kendi isteklerini geri plana atmışlardır. Kendi isteklerinin, hayallerinin, günlük yaşamda onları mutlu edebilecek şeylerin farkında değillerdir. Ancak diğerlerinin istek ve hayallerini çok iyi bilerek kendilerini onları mutlu etmeye adamışlardır.

Bu hayatta ise kendilerini tanımalı, anlamalı, kendilerini yaşamak için başkalarının onay esaretinden kurtulmalıdırlar. Bu durum yaşam boyu yalnız kalmak anlamına gelmez. Bilakis, kendilerini tanıdıklarında, kendi karakterlerini geliştirdiklerinde, kendilerinden emin olduklarında, yaydıkları enerji ile daha fazla dikkat çekerler. Kendileriyle tam ve bütün oldukları zaman, sağlıklı ve gerçek bağlar kurabilirler. Sağlıklı evlilik veya ortaklıklar için kendilerine öncelik tanıyabildikleri bir yaşam sürmeleri gerekir.

Kuzey Ay Düğümü İkinci Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; karanlık enerjilerden, kayıplardan, dönüşümlerden geçtiğini gösterir. Ruh yok oluşu, ölümü, geri planda kalmayı, kaybetmeyi bilir. Ruhu derin sırlar taşır. Başkalarının değer oluşturması üzerine dengenin bozulduğu bir karmadan geliyor olabilir. Bu uğurda kendi değerleri yok edilmiş, aldatılmış, öldürülmüş veya kapalı alanlara hapsolmuştur. O yüzden başkalarının neye değer verdiğine bakarak kendi değerlerinden vazgeçme gibi gölgeler taşıyor olabilir.

Bu hayatta kendi değerlerini oluşturmak, kendi ayaklarının üstünde durmak, diğerlerinden maddi manevi beklentide olmamak, ilerleyişinin anahtarıdır. Bunu öğrenmek için onun değerlerini almaya, çalmaya, yok etmeye çalışan kişilerle önemli deneyimlerden geçebilir. Aynı zamanda insanlara karşı seçici olmayı öğrenmeli, öz değer duygusunu geliştirmeli, sahip olduklarına değer vermelidir.

Kuzey Ay Düğümü Üçüncü Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; büyük ideallere bağlı olması, önemli hayat felsefeleri oluşturması, görüşlerine sıkı sıkıya bağlı olması ile ilgilidir. Özgür, insanlardan bağımsız hayatlar yaşanmış, iletişim, göç veya adalet duygusuna dair karmalar oluşturulmuştur. O yüzden bu yaşamda insan ilişkilerini geliştirmekle ilgili deneyimleri vardır.

Bu yaşamda insanlar içinde olarak bildiklerini yenilemeyi, öğrendiklerini aktarmayı, çok yönlü olabilmeyi deneyimlerler. İletişim becerilerini geliştirdikçe ilişkileri ve iş yaşamı düzelir. Sürekli anlamlandırma çabasından özgürleşerek andaki duyguları ve bugünü yaşamaları gerekir. Daha küçük yerlerde olmak, soruları sormak, yazılar yazmak, yakın çevre ilişkilerini güçlendirmek onlara iyi gelecektir. Doğru ve dürüst olmalı, anlamaya açık olmalı, yüzeysellikten ve herkese her şeyini açarak anlam bulma çabasından uzak durulmalıdır.

Kuzey Ay Düğümü Dördüncü Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; üst tabaka olmak, otoriter konuma yükselmek, büyük sorumluluklar almak gibi deneyim alanları vardır. Herkes her şeyi onlara sormuştur. Patron, yönetici, kaptan, komutan olmak gibi üst sorumluluklar edinilmiş atalardan gelmek söz konusudur. Kişiler duygularını ve ailelerini ihmal ederek, iç huzurlarını sağlamayı unutarak yaşamlar sürdürmüş olabilirler. Bu hayatta da onay almak için kendilerini ve ailelerini ihmal etme tehlikeleri vardır.

Bu kişilerin bu hayatta köklenmesi, aidiyet duygusunu geliştirmesi, yaşamlarının temelini incelemesi gerekir. Güçlerini köklerinden, huzurdan, duygularından, sevgiden aldıklarını fark etmeleri gerekir. Bunu öğrenene dek hayat onları aile yaşamları ile meşgul edebilir ve eve çekebilir. Aile sahibi olmak, ev almak, huzurlu yaşam alanları yaratmak ya da ailelerinin işini gerçekleştirmek onların ilerlemesini sağlayacaktır.

