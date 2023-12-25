Kuru meyveli kek

İçindeki bol kuru meyveden dolayı yumuşacık olan kek mikser kullanmadan sadece el çırpıcısı ile kolaylıkla hazırlanıyor... Ertesi günlerde daha da lezzetli olan keki yılbaşı gecesi veya sonrası için birkaç gün önceden yapabilirsiniz...

Servis: 30*12 cm’lik baton kalıpta

Hazırlama & bekletme süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 75 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

250 gr kuru İzmir üzümü + 1 bardak su

250 gr siyah kuru erik

1 çay kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

2 bardak un

1,5 paket kabartma tozu, 15 gr

1 bardak esmer şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarımşar çay kaşığı karanfil, muskat, zencefil, kakule, tuz

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

230 gr tereyağı, eritilmiş

3 yumurta, çırpılmış

75 gr ceviz içi, iri parçalara ayrılmış

Üzerine:

1 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

*Kuru üzüm ve suyu sos tenceresine alın, orta ateşte kaynamaya başlayınca 5 dakika sonra ocağı kapatın ve soğuması için kenara alın (kaynatma süresi sonunda üzümlerin dibinde yarım bardak su kalıyor, soğuyana kadar bu suyu da çekiyor).

*Erikleri üzüm boyutunda olacak gibi doğrayın ve hazırda bekletin (kuru erik yumuşak olduğundan ön pişirme yapmıyoruz).

*Baton kalıba 1 çay kaşığı tereyağı sürüp pişirme kağıdı ile kaplayın (kalıba tereyağı sürmek kağıdın kalıba kolayca yapışmasını sağlıyor).

*Un ve kabartma tozunu eleyerek büyük bir karıştırma kabına alın. Esmer şeker, baharatlar, rendelenmiş portakal ve limon kabuğunu ekleyerek karıştırın. Eritilmiş tereyağı ve çırpılmış yumurtayı ilave ederek homojen kıvama gelene kadar karıştırın. En son kuru üzüm, doğranmış siyah kuru erik ve ceviz içini ekleyerek meyveler hamurun içinde eşit oranda dağılana kadar iyice karıştırın.

*Kek hamurunu Baton kalıba aktarıp üzerini spatula ile düzleştirin. 160 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırına verin ve 30 dakika sonra ısıyı 150 dereceye düşürün. 45 dakika daha pişirdikten sonra kürdan testi yapın, temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse fırının ısı ayarını 140 dereceye düşürüp 10 dakika daha pişirin (Keki fırına verdikten 40 dakika sonra üzeri kızarmaya başlıyor, kekin üzerinin yanmaması için kızardığında üzerini folyo ile kaplayarak pişirmeye devam edin).

*Keki fırından aldıktan sonra ılınınca kalıptan çıkartın. Tamamen soğuyunca üzerine pudra şekeri serperek dilediğiniz gibi süsleyin.

Kısa notlar;

*Bol meyveli bir kek olduğundan çok fazla kabarmıyor endişelenmeyin.

*Kek bol meyve içerdiğinden üzerinin ve yanlarının yanmaması için düşük ısıda uzun süre pişirmeye özen gösterin.

*Alt - üst ayarda pişirecekseniz ısı ayarını ilk 30 dakika 170 dereceye sonrasında 160 dereceye ayarlayın.

*Toplamda yarım kilo kuru meyve olacak gibi kuru erik ve üzüme ilave olarak hurma ve turna yemişi ekleyebilirsiniz.

Yeni yılın güzelliklerle gelmesi dileğiyle afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...