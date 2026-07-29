Güneş bu sabah Jüpiter ile kavuşuyor. Her iki gök cismi de Venüs-Mars karesinin orta noktasına yakın konumlanarak büyüme, gelişme ve ufkumuzu genişletme arzusunu güçlü bir şekilde harekete geçiriyor. Bugün girişimci ve olumlu bir ruh halindeyiz; yenilenmiş bir neşe, inanç ve iyimserlikle doluyuz. Bu dönem, keşifler yapmaya açık olduğumuz ve almaktan çok vermeye daha istekli hissettiğimiz bir zamandır. Kendimize olan güvenimizi artırırken yaşam enerjimiz de yükselir. Dürüstlüğe, bütünlüğe ve bilgeliğe daha fazla değer veririz. Bu etki, daha fazla takdir edilme ve saygı görme isteğimizi de artırabilir. Güneş-Jüpiter kavuşumu; hukuki, eğitimle ilgili, dini, finansal ve kültürel konular başta olmak üzere yaşamın birçok alanındaki makul girişimleri destekler. Bu dönemde, değer verdiğimiz insanları ve üzerinde emek verdiğimiz projeleri besleyip büyüterek şansı ve zengin yaşam deneyimlerini kendimize çekebiliriz. Güçlü bir güven duygusu oluşturmak, sıcak bir aidiyet hissini beslemek, ev ve aile yaşamımıza özen göstermek ya da onu geliştirmek ve uzun vadeli güvenliğimize odaklanmak özellikle desteklenmektedir. Ancak bugün aşırıya kaçma ve kapasitemizi olduğundan fazla zorlama eğilimi de bulunuyor. Bu nedenle ani kararlar vermemeye dikkat etmeliyiz. Genel olarak yaratıcı, dinamik ve heyecan verici bir dönem olsa da dürtüsellik ve hatta zaman zaman kibirlilik görülebilir. Bu yüzden, üzerimizde oluşabilecek baskılara kapılarak aceleyle harekete geçmemeye çalışmalıyız. Eğer tamamlanmamış işlerimiz varsa, bugün sabırsız veya huzursuz hissedebiliriz. Böyle zamanlarda sabrın ve stratejik düşünmenin önemini hatırlamak en doğru yaklaşım olacaktır. Bu sabah ayrıca Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor. Bu Dolunay, başkalarına duyulan ihtiyacın farkına varma ya da insani değerlere ve toplumsal sorumluluklara kulak verme zamanını simgeler. Dolunay sırasında Güneş Jüpiter ile, Ay ise Plüton ve Juno ile kavuşum halindedir. Aynı zamanda Neptün ve Uranüs ile uyumlu açılar oluşturmaktadır. Bu gökyüzü düzeniyle birlikte bazı olaylar inançlarımızı sorgulamamıza neden olabilir ve bizi değişim yapmaya, kendimizi geliştirmeye teşvik edebilir. Ahlaki değerlerimiz ile korkularımız ya da şüphelerimiz arasında bir çatışma yaşayabiliriz. Güç ve kontrol konularıyla yüzleşmemiz gerekebilir; ancak aynı zamanda ilerlemek için yaratıcı çözümler bulma potansiyelimiz de oldukça yüksektir. Bu dönem, yaşadığımız mücadelelere daha derin bir anlam yüklediğimiz ya da planlarımızı sürdürmek için güçlü bir motivasyon aradığımız bir zaman olabilir. Bununla birlikte, hayattan keyif alma isteği ya da ilişkilerimizi geliştirme arzusu da bizi harekete geçiren önemli etkenler olacaktır. Sevgiye, cömertliğe ve şefkate olan ihtiyacımız bugün oldukça yüksektir. Bu Dolunay aynı zamanda bir tamamlanma ve sonuçlanma dönemini temsil eder. Aslan burcundaki Güneş gururlu, yaratıcıdır ve bireyselliğini güçlü şekilde ifade etmek ister; yalnızca ekibin bir parçası olmakla yetinmez. Kova burcundaki Ay da bireyselliği önemser; ancak bağımsızlıkla birlikte ekip ruhuna, topluluğa ve ortak amaçlara da büyük değer verir. Aslan Güneş'i ile Kova Ay'ı karşı karşıya geldiğinde, Dolunay bu iki eğilim arasındaki çatışmayı görünür hâle getirir. Dolunaylar genellikle bastırılmış duyguların güçlü biçimde ifade edildiği, önemli açıklamaların ve farkındalıkların yaşandığı zamanlardır. Aynı zamanda uzun süredir göz ardı edilen ya da bilinçaltında kalmış duygu, düşünce ve koşulları gün yüzüne çıkararak onları artık görmemizi ve değerlendirmemizi sağlar.