Kuzey Ay Düğümü Beşinci Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; hayallere ve ideallere sahip olduğunu, bu idealleri hayata geçiremediklerini veya vizyonlarının kalabalıklar arasında görülmediğini gösterir. Herkesin herkesle eşit olduğu, hayatın sahne arkasında kaldığı, arkadaşların önemsendiği, kalabalıklar arasında farklılıklarının görülmediği yaşamlardan gelinmiştir. Kendilerini topluma, insanlığa adamış ruhlardır.

Bu yaşamda oyun oynamayı, sahneye çıkmayı, eğlenmeyi, yeteneklerini fark etmeyi ve göstermeyi deneyimlemeleri gerekir. Yüksek vizyonlarını yaratıcılıkları ile birleştirerek ve kendilerine güvenerek ortaya çıkartmaları gerekir. Gruplar arasında kaybolmak yerine markalaşmak başarıyı beraberinde getirecektir. Liderlik becerileri, sanatsal ve sportif yetenekleri onların yolunu açacaktır. Yaşamanın riskini almak, çekingenliği atmak, ilişkiler kurmak onlar için önemlidir. Çocuk ruhlarının ihtiyaçlarını duymaları gerekir. Çocuk sahibi olmak da bu kişilere iyi gelecektir. Arkadaşlarıyla yaşadıkları karmik deneyimler ve zorluklarla gerçek kimliklerini bulurlar.

Kuzey Ay Düğümü Altıncı Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; büyük bir döngüyü tamamladıklarını gösterir. Karmada ruhani, mistik, bohem veya inzivada geçen yaşamlar vardır. Aynı zamanda hastane, hapishane, manastır gibi yerlerde yaşama gibi deneyimlerden geçmiş, kayıplar ve travmalara sahip olmuş olabilirler. O yüzden kişisel egodan arınmış, çekingen ve bilge ruhlardır. Bu yaşamda hayatın içinde aktif olmaları, üretmeleri, düzen ve istikrar oluşturmaları önemlidir. Çalışmak, verimli olmak, sağlıklı bir yaşam rutini oluşturmak onlara iyi gelecektir.

Kuzey Ay Düğümü Yedinci Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; kendine yeterlilik duygularını geliştirdiklerini, bireysel yaşamlar yaşadıklarını, dengeli ilişkiler kurmaya dair karmalar yarattıklarını gösterir.

Bu yaşamda bir diğerine güven duymayı, diğerinin aynasından kendini görmeyi, kendini ilişkiler içinde bulmayı, ortaklıklar kurmayı ve evliliği deneyimlerler. Bu deneyim alanları katı yalnızlık duygusundan ve her şeyi en iyi bildiği yargısından sıyrılmalarına yardımcı olur. Kendisinden çok emin olduğu için kendisiyle tam ve bütün olan ruh eşleriyle buluşması daha kolay olacaktır. İlişkilerin sürekliliğini sağlamak ve adil olmak en önemli deneyim alanıdır.

Kuzey Ay Düğümü Sekizinci Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; güç sahibi olmayı mali değerlere sahip olmakla ilişkilendirdiklerini gösterir. Kendine yeterli olmak ve güvende hissetmek için sahip olduklarına tutunma gölgeleri vardır. Bu nedenle yeterli kaynağa sahip olmadıklarında büyük endişe yaşarlar. Oysaki sahip olduklarımıza tutunmak ve çok dünyevi olanda kalmak, ruh dünyamızdan ve gerçek zenginliklerimizden uzaklaşmaktır. Kaygı ve korku, bereket alanımızı tıkayan en negatif alanlardır. Aynı zamanda onlara iyi gelmeyen ilişkilerden de değişimden korktukları için vazgeçmeleri zordur.

Bu yaşamda hayat nefsin ihtiyaçlarından onları özgürleştirmek ve her şeyin geçici olduğunu göstermek için dönüştürücü deneyimler yaşatabilir. Destek almayı ve paylaşmayı öğrenmeleri için maddi anlamda zayıf düşebilir veya ruh dünyalarını açmaları gereken olaylarla karşılaşabilirler. Kendilerini karanlıkları, zayıflıkları ile de kabul edebilmeli, dertleşmeli, iç dünyalarının derinliklerine dalmalıdırlar. Manevi ve gizli öğretileri araştırmak, sezgilerini dinlemek, araştırmalar yapmak, şifa alanlarına dair meslekler öğrenmek onlara iyi gelecektir. Eş kazancı, ortak kazançlar veya miras yolu ile kaynaklarını çoğaltabilirler. Fakat bu yaşamda önem vermeleri gereken, manevi güvenliktir.

