Köpekler iyiyle kötüyü ayırt edebiliyor

Biraz sonra okuyacağınız araştırma sonuçları, köpeğinizin garip davranışlarının bir açıklaması olabilir...

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Köpekler iyiyle kötüyü ayırt edebiliyor
Ezgi Ece Aşkıngil

Köpeğiniz yanınıza yaklaşan insanlardan rahatsız olup havlamaya mı başlıyor? Yoksa özel olarak sadece bir grup insana mı hırlıyor? Belki de çok sevdiğiniz arkadaşlarınıza yanaşmak bile istemiyordur...   

 

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, köpeklerin insan jest ve mimiklerini tanıyabildiği, mutsuz ya da mutlu olup olmadığınızı anlayabildiğini ortaya koyuyor. Peki acaba köpekler insanların güvenilmez olup olmadıklarını da ayırt edebiliyor mu? Japonya’daki Kyoto Üniversitesinde köpek-insan etkileşimi alanında çalışan Akiko Takaoka ve ekibinin yaptığı araştırma bu soruyu cevaplamak istemiş.

 

34 köpek üzerinde yapılan bu araştırma Animal Cognition dergisinde yayınlandı. Bu araştırmayı yaparken köpeklerin verilen komutları yerine getirip getirmedikleri incelendi. Üç bölümden oluşan deneyde araştırmacılar ilk önce, yemek dolu olan bir kabı işaret ederek köpekleri bu kaba yönlendirdiler. İkinci seferde köpekler boş bir kaba yönlendirildi. Üçüncü seferde ise tekrar dolu olan kap işaret edildi fakat ilk iki sefer komuta tepki veren köpeklerin üçüncü komuta tepki vermedikleri görüldü. Araştırmacılara göre bu, köpeklerin deneyimle paralel olarak, komut veren kişinin güvenilir olup olmadığını anlayabildiğini gösteriyor.

 

“Neuroscience and Biobehavioural Rewievs”ın yayınladığı başka bir araştırmaya göre ise köpekler sahipleri ve başka insanlar arasındaki iletişimi okuyabiliyor. Yapılan bir deneyde köpeklerin sahipleri, iki gruba ayrılan yabancılardan yardım istedi. Birinci grup yardım ederken ikinci grup yardımı reddetti. Daha sonra bu yabancı insanlarla köpeklerin sosyalleşmelerini gözlemleyen araştırmacılar, köpeklerin, sahiplerine yardım eden insanlarla sosyalleştiklerini fakat diğerlerinden uzak durduklarını gözlemledi. Köpeklerin sosyal ilişki kurma ve iyiyle kötüyü ayırt edebilme becerileri bu şekilde kanıtlanmış oldu.

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