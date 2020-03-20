Koronavirüs psikolojimizi nasıl etkiliyor?

Bedenimizi korumalıyız evet ancak psikolojimizi de asla göz ardı etmemeliyiz. Koronavirüs günlerinde evimizde kalırken sağlıklı bir psikolojide kalabilmemiz için yapmamız gerekenler...

+ Sonra Oku
Koronavirüse karşı psikolojimizi korumanın yolları
Dilay Argün

Kaygı düzeyimiz yükseldikçe bağışıklık sistemimizin zayıfladığını ve herhangi bir virüsle savaşamayacağımızı biliyor muydunuz? Koronavirüse karşı "iyi" olabilmemiz için yapmamız gereken şeyler var. Koronavirüse karşı sağlıklı bir psikoloji için yapmamız gerekenleri Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Selin Karabulut anlattı.

 

Korku ve kaygılarımız sağlığımızı nasıl etkiler?

Koronavirüs vakalarının her geçen gün artması ve hastalık kapma kaygısı ölüm kaygısına kadar giderek korku, panik ve strese neden olabilir. Bu da uykusuzluk, keyifsizlik, kabus ve içe kapanma gibi kaygı semptomlarının görülmesine neden olabilir. Koronavirüs olmasa da izolasyon süreci, hastalık ve ölüm haberleri geçmişte yaşadığımız psikolojik durumları tetikleyebilir. Geçmişte yaşanan bir anksiyete bozukluğu gibi problemler yaşanmışsa bu dönemde bu gibi rahatsızlıklar yeniden canlanabilir. Ayrıca evde sevdiklerinden uzak yalnız tek başına kalmak, sosyalleşememek ve uykusuzluk özellikle stresi ve stresin reaksiyonlarını arttıracağından anksiyete bozukluğu, panik atak, panik bozukluk gibi birçok rahatsızlıkla karşı karşıya kalınabilir.

 

Koronavirüse karşı psikolojik halimizi iyi tutabilmek için yapılması gerekenler nelerdir?

Bu süreçte psikolojik sağlığımızı korumamız için ilk yapılması gereken şey gerekli tedbirleri almak. Kendimiz ve sevdiklerimiz için doğru kaynaklardan faydalanarak tedbir almamız gerek Sosyal medyada okuduğumuz bilgileri teyit etmeli ve farkındalığımızı arttırmalıyız. Enerjimizi, zihnimizi, zamanımızı sadece tedbir almakla veya hastalıkla ilgili haberleri taramakla geçirmek bizi daha kaygılı, daha sıkıntılı yapar. Eğer evdeysek günlük rutinin mümkün olduğunca bozulmamasına özen göstermeliyiz. Beslenmemize uykumuza dikkat etmeli, gün içerisinde sevdiklerimizle mesajlaşıp görüntülü konuşmak iyi hissettirebilir. Çocuğu olanlar onlara hastalıkla ilgili bilgi vermeli ve dikkat etmesi gerekenleri söylemeli. Bizim kaygımız da onları etkileyeceğinden onların da psikolojisini analiz etmeli ve kaygılarını önlemeye çalışmalıyız. Çocukların da gündelik rutinlerine devam etmeleri sağlanmalı, kitap okuyarak, ders çalışarak ve masa oyunları gibi aktivitelerle bu vakit değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra yaşlı komşularımız varsa onlara yardım etmek de kendimizi iyi hissettirecektir. Bu süreçte onlar için gerekli tedbirleri alarak market ve fırından ihtiyaçlarını karşılamak, halini hatırlarını sormak iyi gelecektir.

 

Evde zaman geçirmek bir yerden sonra can sıkıcı olacaktır. İnsanlara ne yapmalarını önerirsiniz?

Evde yapılabilecek sporlara, egzersizlere vakit ayırabilirler. Dizi ve filmler izlenebilir. Masa ve zeka oyunları, satranç gibi oyunlar oynanabilir. Uzun zamandır yapmak istediğimiz ve vakit ayıramadığımız ev işlerimize vakit ayrılabilir. Ayrıca müzik dinlemek, meditasyon yapmak, cilt bakımı yapmak, dans etmek, yemek yapmak, müzikal bir enstrümanla uğraşmak gibi sayısız aktivite var evde yapabileceğimiz.

 

Yakınlıktan dolayı bir süre sonra çiftler ve aile bireyleri arasında çatışmalar yaşanabilir. Sosyal mesafe tamam ancak ev içindeki ilişkilerde kişisel alanımızı koruyabilmek için ne yapmalı?

Bunu varsaymak ne kadar üzücü… Aslında mesele yakınlık değil, herkesin gündelik yaşamının değişmiş olması, mecburiyetten yan yana gelmiş olmaları, bunun uzunca ve belirsiz bir süre için olması ve elbette hepimizin gergin ve sıkıntılı olmasına bağlıyorum ben. Evde yapılacaklar için iş bölümü yapılması, sorumlulukların eşit paylaşılması, bireysel ilgi ve hobilere zaman tanınacak şekilde organizasyonlar yapılması yeterli olacaktır.

 

Koronavirüs korkusu travmaya dönüşür mü? Travmaya dönüşmemesi için neler yapmak gerekir?

Yaşanmış olumsuz deneyimler, kişinin bedensel veya ruhsal bütünlüğünü tehdit ediyorsa zaten travmadır. Bu travma atlatılıp, virüs salgını durduğunda, insanlar gündelik yaşamlarına geri döndüğünde, iş yerleri açılıp okullar tekrar başladığında eliminizde neler kalmış neler gitmiş bakıp değerlendirmemiz gerekecek. O zaman bu travma bizde ne gibi izler bırakmış anlayacağız. Her birimiz farklı olaylara farklı reaksiyonlar vermekle birlikte;

 

  • Bu korku, daha önce varolan ve uzun bir süredir kontrol altında olan panik bozukluk, anksiyete, depresyon gibi klinik durumları tetikleyebilir, sönmüş olanları tekrar canlandırabilir.

 

  • Her zaman için doğru kaynaklardan “yeterli” bilgiyi edinmek, bilgi kirliliğinden uzak durmak gerekir.

 

  • Sosyal çevremizle iletişim halinde kalmak, keyif aldığımız evde yapabileceğimiz iş ve aktivitelere yoğunlaşmak, açık alanlarda kısa süreli yürüyüş yapıp temiz hava almak, sevdiklerimizle negatif de olsa duygularımızı paylaşmak işleri kolaylaştıracaktır.
Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Sanat peşinde koşan anne-oğul
Sanat peşinde koşan anne-oğul
Berrin Hanım'ın apart dikiş kulübesi
Berrin Hanım'ın apart dikiş kulübesi
"Daha iyisini yazabilirdim duygusu hiçbir zaman geçmiyor"
"Daha iyisini yazabilirdim duygusu hiçbir zaman geçmiyor"
Rakipsiz anne takımı
Rakipsiz anne takımı
Anne yazıyor, baba çiziyor
Anne yazıyor, baba çiziyor
Kurumsaldan ayrılıp zeytinyağı işine girdiler
Kurumsaldan ayrılıp zeytinyağı işine girdiler

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bu yiyecekleri ısıtmayın!
    Bu yiyecekleri ısıtmayın!

    Süresi : İzlenme : 2681

  • Ekmek arası mini köfteler
    Ekmek arası mini köfteler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 1641

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Fırında sıcak helva nasıl yapılır?
    Fırında sıcak helva nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 1854

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X