Kuzey Ay Düğümü Dokuzuncu Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; yoğun iletişim kurduklarını, çok yönlü olduklarını, yüzeysel kaldıklarını gösterir. Bulundukları alanlardan dışarı çıkmayan, kendi sınırlarını aşmayan yaşamlardan gelmişlerdir.

Bu yaşamda belirli bir hedef oluşturmaları ve ondan vazgeçmemeleri önemlidir. Tek konuda derinleşmek, uzmanlaşmak onlara iyi gelecektir. Yakın çevreleri yüzünden hayatlarını ertelememeli, ideallerinin peşinden gitmelidirler. Seyahatlere çıkmak, dil öğrenmek, yurt dışında yaşamak onlara iyi gelecektir. İletişim becerileri onlara yardım edecektir. Aynı zamanda doğada veya daha sessiz alanlarda bulunarak kendi gerçek seslerini ve fikirlerini duyabilirler.

Kuzey Ay Düğümü Onuncu Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; konfor alanlarına sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını, vurguyu ailelerine yaptıklarını, aile desteği ile yaşamlar sürdüklerini gösterir. Duygular hayatlarına yön vermiştir.

Bu yaşamda saygınlık kazanmak, sorumluluk almak, yetişkin olmak en önemli deneyim alanlarıdır. Eve, geçmişe, aileye veya yaşam alanlarında takılı kalmadan bireyselleşmeli, kendi ayaklarının üstünde durmalıdırlar. Disiplin, sabır ve istikrarı geliştirmek yaşam anahtarları olacaktır. Olaylara duygusal değil mantıksal çerçeveden yaklaşmak ise iş ve ilişkilerinde daha sağlıklı ilerlemelerini sağlayacaktır. Kariyerlerini tam olarak oturtmadan aile kurmaları zor olabilir. Öncelik hedefler olmalıdır. Duygusal zekalarını iş yaşamlarında kullanarak önemli noktalara gelebilir, çok iyi yöneticiler olabilirler.

Kuzey Ay Düğümü Onbirinci Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; önemli ve özel hissettikleri yaşamlar geçirdiklerini gösterir. Bu yüzden bu hayatta eğlenceli, popüler, özel bir ışığa sahip, yaratıcı, romantik ve çocuksu kişilerdir. Farklı hissetmeyi önemseyerek kendi benliklerinden ve toplumdan uzaklaşma riskleri vardır.

Bu yaşamda kimliklerinin diğerleri ile var olduğunu, herkesin eşit olduğunu deneyimlerler. Yeteneklerini topluma sunmalıdırlar. Ekiplere liderlik edebilir, sosyal organizasyonlarda başarılar sağlayabilirler. Aynı zamanda yardım yapmak onlara iyi gelecektir. Alkışlanma arzusu ile mükemmel olmak için kendilerini zorlamak, anlık zevkler, lüks ihtiyacı, flörtler ve riskli yatırımlar ilerlemelerine engel olacaktır. Bir hayal benimseyip peşinden gittiklerinde, onları destekleyen ve yükselten çevrelerle buluşurlar. Sosyalleşmek onlar için çok önemlidir.

Kuzey Ay Düğümü Onikinci Evde ne demek?

Bu kişilerin güney ay düğümündeki karmik süreç; ruh ailelerinin, ata karmalarının geçmiş enkarnasyonlarda; her şeyin kontrol altında olduğu, disiplinli, düzenli, aktif yaşamlardan geldiklerini gösterir. O yüzden bu yaşamda kontrol etmeye çok önem veren, rutinin dışına çıkamayan insanlar olabilirler. Duygusal, manevi ve ruhsal dünyanın ihmal edildiği karmaları vardır.

Bu yaşamda teslimiyeti öğrenmeli, dinlenmeyi ihmal etmemeli, kontrolcülüğü bırakmalıdırlar. Hayat bunu öğretmek için planlarında aksilikler yaşatabilir. Teslimiyet duyguları geliştikçe yaşam akışının onlar için en güzelini getirdiğin fark etmeye başlarlar. Başkalarının yaşamını düzenlemek yerine kendi iç dünyalarına bakmayı ve herkesi, her şeyi olduğu gibi kabul etmeyi öğrenirler. Manevi tatminler aramak, şifacı yeteneklerini geliştirmek, tatillere çıkmak, hislerini dinlemek, daha çok uyumak onlara iyi gelecektir. Bazıları yaşamlarının bir bölümünden sonra göç ederek deniz aşırı yerlerde yaşamaya başlayabilir ve burada kendi ailelerini kurabilirler.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi