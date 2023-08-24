Kırmızı eriğin faydaları

Erikler aslında kayısı, şeftali ve nektarin ile aynı ailedendir ancak benzerlikleri burada sona ermektedir. Aslında erik, aile ağacındaki diğer sert çekirdekli meyvelerden çok daha fazla çeşitlilik sunar. Erikler büyüklük ve renk bakımından mor, sarı, turuncu ve kırmızı olabileceği gibi irili ufaklı da olabilir ve birçok fayda sağlarlar. İşte bu aileden olan kırmızı eriğin 5 faydası:

1- Anti aging özelliğiyle yaşlanma karşıtı etkisi var

İçerdiği fitoflavonoidler sayesinde bağ doku yenilenmesini hızlandırmaya yardımcı olur. Antioksidan bileşenleri nedeniyle erken yaşlanmayı önlemek için oldukça faydalıdır. Serbest radikallerle savaşan ve vücut hücrelerimizi oksidatif hasara karşı koruyan beta-karoten'in yanı sıra C Vitamini ve E içerir. Bu şekilde erik yaşlanma belirtilerini uzaklaştırmaya çalışır.

2- Demir emilimini hızlandırmaya yardımcı olur

Düzenli erik tüketimi, demirin diğer gıdalardan kolayca emilmesine yardımcı olur. Demirin emilimi için bir ay boyunca ana yemekten önce günde en az 300 gr erik tüketilmesi tavsiye edilir. Fakat bunu yine de doktorunuza danışmanız gerekiyor. Kırmızı kan hücrelerinin ihtiyacı olan demir kırmızı erikle artırılmaya çalışılabilir.

3- Kabızlık ve sindirime iyi gelir

Kırmızı erik kabızlığa karşı popüler çarelerdendir: Lif bakımından zengindir, bu da dışkıyı toplamaya yardımcı olur ve dışkıyı daha kolay çıkarmanızı sağlar. Erikler genel olarak adeta müshil görevi gören bir tür şeker alkolü olan sorbitol içerir. Bu nedenle eriğin faydaları arasında en iyi doğal kabızlık ilaçlarından biri olması, bağırsak düzenlemesini desteklemesi ve kan şekerini sabit tutması yer alır. Bunun yanında şişkinlik probleminizin önlenmesinde de yardımcı olur.

4- Tok tutar

30 kalorilik küçük bir erik sadece harika bir atıştırmalık değil, aynı zamanda tatlı isteğinizi de gidermeye yardımcı olur. Bunu akılda tutarak erik, diyet yapanlar veya kalori alımını azaltmak isteyenler için ideal bir meyve seçimi.

5- Antioksidan içerir

Kırmızı erik, iltihabı azaltmaya yardımcı olduğu gibi hücrelerinizi serbest radikallerin vereceği hasara karşı korumaya yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan ve kalp hastalığı ile diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilecek polifenol antioksidanları özellikle yüksektir. Bu sayede kırmızı eriği bu açıdan da tüketmenizde fayda var.