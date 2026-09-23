"Boşanmak doğru bir karar mı?" İşte anlamanın yolları…

Boşanmanın doğru seçim olup olmadığını anlamanın kolay bir yolu yok. Artıları ve eksileri tartmak, hayatınız üzerindeki etkisini değerlendirmek ve evliliğinizden ayrılmanın en iyi seçenek olup olmadığına karar vermek ancak sizin elinizde. Bununla birlikte, karar vermenize yardımcı olabilecek birkaç önemli adım var.

Boşanmanın sizin için doğru olduğunu gösteren işaretler nelerdir?

Bazen evlilik kurtarılmaya değerdir, bazen değildir. Boşanmanın gerçekleriyle yüzleşmek önemlidir. Boşanmanın doğru seçenek olduğuna karar vermenize yardımcı olacak temel bazı nedenler şunlar olabilir:

1- Şiddet - İstismar

Şiddet, (fiziksel/psikolojik/mali) asla görmezden gelmemeniz gereken bir işarettir. Evliliğinizde şiddet varsa, ilişkiden güvenli bir şekilde nasıl ayrılacağınızı planlamaya başlamanız önemlidir. İstismar, fiziksel, cinsel ve duygusal istismar da dahil olmak üzere birçok biçimde ortaya çıkabilir. Kontrolcü davranışlar, ihmal ve mali istismar da asla göz ardı etmemeniz gereken uyarı işaretleridir. Eğer siz veya sevdiğiniz biri aile içi şiddette maruz kalıyorsa vakit kaybetmeden Şiddetle Mücadele Hattı’nı (Alo 183) arayın.

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2- Farklı amaçlar ve değerler

Bazen ilişki süresince insanlar gelecek için farklı hedeflere sahip olduklarını fark ederler. Bu tür farklılıklar genellikle tartışma ve uzlaşma yoluyla çözülebilirken, bazen gelecek vizyonları en basit haliyle uyumsuz olabilir. İlişkiler üzerine yapılan bazı çalışmalar ortak hedeflerin eksikliğinin ilişkilere zarar verebileceğini ve boşanma riskini artırabileceğini göstermektedir. Hedeflerin her zaman tam anlamıyla örtüşmesi gerçekçi olmasa da birbirlerinin değerlerini ve hedeflerini yansıtmayan önemli kararlar almak ilişkinin sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir.

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3- Stres

Eğer evliliğiniz size sıkıntı veriyorsa, sizi mutsuz ediyorsa veya hayat akışınızı olumsuz olarak etkiliyorsa, boşanmayı ciddi olarak düşünmeniz gerekir. Evli kişilerin genellikle daha mutlu ve daha sağlıklı oldukları düşünülse de, araştırmalar mutsuz evliliklerde yaşayan kişilerin sağlık durumlarında önemli düşüşler yaşadığını göstermiştir.

4- Yakınlığın eksikliği

Samimiyet, her sağlıklı ilişki için olmazsa olmazdır. Bu sadece fiziksel yakınlıkla ilgili değildir; aynı zamanda duygusal, entelektüel, ruhsal ve deneyimsel bağlantınızla da ilgilidir. Her ilişkinin iniş çıkışlar yaşaması normal olsa da çatışma, stres, zayıf iletişim ve diğer sorunlar nedeniyle ciddi yakınlık problemleri ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda, ilişkinizdeki yakınlığı yeniden yakalamak mümkün olabilir. Ancak bu mümkün değilse, ilişkiyi sonlandırmanın zamanı gelip gelmediğini düşünmelisiniz. Araştırmalar evlilikte yakınlık eksikliğinin boşanmanın en yaygın nedeni olduğunu ortaya koymuştur.

5- Tek taraflı sorumluluk

İlişkide tüm sorumluluğu tek başınıza üstlenmek, evliliği tehlikeye atabilir. Tek taraflı ilişkilerin örnekleri arasında tüm ev işlerini yapmak, tüm duygusal emeği üstlenmek ve tüm maddi desteği sağlamak yer alır. Evlilikte her bireyin farklı rollere sahip olması normal olsa da iş bölümünün son derece eşitsiz olması evliliğin boşanmaya doğru gittiğinin bir işareti olabilir.

