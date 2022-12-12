Kestaneli çikolata soslu kek

Yılbaşı akşamı veya özel günleriniz için hazırlayabileceğiniz keki bir gün önceden pişirip çikolata sosu ve süslemelerini servis öncesi yapabilirsiniz.

Servis: 25 cm çapında ortası delik kalıpta

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 50 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

1 tatlı kaşığı tereyağı + 1 tatlı kaşığı un, kalıp için

1 bardak toz şeker

150 gr tereyağı, oda ısısında

4 yumurta

3 bardak kek un

1 paket vanilya

1 bardak maden suyu

1 bardak kestane püresi, ayrıntı tarif sonunda

12 adet haşlanmış kestane

Çikolatalı sosu için:

200 gr bitter pul çikolata

125 ml süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzerine:

Nar taneleri

3 adet haşlanmış kestane

Biberiye yaprakları

Yapılışı:

*Kek kalıbını yağlayıp un serpin ve unun fazlalığını silkeleyerek atın.

*Toz şeker ve tereyağını derin bir kapta çırpın, yumurtaları birer birer eklerken bir yandan çırpmaya devam edin. Kestane püresini ekleyip kısa süre çırpın. Un, vanilya ve maden suyunu ilave ederek karışım homojen kıvama gelene kadar çırpın. Haşlanmış kestaneleri ufalayarak hamura ekleyip spatula yardımıyla karıştırın ve kalıba aktarın.

*170 derecede önceden ısıtılmış fırında 50 dakika pişirip kürdan testi yapın, kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısı ayarını 165 dereceye düşürüp 5 - 10 dakika daha pişirin.

*Kek soğuyunca kalıptan servis tabağına geçirin.

*Çikolata sosu için sütü ısıtın, çikolatayı ekleyip karıştırın, en son sıvı yağı ilave ederek karıştırın (sıvı yağ sosun daha parlak olmasını sağlıyor). Çikolata sosunun yarısını kekin üzerine akıtın, nar taneleri, haşlanmış kestane ve biberiye yapraklarıyla süsleyin. Sosun diğer yarısını servis esnasında dilimlerin üzerine akıtın.

Kestane püresi için:

200 gr haşlanmış kestane, kabuğu soyulmuş net ölçü

150 ml su

300 gr yoğunlaştırılmış süt (condensed milk)

1 portakal kabuğu, rendelenmiş

Yapılışı:

*Haşlanmış kestaneler, su ve yoğunlaştırılmış sütün 75 gramını küçük bir sos tenceresine alın. Orta ateşte kıvamı koyulaşana kadar pişirerek blenderden geçirin ve tekrar tencereye geçirin. Kalan yoğunlaştırılmış süt ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyerek koyulaşana kadar pişirin. Püreyi cam kaba aktarıp üzerine değecek gibi streç film ile kaplayarak buzdolabına kaldırın. Soğuduğunda 1 bardağını kestaneli kek için ayırın, kalanı ister kahvaltı sofralarınızda dilerseniz başka kek veya puding tariflerinde kullanmak üzere buzdolabında saklayın.

Kısa notlar:

*Bu tarifte kek un kullandım, yerine 3 bardak unun iki yemek kaşığını eksiltip yerine iki kaşık nişasta ve 1 paket kabartma tozu kullanabilirsiniz.

*Keki döküm kalıpta pişirecekseniz ısıyı 165 dereceye ayarlayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın…