Kısa kısa: Koronavirüsü atlatmak

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Enfeksiyon Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Önder Ergönül, Covid-19'u atlatma ve virüsü kapan kişilerin iyileşme süreçleri hakkında bilgiler verdi.
Evet, doğru. Özellikle gençlerde hastalık çok basit belirti ve bulgularla seyrediyor. 20 yaş altında ölüm hiç yok. Genel olarak 40 yaş üzerinde ciddi seyretmeye başlıyor. 80 yaş üzerinde ölüm oranı %15'e varıyor.
Evet. Bir kez hasta olan doğal yoldan bağışıklanmış oluyor.
Hastalığın ciddiyetine göre değişir. Hafif semptomlarla 7-10 günde geçirilebilir. Bu süre 14 güne kadar da çıkabilir. Ama ciddi seyreden kişilerde, bunlar risk grubunda olan kişilerdir, 2-3 hafta hastanede yatış söz konusudur.
Bunun için "antikor" testi yaptırmak gerekir. Parmak ucundan kan alınarak yapılan bu testte IgG tipi antikorlara bakılarak hastalığın geçirildiğini anlamak mümkündür. Ancak teste erişim konusunda sıkıntılar var. Bu testleri hastanelerden talep etmek bugünlerde zor.
Hastalığı atlatan kişilerden özellikle hastanede yatmış olanların fizik tedavi, psikolojik destek gibi yardımlara ihtiyacı olabilir.