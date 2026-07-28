Farklı vücut tipleri için doğru boyut seçimi kilit rol oynuyor

Trendin sadece standart bedenlerle sınırlı kalmadığı, doğru boyut seçimiyle her vücut tipine uyarlanabileceği belirtiliyor. Kıvrımlı ve orta beden hatlara sahip kişilerin bandana boyutundaki küçük fularlar yerine, bel veya kalça kullanımına uygun büyük kare eşarplara yönelmesi tavsiye ediliyor.

Sonbaharın kazak mevsimine kadar sokaklarda sıkça göreceğimiz bu bütçe dostu trendi denemek isteyenler için bütçenizi yormadan ikinci el ve vintage mağazalarına göz atabilirsiniz.

Referanslar

Madeline Galassi. "The Scarf Belt Trend Is the Easiest Summer Outfit Hack to Try Right Now". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/scarf-belt-trend/ (21.07.2026).