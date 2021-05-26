Kolay oyunların faydaları

Bazı oyunlar var ki faydası kolaylığında! Top oynamak, ip atlamak, baloncuk üflemek göze basit görünseler de eşsiz faydaları sayesinde çocukların fiziksel, sosyal ve ruhsal gelişimi için olmazsa olmaz nitelikte…

Kolay oyunların faydaları
Anne - Baba
26 Mayıs 2021 Çarşamba

Top oynamak, ip atlamak ve balon üflemek gibi oyunlar göze basit görünebilir. Halbuki çocukların oynadığı birçok oyun aslında onların duyusal ihtiyaçlarını karşılamaya yarar. Gücü ve faydası kolaylığında olan “sıradan” oyunlar, çocukların el-göz ve beden koordinasyonunu geliştirir, onlara duyusal uyaran sağlar. Çoğunluğu açık havada oynanan oyunlar hem sosyal-duygusal gelişim hem de kas gelişimi ve iskelet sisteminin güçlenmesi için faydalıdır. Çeşitli becerilerin kullanıldığı oyunlar zekâ gelişimine de katkı sağlar.


Top oynamanın faydaları saymakla bitmiyor

Topu fırlatmak ve yakalamak dünyanın en basit oyunu gibi görünse de koordinasyon becerisi için çok önemli bir aktivitedir. Topu elle veya ayakla yakalamak için çocuklar farklı beceri setlerini kullanırlar. “Çocuklar kaç yaşında topu fırlatıp yakalayabilir?” sorusuna verilecek cevap ise 5 yaştır. Çocuklar genellikle 5 yaşına kadar top atma ve tutma becerisinde fazla ustalaşamazlar. Bu aktivitede el-göz koordinasyonu önemlidir ve bu beceriyi geliştirmek biraz zaman alır. Çocuğunuzun top oynama becerisini geliştirmek için gitgide uzaklaşabilir, farklı büyüklük ve sertlik derecelerinde toplar kullanabilirsiniz. Ayaklarını değiştirerek topa tekme atmak de çocuğunuzun sağ beyin-sol beyin kullanımı için harika bir egzersizdir.


Bisiklete binmenin faydaları eşsiz

İster 3 tekerlekli, ister denge bisikleti ister iki tekerlekli bisiklet olsun, çocukların kaba motor becerilerini ve el-göz koordinasyonunun gelişmesi için bisiklet harika bir araçtır. Bisiklet üzerinde dengede durmak için çocuk aynı anda birkaç kas grubunu kullanır. Bisiklet ayrıca çocukların sosyalleşmesi için de katkı sağlar. Bunun yanında bisiklet tamiri, emniyet tekerleklerinin çıkarılması, güvenlik kurallarının öğrenilmesi, iki tekerlekli bisiklet sürmeyi öğrenmek gibi işler hem problem çözme becerilerini destekler hem de aile üyelerinin birbiriyle olan iletişimini arttırır.

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Balon üflemek göründüğü kadar basit değil!

Basit gibi görünse de baloncuk üflemek okul öncesi çocukların zamanla ustalaşabildiği bir beceridir. Çocuklar, dudakların doğru konumda olması ile baloncuk oluşturabilmek için doğru hızda üflemeyi ancak tekrar tekrar denedikten sonra yapabilir hale gelir. Çoğu çocuk, 3 yaşına kadar baloncuk üflemede ustalaşamaz. Hem baloncuk asasını hem de şişeyi aynı anda tutmak çocuk için geliştirilmeyi bekleyen bir beceridir. Baloncuk yapmak ve üflemek, çocuk yogası derslerinde de kullanılan bir oyundur. Çocuklara nefes farkındalığı kazandırmak için tüy üfleme, balon üfleme gibi aktivitelere çocuk yogası derslerinde rastlanır.


Hem küçüklere hem büyüklere: Hulahop (çember) çevirmek

Çember çevirmek 80’li yıllarda epey moda olmuş, daha sonraları popülerliğini yitirmişti. Her yaştan insan için eğlediren ve kalori yaktıran bir egzersiz olan hulahop çevirmek, çocuklar için de harika bir egzersizdir. Ritmik jimnastik sporunda “çember aleti” adıyla önemli bir yeri olan hulahop, bu spordan da ilham alacağınız üzere çok çeşitli şekillerde kullanılabilir. Çemberin içinden atlamak, bir elden diğerine geçirmek, havaya atıp tutmak -elbette güvenliğe dikkat ettikten sonra- oldukça eğlenceli ve öğretici! İşte size çemberle oynanabilecek bir oyun; Birden fazla küçük boy çemberi yere dizerek bir parkur yapın. Çemberlerden çembere tek ayak üzerinde atlayarak en kısa sürede bitirme yarışı yapın. Çemberi bir basket potası olarak da kullanabilirsiniz.


Açık havada sanatın pratik yolu: Tebeşirle resim çizmek

Evde el işi ve resim yapmak hemen her çocuk için günlük bir aktivite olsa da sanatsal çalışmaları evin dışına taşımak çocuk için oldukça farklı bir deneyime dönüşür. Çocuğunuz, birkaç renkli tebeşirle açık havadaki bir zemini resim çizmek için kullanabilir. Uygun bir alan bulursanız tebeşirle seksek tahtası, oyuncak arabalar için yarış pisti veya oyuncak bebekler için bir labirent çizebilirsiniz. Gönüllerince boyama, karalama ve renklendirme yapmaları için geniş alanlar çocuklara harika fırsatlar sunar.



Eğitici ve sağlıklı: Yürüyüş yapmak

Yürüyüş yapmak tekdüze görünse de tam tersine, oldukça zengin içerikli bir aktivitedir. Çocuğunuzla birlikte yürüyüşe çıkmak -özellikle de küçük bir kardeşi varsa- hem baş başa vakit geçirmeniz için fırsat sunar hem de çocuk için gerçek bir gözlem ortamı sağlar. Yürüyüşü öğretici bir aktiviteye çevirmek için etraftaki dükkanları, elektrik direklerini, kaldırım taşlarını, arabaları, ağaçları ve sokak hayvanlarını her zamankinden daha detaylı inceleyin ve çocuğunuza ne gördüğüyle ilgili sorular sorun. Çocuğunuza duyusal deneyim sunmak için eğer uygun ortamınız varsa -örneğin bir bahçedeyseniz- yerlere çıplak ayakla basmasını sağlayarak ayak tabanları ile değişik dokuları hissetmesini sağlayabilirsiniz.


İp atlamayı unutmamalı!

Çocuklar genellikle 5-6 yaşından itibaren ip atlamaya başlayabilir. Ancak bu, ip atlamayı daha erken yaşta deneyemeyeceği anlamına gelmiyor. Çocuğunuza karmaşık bir ip atlama oyununu denetmeden önce birkaç küçük hazırlık yapabilirsiniz. İpi yere serin ve üzerinden atlamasını isteyin. Daha sonra ipi kademe kademe yükseltin. İp atlamak hem bacak kaslarını ve karın kaslarını güçlendirir hem de hareketli çocukların enerjilerini atmalarına yardımcı olur. 7-8 yaşlarından itibaren de çocukların birlikte oynayabileceği oyunlardan biri haline gelir.



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