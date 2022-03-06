Kök sebzelerden pancar, havuç ve patatese eşlik eden bezelye ve taze otlarla hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve leziz salata...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika

Kök sebze salatası için malzemeler:

2 orta boy pancar

2 orta boy patates

1 orta boy havuç

1 su bardağı bezelye

Yarım demet dereotu

2 sap taze sarımsak

6 - 7 sap taze soğan

1 limon suyu

100 ml sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Pancarları yıkayıp kabuğuyla birlikte önce pişirme kağıdı sonra folyoya sarın, 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişirin.

Pancarlar fırında pişerken bu arada patates ve havucu orta boy tencereye alın, üzerlerini aşana kadar su ekleyip haşlayın ve kabuklarını soyun. Bezelyeyi de aynı yöntemle haşlayıp süzgeçe aktarın. Pişen pancarların kabuklarını soyun.

Pancar, havuç ve patatesleri minik küpler halinde doğrayın. Dereotu, taze sarımsak ve soğanı yıkayıp kurulayarak incecik doğrayın.

Tüm malzemeleri karıştırıp servis tabağına geçirin.

Kısa bir not:

Pancarların renklerini suya bırakmaması için haşlama yerine fırında pişirmenizi öneririm.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...