6- Kayıtsız kalmak

Eşinizle aranızdaki ilgisizliğin artması, evliliğinizin boşanmaya doğru gittiğinin bir başka işaretidir. İlgisizlik, aranızdaki duygusal bağı zayıflatır. Birbirinize karşı ilginizi kaybettiyseniz, bu ele alınması gereken ciddi bir sorundur. Boşanmadan önce, insanlar genellikle eşlerinden duygusal olarak koptukları bir dönemden geçerler. Giderek artan ilgisizlik, bu kopukluğun bir işareti olabilir. Bu, mutsuz bir ilişkide kendini koruma biçimi olabilir ancak aynı zamanda ilişkinin sonuna hazırlanmanın bir yolu da olabilir.

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Diğer sorunlar

Evliliklerin sona ermesinin başlıca diğer nedenleri şunlardır:

Yakınlığın ve sevginin kaybı

İletişim sorunları

Güven, saygı ve sempati eksikliği

Birbirlerinden uzaklaşmak

Bağımlılık, kazalar, hastalıklar ve kişilik sorunları da boşanma nedenleri arasında.

Bir araştırmaya göre, boşanmadan önce genellikle kişiyi ilişkiyi sonlandırmaya zorlayan bir "son damla" yaşanmıştır. En sık belirtilen "son damlalar" arasında sadakatsizlik, aile içi şiddet ve madde bağımlılığı yer almaktadır.

Evliliğinizi sonlandırmadan önce hangi faktörleri göz önünde bulundurmalısınız?

Boşanma, hayatta önemli bir değişikliktir ve büyük bir stres ve üzüntü kaynağı olabilir. Holmes ve Rahe stres ölçeğine göre, boşanma, eşin ölümünden sonra en stresli ikinci yaşam olayıdır. Boşanma çok büyük bir karar olduğu için, evliliğinizi sonlandırmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birkaç faktör vardır:

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Endişelerinizi konuştunuz mu?

Evliliği bitirmeye karar vermeden önce, ilişkinizin geleceğiyle ilgili endişelerinizi açıkça ileterek başlayın. Partnerinize bir sorun olduğunu ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini çok net bir şekilde belirtmediyseniz, çok geç olana kadar endişelerinizi asla önceliklendirmeyebilir.

Evliliği kurtarmak için nelerin gerektiğini konuştunuz mu?

Bazı evlilikler onarılamayacak durumda olsa da birlikte kalabilmeniz için gerçekçi olarak nelerin değişmesi gerektiğini düşünmek çok önemlidir.

Sonrasında neler olabileceğini hiç düşündünüz mü?

Boşanma bazı sorunları çözebilir ancak başka sorunlar da yaratabilir. Boşanma sonrası hayatınızın nasıl olabileceğini düşünmek önemlidir. Neleri kaybedeceğinizi bilin ve neleri kazanabileceğinize güvenmeyin. Boşanmak istemenizin asıl nedeni mutsuz olmanızsa tekrar bekar olmak sizi daha mutlu etmeyebilir.

Boşanmanın çocuklarınız üzerindeki etkisini nasıl yöneteceksiniz?

Nihayetinde artık bir çift olmayacağınıza karar verseniz bile çocuğunuz var ise ortak ebeveyn olacaksınız. Evliliğinizi sonlandırmadan önce çocuklarınıza verilecek zararı nasıl en aza indireceğinizi ve çocuklarınızı birlikte nasıl yetiştireceğinizi düşünün.

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Maddi sonuçları düşündünüz mü?

Boşanmanın duygusal yönlerinin ötesinde, evliliğinizi sonlandırmanın önemli mali sonuçları olabilir. Karar vermeden önce bir avukata danışın. Durumunuzu, boşanmanın hayatınız üzerindeki mali etkisini daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir. Araştırmalar, boşanmanın önemli ekonomik etkileri olduğunu ve bu etkilerin kadınları orantısız bir şekilde etkilediğini göstermektedir. Bir çalışmada, kadınların boşanmayı takip eden yılda gelirlerinin yaklaşık yüzde 40'ını kaybettiği, erkeklerin ise %5'lik bir gelir artışı yaşadığı tespit edilmiştir.

