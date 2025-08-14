HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Dekorasyon Önerileri Evde sık sık değiştirilmesi gereken eşyalar
Dekorasyon Önerileri

Sık sık değiştirilmesi gereken eşyalar

Evde düzenli olarak kullandığınız bu eşyaların sık sık değiştirilmesi gerektiğini biliyor muydunuz?

Giriş: 14 Ağustos 2025, Perşembe 17:00
Güncelleme: 14 Ağustos 2025, Perşembe 17:00
1

Diş fırçası günde en az 2 kere kullanılır ve aşınması 2-3 ay alır. Ayrıca üzerinde birikebilen bakterileri de düşününce, diş fırçanızı sık sık değiştirmek sağlığınız için yararlı olacaktır.

2

Yatak çarşaflarında ölü derilerimiz birikir ve bu nedenle sık sık değiştirilmesi cilt sağlığınız için iyi olacaktır.

3

Yüzümüzle en çok temas eden yüzeylerden biri olan yastık kılıflarını en az 2-3 günde bir değiştirmek size daha kaliteli bir uyku sağlar.

4

Yüzümüzle en çok temas halinde olan bir başka eşya da makyaj fırçalarıdır. Cilt sağlığınız için makyaj fırçalarınızı sık sık temizlemeli ve düzenli olarak da değiştirmelisiniz.

5

Makyaj fırçaları gibi makyaj süngerlerini de sık sık yenilemek sağlıklıdır.

6

Bulaşık süngeri de üzerinde çok fazla sayıda bakteri barındıran eşyalardandır. Bulaşık yıkama sıklığınıza göre bulaşık süngerinizi de sık sık değiştirmelisiniz.

7

Havlular, nemli olduklarından dolayı bakterilerin çabuk üreyebileceği bir ortamdır. Hem yüz havlunuzu hem de el havlunuzu sık sık değiştirmelisiniz. Bornozlarınızı ise düzenli bir şekilde yıkamalısınız.

8

Banyo lifi de nemli bir ortam olduğu için bakterilerin üremesine olanak sağlar ve ölü derileri toplar. Bu nedenle ayda bir banyo lifinizi değiştirmelisiniz.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar