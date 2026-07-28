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Giyim

Trend: "Şal kemer"

Kot-tişört kombinlerinizi bile zenginleştirecek oldukça trend bir parça hayatımıza girdi: Şal kemer... İşte şal ve fularlarınızı kemer olarak kullanmanın incelikleri...

Giriş: 28 Temmuz 2026, Salı 12:13
Güncelleme: 28 Temmuz 2026, Salı 12:13
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Sıcakların tavan yaptığı Temmuz ortasında tişört ve askılı bluz döngüsüne sıkışıp kalan moda tutkunları için bu sezon kurtarıcı bir stil hilesi öne çıkıyor. Klasik deri kemerleri rafa kaldıran "şal kemer" (eşarp kemer) trendi, yaz gardırobuna çabasız bir şıklık katmanın en pratik yolu olarak sokak modasına damgasını vuruyor. Geçtiğimiz yaz Jennifer Lawrence ve Alexa Chung gibi stil ikonlarının öncülük ettiği bu akım, popülaritesini artırarak sonbahara doğru emin adımlarla ilerliyor. Bel bölgesine bağlanan ipek bir fular, en sade kot-tişört kombinini bile anında üst segmente taşıyor.

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Şal kemer nasıl bağlanır?

Gardıroptaki mevcut eşarplarla veya hazır satılan üçgen modellerle kolayca uygulanabilen bu trend için öne çıkan iki farklı kullanım yöntemi bulunuyor:

 

Örtülü üçgen: Etekler, elbiseler ve lastikli pantolonlar için ideal olan bu yöntemde kare eşarp çaprazlamasına katlanarak üçgen formu veriliyor. Üçgenin sivri ucu bir kalçanın biraz arkasında kalacak şekilde belde gezdirilip, uçları diğer kalça üzerinde düğümleyerek salaş ama şık bir silüet elde ediliyor.

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Klasik halka rulosu: Kot pantolon, şort ve kumaş pantolonlarda tercih edilen bu teknikte ise eşarp şerit halinde katlanıp doğrudan kemer halkalarından geçiriliyor. Düğümün kalça hizasında yan tarafta bitirilmesi, görünüme dinamizm katıyor.

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Farklı vücut tipleri için doğru boyut seçimi kilit rol oynuyor

Trendin sadece standart bedenlerle sınırlı kalmadığı, doğru boyut seçimiyle her vücut tipine uyarlanabileceği belirtiliyor. Kıvrımlı ve orta beden hatlara sahip kişilerin bandana boyutundaki küçük fularlar yerine, bel veya kalça kullanımına uygun büyük kare eşarplara yönelmesi tavsiye ediliyor.

 

Sonbaharın kazak mevsimine kadar sokaklarda sıkça göreceğimiz bu bütçe dostu trendi denemek isteyenler için bütçenizi yormadan ikinci el ve vintage mağazalarına göz atabilirsiniz.

 

Referanslar

Madeline Galassi. "The Scarf Belt Trend Is the Easiest Summer Outfit Hack to Try Right Now". Şuradan alındı: https://theeverygirl.com/scarf-belt-trend/ (21.07.2026).

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