Mutsuz bir evlilikte kalırsak ne olur?

Genellikle, on yıl veya daha uzun süredir birlikte olan çiftlere kıyasla, daha genç evli çiftlerin boşanıp hayatlarına yeniden başlamaları daha kolaydır. Ancak uzun süreli kararsızlık da yıpratıcı olabilir. İşler yolunda gitmediğinde bir evliliğe devam etmek, daha fazla zaman kaybına ve daha fazla strese yol açar. Belirsizlik halinde olmanın şu etkilerini göz önünde bulundurun:

Sağlık: İyi uyumuyorsanız, egzersiz yapmıyorsanız veya sağlıklı beslenmiyorsanız sağlığınız olumsuz etkilenebilir.

Kariyer: Ruh halinizdeki dalgalanmalar ve dikkat eksikliği nedeniyle işiniz tehlikeye girebilir.

Diğer ilişkiler: Çocuklarınız, arkadaşlarınız ve diğer aile üyeleriniz üzüntünüzü, hayal kırıklığınızı, sabırsızlığınızı, korkunuzu, öfkenizi ve kararsızlığınızı hissedebilirler.

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Karar vermeden önce atılacak adımlar

Evliliğinizi sonlandırma kararı vermeden önce, size netlik kazandırabilecek adımlar atabilirsiniz. Bu adımlar mevcut durumunuzu iyileştirmenize yardımcı olabileceği gibi boşanmanın hayatınıza getirebileceği büyük değişikliklere ve altüst oluşlara hazırlanmanıza da yardımcı olabilir. İşte o adımlar…

Hayatınızdaki stresi yöneti

Evlilik çatışmaları önemli bir stres kaynağı olabilir. Stres altındayken karar vermek daha zordur. Stres seviyenizi kontrol altına almak, geleceğiniz için doğru kararı vermeniz için gereken netliği sağlayabilir.

Bir plan yapın

Hayatınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için bir hayatta kalma veya yedek plan geliştirin. Belki de asla kullanmanız gerekmeyecek ama yine de sahip olmak iyidir.

İstikrar yaratmaya odaklanın

Karşınıza çıkacak her şeyle başa çıkabilmek için kendinizi sağlam bir zemine oturtun. Bu, destek ağınızı oluşturmayı, sağlığınıza dikkat etmeyi ve finansal geleceğinizi planlamayı içerebilir.

Öz bakımınıza öncelik verin

Fiziksel veya duygusal güvenliğiniz partnerinizden ayrılmanıza bağlıysa, bunu önceliğiniz haline getirin.

Evliliğinizi daha net bir şekilde değerlendirebilmek için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Yalnız kalmak, hatta bir hafta sonu bile olsa, sorunları çözmenize yardımcı olabilir. Birçok insan için bu, içlerinde bir şeylerin yerine oturduğu ve ne yapmaları gerektiğini anladıkları zamandır.

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Ne zaman profesyonel yardım almalısınız?

Boşanmayı düşünüyorsanız, çiftlerle çalışan lisanslı bir profesyonel danışmana başvurun; yalnız gitseniz bile… Terapist seçerken çift terapisi konusunda bol deneyime sahip birini mutlaka tercih edin. Bazen ilişki dinamiklerini anlamayan bir terapist, evliliğin sonunu getirebilir.

Yola nasıl devam edilir?

Boşanmaya karar verirseniz, süreç boyunca sağlığınızı ve refahınızı destekleyecek adımlar atmanız önemlidir. Kendinize iyi davranın. Evliliğinizin başarısız olması sizin başarısız olduğunuz anlamına gelmediğini unutmayın. Bazı sağlıksız ilişkilerin başarılı olması mümkün değildir. Bazen insanlar mantıklı olmayan veya çözülemeyen bir şeyi anlamlandırmaya çalışmaya devam ederler.

Referanslar

Sheri Stritof. "How To Decide If Ending Your Marriage Is the Right Choice for You". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/how-to-decide-whether-to-end-marriage-12114441 (11.09.2026)