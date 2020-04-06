Koronavirüs bağışıklığı hakkında bilmeniz gerekenler...

Prof. Dr. Önder Ergönül, koronavirüsü atlatma ile ilgili merak ettiğimiz soruları yanıtladı.

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Kısa kısa: Koronavirüsü atlatmak
Dilay Argün

Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Enfeksiyon Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Önder Ergönül, Covid-19'u atlatma ve virüsü kapan kişilerin iyileşme süreçleri hakkında bilgiler verdi.

 

Televizyonda, sosyal medyada doğru/yanlış bilgi bombardımanına tutuluyoruz. Öncelikle söylenenlere göre yüzde 80'i koronavirüsü herhangi bir belirti hissetmeden ya da ciddi bir sorun olmadan atlatacak. Bu doğru mudur?

Evet, doğru. Özellikle gençlerde hastalık çok basit belirti ve bulgularla seyrediyor. 20 yaş altında ölüm hiç yok. Genel olarak 40 yaş üzerinde ciddi seyretmeye başlıyor. 80 yaş üzerinde ölüm oranı %15'e varıyor.

 

Covid 19'u atlatmış bir kişi hastalığa bağışıklık kazanıyor mu?

Evet. Bir kez hasta olan doğal yoldan bağışıklanmış oluyor.

 

Bir oranı var mıdır bilemiyorum ancak ortalama iyileşme süresini ne kadar? Koronavirüse yakalanan bir kişi ne kadar sürede iyileşir?

Hastalığın ciddiyetine göre değişir. Hafif semptomlarla 7-10 günde geçirilebilir. Bu süre 14 güne kadar da çıkabilir. Ama ciddi seyreden kişilerde, bunlar risk grubunda olan kişilerdir, 2-3 hafta hastanede yatış söz konusudur.

 

"Acaba hastalığı hiçbir belirti hissetmeden atlattım mı?" "Koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olabilir miyim?" sorusu televizyon programlarında dahi en çok sorulan sorular arasında. Hastalığa bağışıklık kazanıp kazanılmadığı nasıl anlaşılır?

Bunun için "antikor" testi yaptırmak gerekir. Parmak ucundan kan alınarak yapılan bu testte IgG tipi antikorlara bakılarak hastalığın geçirildiğini anlamak mümkündür. Ancak teste erişim konusunda sıkıntılar var. Bu testleri hastanelerden talep etmek bugünlerde zor.

 

Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı da artıyor peki hastalığı atlatmış kişilerin dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Hastalığı atlatan kişilerden özellikle hastanede yatmış olanların fizik tedavi, psikolojik destek gibi yardımlara ihtiyacı olabilir.

 

KORONAVİRÜS PSİKOLOJİMİZİ NASIL ETKİLİYOR?

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